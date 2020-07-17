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Проект «бабушки Черновецкого» снова начинают реанимировать. И реанимируют его прежде всего под Верещук
12:47 17.07.2020 |
Все карты на выборах в столице раскрыты. Пальчевский, как будто бы независимый кандидат, идет при прямой поддержке Банковой и ОПЗЖ.
Итак, как видят выборы в столице на Банковой? Начнем с простого, о чем пишут различные издания и блогеры, когда вспоминают фамилию Верещук? Многие считают ее проектом Медведчука, и ее изгнание с должности мэра в Раве-Русской, по мнению многих людей было связано именно с тем, что ее открыто называли креатурой партнера Медведчука - Козака. Сама она говорила, что ей мешали псевдопатриоты, которые не давали ей работать.
Кто такой Пальчевский? До середины 2000-х гражданин России.
С 1983 по 1991 гг. служил в Лаосе и был переводчиком (должность предполагает, что он был сотрудником советских спецслужб). Потом начал пивной бизнес в России и даже баллотировался в Госдуму от Партии любителей пива. Потом, как и много других россиян, "натурализовался" в Украине. Является ли он до сих пор сотрудником российских спецслужб - вопрос риторический.
А теперь о самой кампании и что будут делать эти два персонажа. Начнем с простого: за решением о выдвижении Верещук стоит Ермак. За Пальчевским, кроме медведчуковцев, маячит фигура Ильи Павлюка.
Какие роли отведены этим двум людям? Пальчевский точно не тот человек, который будет ходить по дворам и слушать людей. Ну не тот это типаж, которому интересно слушать людей. Верещук наоборот - она обойдет все возможные дворы (заодно узнает, чем Чоколовка отличается от Троещины). Пальчевский будет аккуратно мочить Кличко и говорить о Порошенко. Верещук будет кричать о Порошенко и говорить о Зеленском и его реформах. И немного будет мочить Кличко.
У нас будет классическая политическая компания (во всяком случае, сейчас так выглядит). Конечно, Пальчевский представит свой план спасения Киева. Верещук расскажет о своем. Но доминантой этих выборов будет хайп. Но, кроме хайпа, будет еще один важный аспект: проект "бабушки Черновецкого", о котором мы все забыли, снова начинают реанимировать. И реанимируют его прежде всего под Верещук.
На этом фоне решение штаба Кличко как можно дольше держать паузу вроде и правильное, но может сыграть с ним ту же шутку, которая когда-то стоила должности мэру Александру Омельченко. Тогда Омельченко считал, что Черновецкий шут и ничего у него не выйдет. И ничего не делал, пока не увидел, что рейтинг его растаял.
Банковой глубоко все равно, кто станет мэром: Кличко, Пальчевский или Верещук. Банковой нужно, чтобы в коалицию с Кличко не вошел Порошенко и чтобы они на двоих не образовали большинство. А потому в ближайшее время мы увидим, как силовики начнут делать серьезные разоблачения "преступников". Силовики должны сыграть ключевую роль для принуждения Кличко к миру. И молчание Кличко очень на руку именно Банковой. Чем дольше он будет делать вид, что выборы не стартовали, тем слабее он будет становиться.
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