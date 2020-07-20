Проглотит ли Зе плевок Кадырова и боится ли он откровений руководителя Чечни?

Вадим Денисенко / Depo.ua

Кадыдров сделал жесткое заявление, теперь молчание Зеленского будет стоить ему, как минимум, 10-15% рейтинга.

Начнем с самого важного вопроса, который необходимо задать команде президента: "Зачем руководитель Чечни жестко наехал на Зе?"

Можно много говорить о конспирологии, но, как по мне, все максимально просто. Путин через Кадырова говорит Зеленскому: "Или ты идешь на изменения Конституции и на все мои прихоти, или я начинаю уничтожать твой рейтинг и, возможно, начну обострение на фронте".

И все это было бы не очень интересно, если бы не странные пассажи Кадырова об извинениях Зеленского. Процитирую полностью: "Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признал свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изображать из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!

Я сын погибшего Отца, пехотинец великого лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Изберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко.

Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?"

Все эти пассажи о гордыне, воле и т. д. можно опустить. Самое важное - вопрос прощения. Напомню всем, что перед выборами была запущена версия о том, что в свое время, Зеленский будто бы извинялся перед Кадыровым, стоя на коленях. Можно предположить, что эта история может получить продолжение и весь этот текст Кадырова - это такая себе страшилка-привет президенту Украины. И от того, как он на это отреагирует, будет зависеть и дальнейшая реакция россиян.

Важно, что парарлельно с этим заявлением, свое заявление сделал Медведчук. Процитирую его дословно: "Мы же хорошо понимаем то, что ОРДО и ОРЛО - это не контролируемые со стороны Киева и Украины территори, и те власти которые там существуют они ориентируются на Россию. Разве это секрет? Разве секрет, что последние месяцы они заявляют о том, что они другого пути не видят, как с Россией. Это, кстати, очень высокая в кавычках оценка деятельности власти. Потому что при Порошенко они так не заявляли. При Порошенко они так не заявляли, хотя при Порошенко была более радикальная и иная позиция по отношению к этим териториям. Но тогда они об этом не говорили. А видимо теперь, в ожидании того что приходит новая власть, новый президент который изменит эту ситуацию, который сможет восстановить мир, потому что он с этим шел как с главным лозунгом знамени своей избирательной программы. И поняли что прошел год и Порошенко уже седьмой год при власти".

Проще говоря, россияне и их политические силы в Украине начали атаку на Зеленского. Точнее пока, они только угрожают ему большой атакой, которая может стоить Зеленскому самого дорогого - любви людей.

Он всю жизнь мечтал купаться в славе и это его главный двигатель в жизни. Если появится продолжение кадыровской истории, Зеленский лишится уважения людей, а вместе с этим и всей их любви. Но еще раз повторюсь: реакция Зеленского будет ключевой. Если он станет атаковать россиян, у него есть шансы на победу. Если проглотит - обязательно проиграет.











