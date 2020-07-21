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АНАЛИТИКА

Банкиры прогнозируют снижение учетной ставки НБУ 23 июля максимум до 5%

17:52 20.07.2020 |

Финансы, Экономика

 

Правление Национального банка Украины (НБУ) может снизить учетную ставку 23 июля максимум на 1 процентный пункт (п.п.) - до 5% годовых, учитывая небольшое ускорение инфляции в июне до 2,4% с 1,7% по итогам мая, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры.

"Несмотря на небольшое ускорение инфляции до 2,4% в июне, она до сих пор остается ниже целевого диапазона НБУ (4-6%). Это оставляет возможность для дальнейшего смягчения монетарной политики, хотя и гораздо более острожными темпами, чем в первом полугодии 2020 года", - отметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Она добавила, что быстрое сокращение учетной ставки, например, на 2 п.п. за один пересмотр осталось в прошлом, поэтому, по ее оценкам, в июле показатель будет снижаться в пределах 1 п.п. с нынешних 6% годовых.

"Учитывая монетарную политику, которую проводит Национальный банк, можно ожидать дальнейшего незначительного снижения учетной ставки - на 0,5-1 п.п.", - полагает CFO Укрэксимбанка Сергей Ермаков.

Как сообщил начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов, несмотря на некоторое ускорение, фактическая инфляция в июне (2,4%) была вдвое ниже как апрельского прогноза НБУ (4,8%), так и целевого диапазона регулятора (4-6%).

"Сегодня уже стало очевидно, что дезинфляционные эффекты коронакризиса в краткосрочной перспективе однозначно преобладали над инфляционными. По нашим оценкам, в июле-августе инфляция будет поддерживаться стабильной, близкой к июньскому значению. Сложившаяся ситуация оставляет для НБУ возможность снижения учетной ставки, однако уже намного меньшими темпами, чем это происходило последние полгода", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что инфляционные риски на 12-месячном горизонте также нарастают, Они связаны как с неопределенностью по финансированию большого дефицита государственного бюджета в 2020 году, так и с рядом озвученных проинфляционных инициатив, например, о повышении минимальной заработной платы сразу на 38% к ее нынешнему уровню.

Он добавил, что в то же время правительство до сих пор не просигнализировало, как намерено стабилизировать дефицит государственных финансов в 2021 году, что также создает существенную неопределенность для монетарной политики.

"Мы видим возможность снижения учетной ставки на заседании 23 июля до 5-5,5% годовых", - резюмировал Блинов.

По словам эксперта, учитывая резко снизившийся за последний год масштаб процентных ставок в Украине, НБУ уместно было бы пересмотреть минимальный шаг движения учетной ставки с 0,5 п.п. до 0,25 п.п. Это позволит повысить точность калибровки решений монетарной политики.

"В этом контексте наиболее целесообразным нам представляется установление учетной ставки на уровне 5,25% годовых в рамках ближайшего пересмотра. По нашим оценкам, такая ставка будет соответствовать слегка отрицательной реальной ставке в пределах 1%, что станет первым случаем отрицательной реальной ставки с апреля 2017 года", - добавил он.

Блинов отметил, что в контексте рисков последующего ускорения инфляции снижение учетной ставки в июле вполне может стать последним в этом году.

"Мы ожидаем, что в июле НБУ снизит учетную ставку на 0,5 п.п. - до 5,5% с учетом двух основных факторов. Во-первых, уровень инфляции в июне заметно ниже целевого диапазона, а во-вторых, для подтверждения приверженности НБУ к дальнейшему смягчению монетарной политики после смены его главы", - сообщил директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак.

Эксперт уточнил, что с точки зрения текущих экономических условий он не видит потенциала для дальнейшего быстрого снижения учетной ставки во втором полугодии. "Инфляция уже прошла свой годовой минимум в мае и в дальнейшем будет постепенно расти даже при отсутствии заметных девальвационных явлений", - пояснил он.

Лепак добавил, что в случае ослабления гривни до уровня, заложенного в бюджетных макропараметрах (29,5 грн/$1), инфляция может быстро вернуться в пределы целевого диапазона НБУ 5% ± 1 п.п.

По его словам, преобладание задекларированного НБУ нейтрального уровня учетной ставки (7% годовых) над нынешним (6% годовых) также будет препятствовать ее дальнейшему быстрому снижению.

"Если следовать логике НБУ, которую он демонстрировал в последние нескольких лет инфляционного таргетирования, и учитывая уровень инфляции за июнь, можно предположить: НБУ незначительно снизит учетную ставку на 0,5 п.п. - до 5,5% годовых, поскольку о завершении периода активного смягчения монетарной политики было объявлено во время прошлого резкого снижения ставки", - отметил главный экономист Креди Агриколь Банка Александр Печерицын.

Как сообщил главный менеджер по макроэкономическому анализу департамента казначейства Райффайзен Банка Аваль Сергей Колодий, базовый прогноз банка по динамике учетной ставки строится на сценарии сохранения существующих подходов к реализации монетарной политики, в основе которой лежит таргетирование инфляции.

"На сегодня темпы инфляции все еще находятся ниже целевого интервала 5 + -1%. Вместе с этим стадия быстрого снижения учетной ставки уже закончилась, но определенный запас для ее незначительного изменения еще остался. Поэтому мы ожидаем дальнейшего постепенного снижения учетной ставки до конца года", - добавил он.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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