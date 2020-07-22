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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ 21 июля потратил $100 млн из резервов, но гривну не спас. Наличный доллар вышел на 28,10 грн/$

23:44 21.07.2020 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Курс доллара активно растет второй день подряд: вчера прибавил 19 копеек, а сегодня - еще 18. Финиш межбанка 21 июля произошел в диапазоне 27,76-27,80 грн/$. Невзирая на поддержку, которую гривне оказал Нацбанк своей валютной интервенцией.

Средние курсы наличного рынка за сутки поднялись еще сильнее - на 20 копеек: на продаже "американца" они достигли 27,80-27,95 грн/$, а на покупке - 27,45-27,60 грн/$. Максимальный же курс продажи доллара преодолел психологический уровень в 28,0 грн/$ и вышел на 28,10 грн/$. Ожидается, что завтра утром 28,0-28,10 грн/$ станет распространенным ценником у банков.

"Расценки наличного рынка поднялись не на мелких покупках вроде $200-500, а на крупных закупках по $10-20 тыс. Валюту на личные нужды брали бизнесмены и политики, как у нас говорят, "большие люди". Говорят, что в основном за счет "черного нала", хотя может что-то с карточных счетов и повыгребали. Точно поймем, когда придет отчетность в начале августа", - рассказал "Стране" заместитель председателя правления одного из киевских банков.

Евро перевалил за 32 грн/€

На мировом рынке снова поднялся курс евро: со вчерашних $1,1441/€ до $1,1481/€. На протяжении дня биржи торговали в рамках $1,1423-1,1487/€.

Инвестиционщики отреагировали на две новости. Первая и главная - соглашение о создании фонда восстановления экономики еврозоны: его утвердили в размере €750 млрд, и было решено выделить €390 млрд в виде безвозвратных грантов (остальное в качестве кредитов). Внеочередной саммит Евросоюза в Брюсселе был запланирован на 17-18 июля, а фактически закрылся в ночь с 20 на 21 число. Дележ грантовых и кредитных средств затянулся, так что, когда он наконец завершился, - рынки восприняли эту новость положительно.

Вторая новость коснулась мировой борьбы с коронавирусом: стало известно, что вакцина от COVID-19, разработанная учеными Оксфордского университета вместе с фармацевтической компанией AstraZeneca, успешно прошла первую фазу испытаний (вакцинация привела к выработке антител).

Вслед за мировыми поднялись и наличные цены на евро в Украине. В среднем они прибавили 15 копеек, и вышли на 31,80-31,95 грн/€ - на продаже и на 31,10-31,45 грн/€ - на покупке. Максимальный курс продажи евровалюты пробил психологический уровень, и достиг 32,10 грн/€.

Нацбанку пришлось распечатать резервы

Украинский межбанк лихорадило целый день. Сильно вырос объем торгов и вышел на максимум этого месяца: с $142 млн до $240 млн. Активное подорожание безналичного доллара началось с самого утра.

Рост валютного курса шел двумя волнами. На первой, после первых полутора часов торгов и скачка на 27,67-27,72 грн/$ произошел откат к 27,55-27,61 грн/$. Но на второй - безналичный рынок быстро вышел на 27,670-27,685 грн/$, а затем и на 27,78-27,80 грн/$. Мог подняться и еще выше, если бы Нацбанк не вышел продавать доллар. Казначеи сообщили о продаже из золотовалютных резервов $100 млн.

"Рост котировок подтвердили сохраняющуюся нервозность на торгах и девальвационные настроения. Это подтолкнуло Национальный банк к выходу на торги с продажей доллара по 27,69 грн/$. Он реализовал не менее $100 млн", - подтвердил "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Вечером финансисты выделяли две ключевые причины большого спроса на доллар и роста его курса:

• Повышенный спрос на валюту со стороны населения (в первую очередь, за счет толстосумов - крупных покупателей). Банки скупали доллар, чтобы обеспечить им клиентов.

• Скупка доллара иностранцами, которая сегодня ускорилась. Иностранцы выкупили значительную часть валюты у Нацбанка и хорошенько побегали в поисках "американца" по рынку.

Почему иностранцы переполошились

За два дня этой недели у иностранцев существенно сократился размер гривневого портфеля гособлигаций: на 1,3 млрд грн, по данным Нацбанка. То есть с 92,8 млрд грн 17 июля до 91,5 млрд грн 21 числа.

Если раньше нерезиденты постепенно выходили из долговых бумаг нашего Минфина, то теперь буквально побежали из них. По слухам, значительную часть ОВГЗ у западных инвестфондов выкупил их главный обслуживающий банк в Украине - Ситибанк, и подстраховался покупкой доллара.

