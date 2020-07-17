Закрытые открытые списки: Почему местные выборы осенью станут рискованным экспериментом

Антон Коломойцев / Depo.ua

Формирование местных советов будет оставаться прерогативой партийных бонз.

За три месяца до проведения местных выборов, по уже устоявшейся украинской традиции, парламент меняет правила игры - вчера депутаты внесли изменения в Избирательный кодекс, существенно меняющие формат голосования и правила определения победителей. Поэтому Центральной избирательной комиссии в короткие сроки нужно качественно подстроиться под новые правила: разработать новые алгоритмы и обучить им членов комиссий на местах, информирует Depo.ua.

Из числа наиболее существенных изменений, которые ввели нардепы, выделяется явная "партизация" выборов, когда именно политические образования будут играть главную роль при отборе кандидатов, тогда как права на самовыдвижение существенно сужаются. С другой стороны, значительно уменьшаются суммы залогов, что открывает перспективы для членов общин, которые раньше в силу материальных ограничений были лишены возможностей для выдвижения своей кандидатуры. Для избирателя плюсом является адекватный и выразительный бюллетень, в котором, в отличие от предыдущих запутанных вариантов, очень легко разобраться и выразить свою политическую волю без искажений.

Партийное иго

Самостоятельное участие отдельных кандидатов соответствующих советов без партийной крыши в новом кодексе сохраняется только для сел и городов, где количество избирателей не превышает 10 тысяч человек. В тех территориальных общинах, которые насчитывают до 10 тысяч избирателей, а таких в Украине около трети, местных депутатов будут избирать по мажоритарке. Необычность этой мажоритарки заключается в том, что с каждого округа в соответствующий совет направится не один кандидат, а два-три - те, кто займет первое-второе-третье место в общем зачете.

Самовыдвижение остается возможным для мэров - так, например, кандидаты в мэры Киева не обязательно должны иметь партийную привязку, а в силах самостоятельно пойти на выборы.

Если ОТО или город вмещает более 10 тысяч избирателей - добро пожаловать в пропорциональную партийную систему выборов, где стать депутатом совета можно будет только с благоволения партийного руководства.

Система будет работать следующим образом. Партии на конференциях будут выдвигать списки своих кандидатов в каждом многомандатном округе. Избиратели, когда будут получать бюллетень, в кабинке будут выбирать сначала партию, а потом кандидата из списка этой партии. Если партия на этом округе преодолевает проходной барьер в 5%, в соответствующий совет попадают депутаты из списка.

Четвертная квота

Такая система имеет определенные особенности, поскольку ограничивает права беспартийных кандидатов на участие в выборах в крупные ОТО, райсоветы или облсоветы. А чтобы попасть в список какой-либо политической силы (при этом важно помнить о наличии проходного барьера и о том факте, что за бортом останутся все, кто не доберет 5%), нужно получить благосклонность местных партийных боссов, которые фактически будут формировать списки. Конечно, они будут отбирать кандидатов или по принципу личной преданности, или... за традиционные денежные знаки.

Но даже заплатив за место в списке, будущие депутаты попадают в кабалу императивного мандата - если они выйдут из соответствующей фракции, они автоматически попрощаются и с депутатским мандатом.

"Партизация" этой системы усиливается также и так называемой четвертной квотой. Ведь составленные и утвержденные для каждого многомандатного округа списки депутатов от партии имеют определенное ранжирование, когда близость к первому месту в списке фактически гарантирует прохождение в совет. Ведь депутату, который, скажем, находится на пятой позиции и является условно непроходимым, нужно для того, чтобы сместить своего "верхнего" коллегу, снискать благосклонность 25% избирателей этой партии, которые рядом с партийной галочкой должны поставить значок напротив его фамилии. Это является весьма маловероятным, а потому можно предположить, что списки будут "зацементированы" и никто выше своего места не выпрыгнет. За редким исключением, конечно, - например тогда, когда кандидат "снизу" так качественно "засеет" округ, что электорат массово отметит его фамилию в день выборов.

При этом накануне предлагалось уменьшить такую квоту до 5%. И это, по мнению экспертов, способствовало бы большему перемешиванию кандидатов и давало бы шансы на политическую перспективу новым лицам. Но в руководстве монобольшинства в последний момент решили, что такой вариант является неприемлемым, поскольку делает результаты выборов уж слишком непредсказуемыми. А также соответствующим образом "подставляет" руководителей парторганизаций, которые не смогут гарантировать включенным в список приоритетным номерам прохождение в соответствующие советы.

Эксперты говорят, что, по сути, это система тех самых закрытых списков, которые имели место и в предыдущие времена. Но под соусом открытости.

Выразительный бюллетень

Достижением новой системы является относительно понятный бюллетень, в котором имеет шанс разобраться практически каждый избиратель. И соответственно - определить не только партию, но и кандидата из списка, который завоевал симпатии этого гражданина.

Предыдущие варианты, заметим, отличались тем, что в бюллетене в верхней части располагались списки партий, а внизу бюллетеня уже шли списки кандидатов, которые прилагались к партиям. Украинцам в таком случае пришлось бы долго и упорно искать своих избранников.

Плюсом этого варианта бюллетеня является также то, что отдельные кандидаты, которые попали в список, но не в его проходную часть, имеют мотивацию работать на округе, получив свои 25 процентов квотных. Ведь могут рассчитывать по крайней мере на то, что те избиратели, которые захотят за них проголосовать и подвинуть их вверх по списку, смогут это сделать.

В определенной степени плюсом новой системы также можно считать уменьшение залогов, которые вносят кандидаты, в девять раз. Это откроет путь к участию в выборах многим альтернативным кандидатам в мэры.

Можно также констатировать, что система выборов, которую будут обкатывать в октябре, является достаточно рискованным экспериментом в силу того, что к нему не готовы, с одной стороны, избирательная система, которой остается очень мало времени, чтобы перестроиться. А с другой - субъекты выборов, которые растерянно изучают новые правила и пытаются выстроить стратегию своей политической игры.

Мало что пока понимает и обычный избиратель, который 25 октября получит несколько длинных бюллетеней и будет вынужден в условиях цейтнота разобраться во всех этих новациях.

В то же время есть надежда, что после такой напряженной тренировки общество уже подготовленным подойдет к следующим выборам - на этот раз в парламент - и сможет справедливо оценить реформаторский замысел законодателя. Конечно, если он к тому времени не решит еще что-то изменить в избирательной системе.