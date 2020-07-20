Спекулянты и курс гривни. На сколько подорожает бензин к концу лета

Александр Суков / Деловая столица

В июле стоимость топлива выросла за счет повышения цен на границе и девальвации гривни. Что же будет до конца лета?

Розничные цены на бензин и дизельное топливо растут уже с начала июля, и в этом месяце ценники на АЗС на все виды топлива прибавили в среднем 78 коп. на каждом литре. По данным «Консалтинговой группы А-95», только 15-16 июля сразу несколько сетей подняли цены.

В частности, на автозаправках сети Motto дизтопливо подорожало в среднем на 15 коп. за литр, а бензины - на 12-15 коп. Сеть АЗС «АМІС» повысила ценники на 27 коп. за литр, сеть «Автопорт» - на 40 коп., в житомирской сети «Фактор» бензины подорожали на 30 коп. и дизельное топливо - на 20 коп. В сети автозаправок Marshal топливо прибавило в цене 50-60 коп., а на заправках Mango - 60-70 коп. за литр.

По оценкам директора «А-95» Сергея Куюна, потенциал для роста розничных цен на бензин и дизтопливо в нынешних условиях составляет 1 грн/л.

Таким образом, на 16 июля средняя цена по Украине бензина А-92 составляет 21,53 грн за литр, бензина А-95 - 22,57 грн, а дизельного топлива - 22 грн за литр. Хотя последний раз до этого крупные розничные продавцы топливо повышали цены на бензин и ДТ более года назад - в апреле 2019 г.

От них не отстают и сети, которые работают в эконом-сегменте. По данным "А-95", только за последнюю неделю они повысили цены на 0,5-1 грн за литр.

Больше всего цена бензина выросла в сети «Авантаж» - на 1 грн за литр. Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на бензин на 50 коп., на ДТ - на 35 коп. А сети AMIC, KLO, Shell, «Автотранс», Chipo, Marshal за неделю подняли цены на 20-70 коп.

Итак, в июле ценники потяжелели практически у всех операторов, за исключением группы «Приват».

Как сообщил Научно-технический центр «Психея», за последнюю неделю цены на бензин А-95 Евро выросли в среднем по Украине на 20 коп., а за последние 30 дней - на 71 коп. Директор специальных проектов центра Геннадий Рябцев объясняет подорожание топлива двумя факторами, первый из которых - рост цен на топливо на границе за последние 30 дней на 10%. Он уточнил, что когда топливо на границе дорожает на 1%, формируется потенциал для роста цен в рознице на 10 коп. Поэтому, повысившись на 10%, цены на границе сформировали потенциал для роста розничных цен на 1 грн.

По словам Геннадия Рябцева, подорожание топлива на границе вызвано ростом нефтяных котировок и котировок нефтепродуктов, к которым в Украине искусственно привязаны внутренние цены на топливо. В частности, цены на топливо на украинской таможне привязаны к европейским котировкам Platts и Argus, а те, в свою очередь, - к котировкам цен на нефть. «Это не хорошо, что мы зависим от спекуляций на мировых биржах. Но поскольку Украина завозит три четверти нефтепродуктов, которые покупаются за доллары и евро, то пока мы вынуждены с такой зависимостью смириться», - сказал он.

Второй фактор, который привел к подорожанию топлива в июле - девальвация гривни. Если на 1 июля официальный курс был на уровне 26,66 грн за доллар, то на 17 июля - уже 27,27 грн. По словам Геннадия Рябцева, падение нацвалюты всего лишь на 50 коп. создает потенциал для роста цен на топливо в рознице на 30 коп.

Эксперт отметил, что эти два фактора сформировали потенциал для роста цен на заправках на 1,3 грн за литр, из которых заправщики уже реализовали 60-70 коп. «Следовательно, в ближайшие 2 недели, если не изменится ситуация на внешних рынках и ситуация с курсом валюты, то нас ждет подорожание еще на 60-70 коп.», - сказал он.

В целом же до конца лета, если не будет каких-либо политических или экономических потрясений, то резкого роста цен на топливо можно не ожидать. Геннадий Рябцев пояснил, что нефтяные котировки вряд ли существенно вырастут - максимум на 5% - а дальше можно ожидать второй волны коронавируса, ужесточения карантина и, как следствие, снижения спроса на топливо.

Третий фактор, влияющий на цены топлива - спрос - также не предвещает ничего неожиданного. В рознице он уже почти полностью восстановился, полевые работы ведутся без каких-либо ограничений по поставкам топлива.

«Подорожание топлива, возможно будет продолжаться, но оно не будет столь значительным, чтобы спровоцировать кризис. Топлива сейчас достаточно, и трейдеры понимают, что им невыгодно завышать цены. Поэтому они будут их сдерживать за счет запасов, программ лояльности и т.д. В связи с этим существенного роста цен на нефтепродукты до конца лета не ожидаются», - считает Геннадий Рябцев.