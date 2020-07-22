Финансовые новости
- |
- 22.07.20
- |
- 03:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада одобрила в первом чтении проект, что нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС
Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект №3739, который предусматривает преференции для отечественного машиностроения, что противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".
За принятие проекта проголосовали 248 нардепов, 15 высказались против, 37 воздержались, 47 не голосовали.
Проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности содержит обязательства иметь местную составляющую в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти.
Документ содержит требование к минимальной степени локализации на уровне 25-45% с 2021 года и 40-60% с 2024 года. Кроме того, он касается не всех закупок, а сравнительно узкой группы продукции машиностроения для нужд энергетики, ЖКХ и транспорта.
Но это проект не совместим с международными обязательствами Украины. В Соглашении об ассоциации есть отдельная глава, посвященная государственным закупкам. Одним из принципов является недискриминационность. Отдельно указано, что описание работ, товаров и услуг не должно содержать конкретного места происхождения (кроме случаев, когда это обосновывается предметом контракта) и условия основания участников тендеров в той же стране, что и заказчик.
Ограничение круга участников допускается, но только на конкурсной основе и только на основе объективных факторов - опыта работы на рынке, масштаба деятельности участника, наличии у него соответствующей инфраструктуры, технического потенциала и другое. Также от победителя может потребоваться создание определенной инфраструктуры в месте выполнения контракта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ 21 июля потратил $100 млн из резервов, но гривну не спас. Наличный доллар вышел на 28,10 грн/$
ТОП-НОВОСТИ
|Рада отклонила законопроект о возможности не декларировать имущество руководителю ОП, его заместителям и помощникам
|Рада одобрила в первом чтении проект, что нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС
|От Ермака и Шефира до Ахметова и Пинчука. 20 человек, которые наиболее влияют на Зеленского
|Строительный рынок оживился после комы. Во что инвестируют
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Где выгодно взять кредит под залог недвижимости в Украине?
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|НБУ следует продолжить политику снижения учетной ставки - глава центробанка
|Думаете продать или подарить недвижимость? К чему готовиться
|Задержание экс-главы «Укравтодора» Новака: для следователей много вопросов
|Як курс 30 гривень за долар вплине на очікування щодо інфляції та обсягів виробництва?
|Спекулянты и курс гривни. На сколько подорожает бензин к концу лета
|Тайна переписи. Почему результаты эксперимента над Донбассом уже не скрыть
Это интересно
|Nissan показал свой самый доступный кроссовер
|У американца конфисковали Бэтмобиль, DeLorean из «Назад в будущее» и Cadillac «Охотников за привидениями»
|Ценителям Lamborghini предложили смартфон за 1860 евро
|Все «заряженные» модели Audi будут полноприводными
|Европол: разоблаченная в Италии сеть фальшивомонетчиков - возможно крупнейшая в истории евро
|Microsoft: потоковый сервис Project xCloud будет доступен на любом экране
|Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор