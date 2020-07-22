От Ермака и Шефира до Ахметова и Пинчука. 20 человек, которые наиболее влияют на Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Пользуясь собственной информацией, а также учитывая сведения из других источников, мы выделили 20 людей, от которых зависит решение Зеленским различных вопросов.

За последний год выдвигались разные предположения о том, какую систему принятия решений построил Владимир Зеленский. Однако, чем сложнее эти гипотетические концепции, тем дальше они от реальности. Ибо на самом деле система, выстроенная Зеленским, исключительно примитивна. Все ключевые решения принимает персонально он сам. Или, что бывает гораздо чаще, не принимает, а откладывает.

В результате решения принимаются даже медленнее, чем при Петре Порошенко, который был вынужден (или считал необходимым) многие позиции согласовывать с партнерами по коалиции и с западными партнерами. Зеленский обычно ни с какими партнерами ничего не согласовывает. Тем не менее, его система состоит в том, что зачастую он старается откладывать решения всегда, когда это только возможно. Поэтому вопросы зависают.

Исключения составляют те случаи, когда речь идет о его возможности усилить свою власть - тогда он не медлит, а спешит. Вспомним, как он требовал побыстрее провести инаугурацию, сразу же захотел досрочных выборов парламента, чтобы сформировать собственное правительство, вопреки протестам западных посольств провел через новый парламент реформу прокуратуры (и едва не подмял под себя Верховный суд, но этому помешали решения Конституционного суда).

Сейчас Зеленского наиболее волнуют четыре вопроса. Первый - это как восстановить контроль над парламентом. Зеленский считает своей важнейшей задачей побороться за фракцию «слуг народа», чтобы принудить ее работать по указаниям с Банковой. На данный момент эта задача уже нереалистична. Ибо депутаты уже живут в своем параллельном мире, где Зеленский - это лишь один из множества центров влияния. И эта проблема не решается деньгами. Ведь сколько бы «слуги народа» ни получали за послушность, им будет мало, поскольку всегда найдется кто-то-рядом, кто зарабатывает больше. Несмотря на это, Зеленский не оставляет надежду вернуть контроль над фракцией и, таким образом, над парламентом.

Второй вопрос, волнующий Зеленского, это Минские договоренности и все, что с ними связано. Зеленский не оставляет надежду получить тут быстрый результат, и этим пытаются воспользоваться россияне, но пока что не получается ничего ни у Зеленского, ни у Кремля. Скорее всего, Зеленский как не имел, так и до сих пор не видит другой формулы успешного президентства, кроме как через договоренность с Путиным о каком-то компромиссе по Донбассу.

Третий вопрос - это борьба с коронавирусом. О внимании, которое уделяет Зеленский этой проблеме, можно судить хотя бы по тому, что на ежедневных селекторных совещаниях, которые он проводит, около 50% времени он отводит именно обсуждению ситуации с пандемией Covid-19. Похоже, он видит в ней именно ту проблему, которая может его погубить, если он с ней не справится.

Наконец, четвертый вопрос - это как посадить Порошенко. Без особого преувеличения можно сказать, что формулой национальной идеи для Зеленского стало «чтобы все было хорошо, а Порошенко сидел».

Все остальные вопросы попадают в фокус внимания Зеленского главным образом благодаря настойчивости людей, способных оказывать на него влияние. И будут ли эти вопросы решены или же отложены в долгий ящик - это зависит, опять же, от степени настойчивости и влиятельности этих людей.

Пользуясь собственной информацией, а также учитывая сведения из других источников, мы выделили 20 людей, которые оказывают на Зеленского наибольшее влияние. Сразу скажем, что в этой двадцатке есть только несколько людей, которым Зеленский реально доверяет и которые влияют на него системно по широкому кругу вопросов. А все остальные - это те, кого Зеленский пытается использовать и кто пытается использовать его. Они преследуют главным образом ситуативные цели, поэтому их влияние может быть большим, но - по каким-то отдельным конкретным направлениям.