Эксперты назвали сразу несколько причин ухудшения настроений у иностранцев:

• Девальвация гривны: прогнозы по подорожанию доллара в связи с назначением председателем Нацбанка Кирилла Шевченко становятся реальностью - валютный курс растет. А значит сокращаются заработки нерезидентов, ведь они фиксируют прибыль по итогам вложений в Украину в долларе и выводят на родину. То есть чем позже они выведут свои капиталы из нашей страны на девальвации гривны, тем больше потеряют. Если курс выйдет на анонсированные президентом Владимиром Зеленским 29,5-30 грн/$.

• Ожидаемая отставка из Нацбанка заместителя председателя Олега Чурия, который отвечает за валютный рынок и рефинансирование банков. Известно о его непосредственных контактах и даже сотрудничестве с иностранцами, вкладывавшимися в ОВГЗ. Ходила масса сплетен о том, как он помогал им заводить/выводить капиталы. Когда он покинет НБУ, такой помощи может не быть.

Кто вместо Чурия

Официальной информации о приемнике валютного зампреда Олега Чурия пока нет. Однако есть слух о том, что его могут утвердить уже в этот четверг, 23 июля на заседании Совета НБУ. То есть завтра у Чурия может быть последний рабочий день в Нацбанке.

Источники "Страны" сообщили, что на место валютного зампреда Национального банка рассматривают одного из восьми заместителей министра финансов - Юрия Гелетия. Говорят, что это кандидатура еще не согласована с Офисом Президента, но ее лоббирует новые председатель Кирилл Шевченко. Они неплохо сработались в Укргазбанке, где Гелетий член набсовета.

Для самого Гелетия это, несомненно, карьерный рост. Даже если оценить размер зарплаты: она вырастет (после снятия карантинных ограничений для чиновников) с 78,3 тыс. грн/месяц в Минфине до 299,1 тыс./месяц в Нацбанке (такой средний оклад в своей декларации указал Олег Чурий в 2019 году). Справится ли он с этой позицией - коллеги пока не берутся предсказывать.

В случае назначения Гелетия, ему потребуется сильный и надежный директор департамента открытых рынков (отвечающий за межбанк). Об этом казначеи говорили сегодня открыто, и снова называли имя казначея Укргазбанка Алексея Ефремова - считают, что он может сменить нынешнего руководителя Сергея Пономаренко в ближайшее время. Точнее, когда позволит Трудовое законодательство: по слухам Пономаренко находится в отпуске.

Кадровые перестановки также могут влиять на оценки и настроения на валютном межбанке.

Договорились с кредиторами

Еще на ситуации на валютном рынке будут сказываться размещение новых выпусков ОВГЗ и погашение старых. 21 июля Минфин получил от продажи долговых бумаг 11,5 млрд грн, значительную часть в валюте:

* 6-месячные в долларе - на $171,4 млн под 3,39% годовых;
* 6-месячные в гривне - на 4,7 млрд грн под 7,74% годовых;
* полуторагодовые в гривне - на 2,1 млрд грн под 10,25% годовых.

"На рынке хватает свободного гривневого ресурса, причем, все ждут его удешевления. Прогнозируется новое снижение размера учетной ставки НБУ 23 июля. Так что есть смысл вложиться в бумаги до снижения доходностей. Тем более, что это рабочий инструмент, под который, в случае необходимости, можно получить рефинансирование Нацбанка и захеджироваться процентными свопами", - прокомментировал "Стране" ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Еще Минфин мог договориться с держателями бумаг, которые будут гаситься через неделю.

"29 июля должно пройти крупное погашения старых ОВГЗ - сразу на 13,4 млрд грн плюс выплата купона (процентов) на 725 млн грн. Чиновники могли договориться с держателями части этих бумаг о ролловере - о перевложении средств на новый срок", - допустил в беседе со "Страной" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Иными словами, сегодняшнее размещение гособлигаций поможет немного снизить давление на курс гривны на будущей неделе.

Что будет с курсом доллара

Впрочем, это не значит, что доллар не будет расти в цене завтра. Как раз наоборот. 22 июля открытие межбанка прогнозируют с валютным подорожанием - до 27,75-27,85 грн/$ или даже 27,80-27,90 грн/$.

Казначеи ждут, что Нацбанк с самого утра выйдет продавать доллар, и выбросит из своих резервов больше сегодняшних $100 млн. Этой продажи сегодня не хватило для удовлетворения всего спроса.

Говорят, что если дилеры НБУ проявят пассивность, то межбанк может уйти на 28,0 грн/$ и выше. В чем вряд ли заинтересован новый председатель Кирилл Шевченко. Ведь одно дело поддерживать курс в рамках рыночной девальвации или коррекции, а другое - дать обвалить нацвалюту в первую же неделю своей работы в центробанке. Тогда Шевченко перестанут называть "мистер девальвация" и придумают что-то покрепче - вроде "убийца гривны". Что никому не понравится.

Потому казначеи рассчитывают завтра на подорожание безналичного доллара не более чем до 28,0 грн/$. В таком случае, наличный курс должен ограничится 28,20-28,30 грн/$.
 

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