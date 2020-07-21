Задержание экс-главы «Укравтодора» Новака: для следователей много вопросов

Юрий Бутусов / Цензор.НЕТ

Экс-директор "Укравтодора" Славомир Новак задержан в Польше в ходе первой международной операции НАБУ, САП и польского Центрального антикоррупционного бюро за вымогательство взяток в Украине и отмывание взяток в Польше. Среди фигурантов дела - исполнители строительной программы президента Зеленского "Онур" и "Альтком". Обыски идут в "Укравтодоре" прямо сейчас.

Новое беспрецедентное дело от НАБУ и САП: впервые проведено расследование в рамках совместной международной следственной операции, впервые фигурантам предъявлены одновременно сразу по два подозрения от антикоррупционных органов двух стран - за нарушения закона и в Польше и в Украине. И эти обвинения показывают, по каким откатным схемам были вынуждены работать при Новаке такие гиганты, как "Альтком", Онур", которые работает на строительстве дорог и сейчас - уже при новом директоре Александре Кубракове, исполняя главную строительную программу президента Зеленского.

Новак использовал подчиненных ему должностных лиц "Укравтодора" и госпредприятия "Укрдоринвест", а также группу знакомых - граждан Украины и Польши - для получения и легализации взяток. Преступная деятельность осуществлялась Новаком сразу после назначения в октябре 2016 года и до 30 сентября 2019-го.

Итак, по данным Цензор.НЕТ, в Польше задержаны подельники Новака - бывший командир польского военного спецназа "Гром" Дариуш Завадка и бизнесмен Яцек Палюха. И одновременно обыски идут в Украине, подозрения будут предъявлены целому ряду высокопоставленных сотрудников Новака в "Укравтодоре".

Новаку выдвинуто подозрение сразу по трем эпизодам - за получение взяток у украинской компании "Альтком", турецкой компании "Онур" и польской компании ECM Group. Проведены обыски в его офисах и местах проживания, изъяты все финансовые документы и записи.

Во-первых, по данным следствия, Новак потребовал взятку у владельца одной из крупнейших украинских строительных компаний "Альтком" Александра Тисленко и директора компании Сергея Павличева за перенос сроков исполнения контракта на постройку участков трассы М-05 Киев-Одесса, который осуществлялся за счет средств Европейского банка реконструкции и развития. В интересах "Альткома" действовали советник Новака Вера Бичуя, первый зампред "Укравтодора" Александр Харченко, начальник отдела международного сотрудничества Анна Юрченко и директор "Укрдоринвеста" Елена Криворучко. По материалам антикоррупционных органов, схема получения средств должна быть такой: Новак с Палюхом создают в Польше предприятие с уставным фондом в 30 тысяч евро, которое "Альком" якобы должен был выкупить за 300-350 тысяч евро.

Второй эпизод, по мнению следователей, - Новак вымогал взятку у представителя турецкой компании "Онур" Караахметоглу Эмре за содействие в победе на тендерах "Укравтодора". Через Бичую и Палеха Новак проинформировал Эмре, на каких условиях он может выиграть тендер по проекту "Паневропейские дороги" ЕБРР и ЕИБ трассы М-03 Киев-Харьков-Должанский на сумму 175, 6 млн долларов, по которой был подписан контракт 21 мая 2018 года.

Взятка, по материалам антикоррупционных структур, выражалась в виде создания совместного предприятия Onur Polska, соучредителем которого стали с польской стороны Новак и Палюх.

Третий эпизод. По данным следствия, Новак потребовал взятку у польского бизнесмена, представителя компании ECM Group Polska Sp. Александра Джози.

Партнер Новака полковник Завадка передал Джози просьбу о взятке за содействие в победе в закупке "Консультационные услуги по разработке проектно-сметной и тендерной документации на строительство и реконструкцию дорог М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи и М-06 Киев-Чоп, с дальнейшим исполнением авторского и технического надзора. Цена контракта - 1 784 204 евро.

За получение контракта компания Джози должна была заключить контракт о консультационных услугах с кипрской фирмой DSBS CY LTD, подконтрольной самому Новаку на сумму 10% от стоимости контракта (то есть 178 тысяч евро).

Однако получить откат Новак не смог. И 19 августа 2019 года заявил полковнику Завадке, что не собирается содействовать ECM Group в новых проектах, пока с ним не рассчитаются. Это происходило уже под контролем антикоррупционных органов.

Очевидно, теперь это дело станет предметом дальнейших громких разбирательств, как получают контракты в "Укравтодоре" в настоящее время. Фигурантами дела являются весьма крупные компании, обыски идут во многих офисах. Антикоррупционные органы ищут эти и другие свидетельства существования тайной коррупционной бухгалтерии в "Укравтодоре", и вполне возможно, найдут что-нибудь еще.

Цензор.НЕТ будет информировать о ходе суперскандального расследования. Это первая международная операция директора НАБУ Артема Сытника и главы САП Назара Холодницкого такого масштаба. В рамках расследования изучается также причастность к получению взяток других должностных лиц в украинской власти. Ниточки расследования могут дотянуться и до бывших, и до действующих чиновников.