1-2. Андрей Ермак и Сергей Шефир

Андрей Ермак с 21 мая 2019 г. работал помощником президента, с 11 февраля 2020 г. руководит Офисом президента. Сейчас ему 48 лет. Сергей Шефир с 21 мая 2019 г. работает первым помощником президента. Сейчас ему 56 лет. Оба они имеют право вето на предложения других влиятельных лиц - в том смысле, что если Ермак или Шефир категорически против чьей-либо идеи, то Зеленский эту идею наверняка отвергнет. При этом друг против друга Ермак и Шефир не играют, старательно избегая конфликтных ситуаций и быстро улаживая любые недоразумения. Оба они играют ключевую роль при принятии Зеленским решений по самым разным вопросам - от кадровых до стратегических. Поэтому нет особых оснований отдавать кому-то из них пальму первенства: они оба друг друга стоят. Хотя, конечно, они друг друга не дублируют и занят каждый своим делом.

Ермак с самого начала президентства Зеленского был занят кругом вопросов, связанных с Минскими договоренностями. Это и контакты с Кремлем, и переговоры в Минске, и нормандский формат. Также он отвечал за связи с Вашингтоном, включая и неформальные контакты с людьми Дональда Трампа. В то же время он проявлял живейший интерес ко всему в стране, что очень быстро стало общеизвестно в широчайших кругах чиновников и соискателей должностей (кстати, именно об этом свидетельствуют знаменитые пленки Гео Лероса).

Когда Ермак выдавил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и сам занял это кресло, вопросы внешней политики остались при нем, но к ним добавились вопросы политики внутренней. Иными словами, уже почти полгода в его сферу влияния входит вообще все и на всех уровнях - от международного до локального где-нибудь в райцентре или в каком-то столичном квартале. При этом и во внешней, и во внутренней политике он взял на себя весьма заметную публичную роль, которая выходит далеко за рамки обязанностей руководителя президентского офиса.

Шефир, в отличие от Ермака, остается фигурой глубоко непубличной. Тем не менее, он постоянно рядом с президентом. В частности, он присутствует на всех совещаниях, которые проводит Зеленский ежедневно по несколько часов в день, а также отвечает за организацию повседневной работы Зеленского. Поэтому трудно вообще представить, чтобы какие-то решения продвигались и продавливались в обход Шефира и втайне от него.

Для Зеленского Шефир - это человек, с которым он прожил всю свою взрослую жизнь, которому он привык безгранично доверять и к чьему мнению он всегда прислушивается, тем более что Шефир старше его почти на 12 лет и многие годы играет при нем роль мудрого советника. Напомним, что в «Студии Квартал 95» Зеленский был художественным руководителем, Сергей Шефир - директором компании, а его брат Борис Шефир - шеф-редактором. Сейчас семьи Зеленских и братьев Шефиров имеют многочисленное совместное имущество. В декларации Зеленского за прошлый год фамилия Шефир встречается 19 раз - это говорит о том, насколько тесно связаны их бизнесы и вообще их жизни.

3. Игорь Коломойский

Для Зеленского Игорь Коломойский - это не просто человек, который сделал его президентом, но и человек, который знает о нем все и который может у него президентство отобрать. Ключевой момент этой зависимости заключается в цифре 38% - именно столько украинцев доверяют новостям на телеканале Коломойского «1+1». И если не весь, то почти весь электорат Зеленского (то, что от него осталось на данный момент) относится именно к этой категории. Зеленский очень не хочет, чтобы «1+1» вдруг начал кампанию по его дискредитации, да еще и с использованием всего арсенала информации, которая есть у Коломойского. Поэтому, хотя в последнее время связи между Коломойским и Зеленским стали менее заметными публично, фактически они не ослабли. Президент и олигарх перестали встречаться очно, но по-прежнему регулярно общаются по телефону, а также используют прочие каналы прямых контактов. Некоторые решения Коломойский продавливает через других людей, а некоторые предлагает напрямую, как сейчас в ситуации с Нацбанком, во главе которого олигарх очень хочет видеть лояльное к нему лицо.

4. Иван Баканов

Иван Баканов - друг детства Зеленского, они вместе учились, а затем и создавали вместе разные проекты, включая «Студию Квартал 95». 22 мая 2019 г. Баканов получил пост первого замглавы СБУ - начальника управления «К» (т.е. главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ), с 3 июня был и.о. главы СБУ, а с 29 августа занимает должность главы СБУ. Сейчас ему 45 лет. Наряду с Ермаком и Шефиром Баканов - третий человек, который может обсуждать с Зеленским очень широкий круг вопросов. Это обусловлено не только той информацией, которую получает Баканов на своей должности, но и тем доверием, которое испытывает к нему Зеленский. Но все же у Баканова влияние слабее, чем у Ермака и Шефира, - хотя бы потому, что он не находится постоянно при Зеленском. Баканову удалось отстоять управление «К» и вообще сохранить за СБУ функции контроля над экономикой и расследования экономических преступлений. Также ему пока что удается избегать серьезных скандалов. Однако роль СБУ сейчас значительно меньшая, чем была при Порошенко.

5. Леонид Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма вызывает огромное доверие у шестого президента, испытывающего сильную потребность опереться на взрослых. Раз в три-четыре недели Кучма заезжает к Зеленскому и обсуждает с ним крупные проблемы. Не лоббирует чьи-то интересы, не навязывает какие-то кадровые решения, а ведет мировоззренческие разговоры, предлагает направления действий, советует, как вести себя в тех или иных случаях.

На первом месте в этих разговорах, естественно, стоит внешняя политика, поскольку для Зеленского реализация Минских договоренностей - один из главных приоритетов, а Кучма по поручению Зеленского возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. Но беседуют они также и о внутриукраинских проблемах, в частности, как строить региональную политику, как правильно разнимать и разводить между собой кланы, чтобы они не воевали друг с другом, и какое возможно сотрудничество с различными политическими силами. Другое дело, насколько Зеленский способен усвоить эти уроки.

6. Валерий Хорошковский

Сейчас Валерия Хорошковского можно назвать крупнейшим кадровым резервом Зеленского. Перед 4 марта, когда произошла смена правительства, Хорошковский был в числе главных кандидатов на премьерскую должность. Зеленский лично вел с ним диалог, но пост премьера не дал, а предложил возглавить таможню. В 2007-2009 гг. Хорошковский уже руководил таможней, но затем (при Януковиче) возглавлял СБУ, Минфин и был первым вице-премьером. Поэтому сейчас его устраивает только премьерский пост или в худшем случае вице-премьерский (хотя он был бы не прочь получить полный контроль над таможней в качестве бонуса). После неудачного похода за премьерством Хорошковский несколько отдалился от Зеленского, но они все же раз в две-три недели общаются. Зеленский нуждается в Хорошковском, поскольку видит в нем готового кандидата на пост премьера, если доведется вновь менять правительство. Хорошковский, в свою очередь, верит в свою премьерскую звезду. Правда, какое-то время он видел своим соперником Саакашвили, но сейчас уже не считает этот вариант серьезным.

7. Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков влиятелен не только в силу должности, хотя это тоже, конечно, важно, поскольку в сферу управления МВД входят Нацгвардия, Нацполиция, пограничная служба, миграционная служба и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Важность последней особенно проявилась во время паводков на Прикарпатье и лесных пожаров на Луганщине (именно Аваков прямо на месте событий разъяснял Зеленскому масштабы этих чрезвычайных ситуаций и необходимые меры для их ликвидации). Но роль Авакова этим не ограничивается, поскольку он, по сути, единственный системный политик в нынешнем правительстве (Дениса Шмыгаля), как и в предыдущем (Алексея Гончарука). К его мнению прислушиваются все члены Кабмина. И наоборот: те предложения, против которых категорически против Аваков, имеют очень мало шансов на утверждение Кабмином. Кроме того, Аваков имеет контроль или по крайней мере влияние на ряд нардепов из числа «слуг народа» и из группы «За будущее», а также на депутатскую группу «Доверие», которая всегда поддерживает (и нередко тем самым спасает от провала) те законопроекты, в которых заинтересован Зеленский.

8. Илья Павлюк

Бизнесмен из Черновцов Илья Павлюк знаком с Зеленским еще со времен начала «Квартала-95». Вошел в команду Зеленского еще весной-летом 2018 г., был рядом с Зеленским в течение всей его президентской избирательной кампании и вместе с Сергеем Трофимовым отвечал за строительство региональной сети «Зе!Команды». Также он являлся одним из руководителей парламентской кампании партии «Слуга народа» в регионах. В новоизбранном парламенте он с самого начала контролировал около 35-40 нардепов. А сейчас, ввиду ослабления некоторых других группировок среди «слуг народа», его влияние даже возросло и охватывает до 50 нардепов. В частности, с ним связаны несколько нардепов, которые руководят областными организациями партии «Слуга народа». Именно он координирует старых представителей «Зе!Команды», которые работали в регионах на президентских и парламентских выборах, и, как ожидается, он будет руководить всей избирательной кампанией партии «Слуга народа» на местных выборах, которые должны состояться 25 октября.

