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Вовку сообщили о подозрении: В чем обвиняют судью
23:31 17.07.2020 |
НАБУ сообщило о подозрении главе Окружного админсуда Павлу Вовку, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации.
Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба ведомства.
По информации ресурса "Слово и дело", Вовку сообщили о подозрении в создании преступной организации; организации действий, направленных на захват власти; получении неправомерной выгоды за влияние, а также во вмешательстве в деятельность государственного деятеля.
"Это просто беспрецедентно. Впервые подозрения предъявлены целой группе судей одного из ключевых судов Украины. (...) Подозрения основаны на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить при помощи судебных решений на различные органы власти, чтобы получать необходимые для себя решения", - написал в сети Facebook журналист Юрий Бутусов.
Соответственно дело против Окружного админсуда возникло в качестве части дела о превышении власти и принятии заведомо неправосудных решений против участников "Автомайдана". Также в 2017-м НАБУ проводила обыск в кабинете и жилье Вовка по подозрению в деле от 2016-го о возможном незаконном обогащении судьи.
Генпрокуратура обратилась в НАБУ, чтобы, в частности, установить звукозаписывающую технику в кабинете самого главы суда и других судей. Позже бюро обнародовало несколько эпизодов записей, которые вошли в новейшую историю как "пленки Вовка".
В записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.
Они обсуждают подачу исков в Окружной админсуд с целью прекращения полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, поиск лиц, от имени которых будут подаваться иски.
В одном из записей, в частности, голос, похожий на Аблова начинает историю о судебных исках против членов ВКСС.
"Шеф, давай что-то закатим, я готов", - якобы утверждает судья.
Участники диалогов отмечали, что главу комиссии Сергея Козьякова, его заместителя Станислава Щотку и члена комиссии Наталью Весельскую можно обвинить в том, что они не имеют полномочий (срок их полномочий постоянно меняли - от четырех до шести лет - на чем, по версии НАБУ, и хотели сыграть Вовк с коллегами).
Как утверждают в бюро, "заговорщики" хотели забросать исками админсуд. Поскольку судьи должны были рассматривать эти иски, должен был возникнуть конфликт интересов. И таким образом члены комиссии должны быть отстранены от переаттестации Вовка и его коллег. Таким образом намеревались сохранить высокие должности в суде.
НАБУ отмечало, что судья Вовк, в частности, уговорил подать иск двоката Александра Кротюка, который не прошел конкурс на должность судьи Кассационного админсуда в составе Верховного суда.
В одном из разговоров Вовк и Аблов отмечают, что подавателей исков должно быть как можно больше. "Чем больше истцов, тем меньше шансов у ВКСС нас достать. По другим членам пойдут в конце марта", - якобы утверждает Вовк.
Якобы планировали включение в состав комиссии лояльных людей.
Голоса на пленках говорят и о именно квалификационном оценивании, которого якобы можно избежать из-за болезни. "Нам нужно, чтобы кто-то пошел на психотесты, а кто-то - не пошел. Кто хочет пойти на психотесты? Ты готова к ним?" - как будто спрашивает Вовк другую судью админсуда.
Говорят даже о возможности использования ГБР для давления на судей. Вовк вроде бы говорит Аблову: "Скажешь, Паша пошел согласовал с руководством ГБР. Он общается и дружит с первым заместителем и заместителем. У вас сейчас, потеряешь доверие власти, проверят вас".
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