9. Сергей Левочкин

Бывший глава администрации Януковича, а сейчас народный депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Сергей Левочкин является главным коммуникатором между ОПЗЖ и Зеленским. Не менее важно, что через Левочкина Зеленский коммуницирует персонально с Медведчуком. Также нелишне упомянуть, что Левочкин является давним другом и партнером Хорошковского.

Благодаря своему опыту и разнообразным связям Левочкин пользуется большим уважением у Зеленского и его команды и регулярно договаривается с ними по вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, именно через Левочкина происходит координация действий в парламенте между фракциями ОПЗЖ и партии «Слуга народа». Время от времени фракция ОПЗЖ додает недостающие голоса за законопроекты, важные для Зеленского. В качестве примера напомним, что 30 марта именно благодаря 21 голосу членов фракции ОПЗЖ был назначен министром здравоохранения Максим Степанов. Заметим также, что ОПЗЖ и ее деятели хотя формально оппозиционеры, но чудесным образом избегают каких-либо политических репрессий. Сам Зеленский и представители его офиса никогда не критикуют ОПЗЖ, концентрируясь исключительно на Порошенко и «Европейской солидарности».

10. Давид Арахамия

Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия получил этот статус, а с ним и влиятельность, благодаря своим специфическим качествам, которые кто-то назовет умением рисковать, а кто-то - склонностью к аферам. Судьба выбросила его на вершину, и теперь он изо всех сил старается там удержаться. Говорят, что на встречах с Зеленским он рассказывает разную информацию о членах фракции: об одних - что-то хорошее, о других - что-то плохое. И тем самым ему удается поддерживать свою значимость в глазах Зеленского. Однако с функцией руководителя фракции, насчитывающей 248 нардепов, он явно не справляется. У него не получается быть ни мозгом фракции, ни консолидирующим началом, ни хотя бы рычагом управления. Фракция его не слушается, да в общем-то и не сильно уважает, но у Зеленского нет никого лучше. И в результате фракция не очень-то слушается и не слишком-то уважает и самого Зеленского - ему приходится в каждом конкретном случае отдельно решать задачу, как провести через парламент тот или иной необходимый законопроект. И Арахамия тут мало чем может ему помочь.

11. Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков един в трех ипостасях. С одной стороны, он почти бесполезен для Зеленского, поскольку дистанцировался как от внутрипартийных, так и от внутрифракционных дел «Слуги народа». Он вряд ли может отвечать за поведение фракции и не особенно влияет на скорость и успех прохождения нужных Зеленскому законопроектов через парламент.

Но с другой стороны, Зеленский вынужден его терпеть, держать его в своей команде и с ним считаться, поскольку не может сдвинуть его с должности спикера. Зеленский побаивается его как потенциального конкурента, ввиду того, что он единственный политик в Зе-команде, кроме самого Зеленского, кто имеет сколько-нибудь заметный рейтинг.

А с третьей стороны, Разумков ни в какую свою игру играть не будет, ибо у него нет для этого ни денег, ни возможностей. И он понимает это, по-видимому, лучше, чем Зеленский. Поэтому он будет и дальше делать хорошую мину при плохой игре и продолжать играть в командную игру в Зе-команде, ибо деваться ему пока что некуда.

12. Кирилл Тимошенко

На президентских выборах Кирилл Тимошенко был одним из руководителей избирательной кампании Зеленского, отвечал за креатив и работу с медиа. 21 мая 2019 г. получил должность замглавы президентской администрации, с 25 июня 2019 г. - замруководителя Офиса президента. На этом посту занимается, по сути, тем же, чем и во время предвыборной кампании: пиаром Зеленского в СМИ, а также креативом, который свелся к развитию нескольких телеграмм-каналов, продвигающих месседжи Банковой.

Позиции Тимошенко существенно ослабли после замены Богдана на Ермака во главе Офиса президента. В марте Ермак обзавелся антикризисным консультантом - политтехнологом Михаилом Подоляком, и тот с начала лета заметно отодвинул Тимошенко от влияния на медиа. Говорят, что Подоляк теперь курирует пресс-службу Банковой и стал менять структуру информационного департамента Офиса президента. Будет неудивительно, если через какое-то время Ермак выживет Тимошенко с Банковой, а Подоляк займет освободившийся кабинет.

13. Ирина Венедиктова

Влиятельность Ирины Венедиктовой трудно переоценить. Все-таки генпрокурор - это по определению одна из самых влиятельных должностей. А у Венедиктовой это еще и подкрепляется очень большими ожиданиями, которые возложил на нее Зеленский после провала с предыдущим генпрокурором Русланом Рябошапкой. К тому же Зеленский понимает, что провернуть еще один финт с заменой генпрокурора в ближайшем будущем ему вряд ли удастся (банально не наберется голосов в парламенте), поэтому он склонен прощать ей ее провалы в надежде, что она все же даст ему желанные результаты. А первый результат, которого он жаждет, это, как уже говорилось, «чтобы Порошенко сидел».

Впрочем, есть ряд оснований предполагать, что деятельность Венедиктовой как по этому конкретному направлению, так и в целом на должности генпрокурора будет малоуспешной. Она никогда не работала в органах прокуратуры и не смогла построить вертикаль, которая бы ее слушалась. При этом она пытается продемонстрировать ЕС и США, что она действует в рамках закона, поэтому остается вопросом, насколько далеко она готова зайти в исполнении пожеланий с Банковой.

14. Андрей Смирнов

В команду Зеленского Андрей Смирнов попал через Коломойского. В 2015-м он был избран депутатом Днепропетровского облсовета от партии «Укроп» и возглавил постоянную комиссию облсовета по вопросам коммунальной собственности и ЖКХ. А 10 сентября 2019 г. получил от Зеленского должность замруководителя Офиса президента (в этом кресле он сменил Руслана Рябошапку, который занял кресло генпрокурора).

На Банковой Смирнов отвечает за судебную реформу, взаимодействие с судами, прокуратурой и ГБР. Известен как фигурант скандала «Трубу прорвало» - его голос слышен на записях из кабинета директора ГБР, когда хозяином этого кабинета был Роман Труба. Должность Смирнова - это, по сути, та должность, которую занимали Андрей Портнов в администрации Януковича и Алексей Филатов в администрации Порошенко. Однако по влиятельности он не дотягивает ни до Портнова, ни даже до Филатова. Он не сумел построить ни грубую, ни мягкую систему управления судами, и не удивительно, что сейчас суды подвержены влиянию разных других персонажей, например, того же Портнова.

15. Михеил Саакашвили

7 мая 2020 г. Зеленский назначил Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. Это именно тот случай, когда вспоминается сказка о джине, которого нельзя выпускать из бутылки. На самом деле Саакашвили нужен такой кусок работы, который обеспечит ему и его людям источник доходов и заодно станет политическим трамплином. Пост главы Исполкома реформ не дает ни того, ни другого, поэтому Саакашвили исполнен чувства полной невостребованности. Ему удается пробиться к Зеленскому лишь раз в две-три недели, но и эти встречи не приводят ни к чему конкретному. И даже распиаренная концепция реформирования таможни, которую он представил Зеленскому 30 июня, не обеспечила того результата, на который рассчитывал Саакашвили: таможню ему не отдали в пользование, то бишь в реформирование.

Сейчас Банковая хочет отправить Саакашвили на местные выборы в Одессу, но он туда не хочет. Он хочет ворваться в число главных игроков украинской политики. Если ему дадут денежную структуру, он может повременить с политикой, но он все равно ею займется, это только вопрос времени.

16. Алексей Данилов

Хотя Алексей Данилов занимает пост секретаря СНБО с 3 октября 2019 г., однако долгое время он оставался в тени. Дело в том, что СНБО попросту не вписывался в систему власти Зеленского, был как пресловутое пятое колесо в телеге. Да и самого Данилова не назовешь глыбой украинской политики. Тем не менее, он оказался фактически единственным взрослым в Зе-команде. И он поставил перед собой цель превратить СНБО в серьезный центр влияния, который бы занимался всеми главными вызовами, стоящими перед Украиной. Для начала он пробует насытить СНБО хоть какими-то функциями, сам придумывает себе задачи и пытается предъявить Зеленскому результат.

Именно Данилов предложил назначить Олега Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Фактически через него Данилов получит контроль над «Укроборонпромом». Благодаря этому он может стать мощной фигурой и превратиться в серьезного игрока, особенно если учесть, что он четко идет к цели и старается заниматься глобальными вещами, не размениваясь на мелочи.

17. Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль успел пройти в Зе-команде путь от главы Ивано-Франковской ОГА до премьера, с кратковременной остановкой на вице-премьерском посту. 4 марта, предлагая Верховной Раде назначить Шмыгаля премьер-министром, Зеленский заявил: «Сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное». С тех пор прошло уже больше четырех месяцев, однако Зеленский, похоже, не растерял своих надежд. Он до сих пор надеется на то, что Шмыгаль и возглавляемое им правительство совершат чудо и обойдутся без больших провалов, при том что шквал проблем в экономике нарастает, усугубляясь проблемой пандемии Covid-19 и мировым кризисом.

Хотя стоит отметить, что сам Зеленский не очень-то помогает премьеру и правительству в целом. В частности, Шмыгаль не получил возможности создать собственную команду. В то же время Зеленский нередко пытается давать исполнительной власти ценные указания в обход премьера. В таких условиях вряд ли можно ждать от Кабмина максимальной эффективности и по-настоящему слаженной работы.

18. Сергей Трофимов

К ближайшему окружению Зеленского относится Сергей Трофимов. С 2005 г. он работал в ООО «Студия Квартал 95», с 2007 г. был исполнительным продюсером этой компании. 21 мая 2019 г. получил должность первого замглавы президентской администрации, с 25 июня 2019 г. - первый замруководителя Офиса президента. Отвечает на Банковой за подбор кандидатур на должности глав областных госадминистраций. Также курирует региональные проекты, финансируемые из госбюджета. В то же время он считается главным на Банковой по церковным вопросам и известен неприкрытым лоббированием интересов Московского патриархата.

Через глав ОГА Трофимов влияет на многие вопросы в регионах, но в некоторые ситуации вмешивается лично. Например, он оскандалился вмешательством в церковные дела, когда в ответ на жалобы секретаря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП об укреплении позиций ПЦУ пообещал: «Мы сделаем все, чтобы это остановить, исправить». Также был замечен в попытках вмешательства в деятельность аграрных компаний. До каких-либо глобальных вещей его взгляд не поднимается.

19. Ринат Ахметов

О нынешних отношениях между Ринатом Ахметовым и Зеленским можно судить по тому, что медиа-ресурсы Ахметова освещают деятельность Зеленского исключительно в позитивных тонах. Хотя какое-то время было немало конфликтов между интересами Ахметова и Коломойского, особенно в сфере энергетики, но сейчас почти все эти ситуации разрулены. Красноречивым фактом является то, что контролируемое Коломойским «Центрэнерго» начало покупать уголь у холдинга ДТЭК Ахметова.

Ахметов имеет влияние на ряд нардепов - как внефракционных, так и в составе фракции «Батькивщины». Еще более важно для Зеленского то, что Ахметов пообещал ему максимальное содействие в регионах как со стороны своих компаний, так и со стороны связанных с ним мэров городов. Этот ресурс будет очень важен на предстоящих местных выборах, поэтому влияние Ахметова будет только усиливаться. Можно предположить, что местные политические проекты, связанные с Ахметовым, окажутся ближайшими союзниками «слуг народа» в новоизбранных местных советах.

20. Виктор Пинчук

Хотя Виктор Пинчук и не близок к Зеленскому, но он связан с ним несколькими нитями. Тут нелишне напомнить, что Пинчук - зять Кучмы, который имеет на Зеленского большое влияние. А еще Пинчук очень печется своим реноме на Западе, прежде всего в США, и одна из составляющих его имиджа - это его позитивное воздействие на политическую ситуацию в Украине. Поэтому Пинчук пытается воздействовать на Зеленского и его политику, торгуясь с ним своими возможностями использовать свои контакты в Вашингтоне, нанять там консультантов, лоббистов и т.п. Кроме того, в числе его козырей - влияние на деятелей типа Андерса Ослунда, на ряд украинских политиков, включая Арсения Яценюка и нардепов из фракции партии «Голос», а также наличие собственных медиа-ресурсов. Примечательно, что тот же «Голос», как и телеканал Пинчука ICTV, не стесняются больно задевать Порошенко, но стараются не трогать Зеленского, а ограничиваются критикой власти в целом, не переходя на личность президента. По одной из версий, Пинчук мог бы взять на себя более значительную роль, однако сам избегает слишком ассоциировать себя с Зе-командой именно из-за скептической оценки ее перспектив.