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АНАЛИТИКА

Взять под контроль Киевсовет: В какую игру будут играть Офис президента и Верещук на столичных выборах

09:03 17.07.2020 |

Политика, Киев

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Вчера вечером "слуга" Ирина Верещук выиграла праймериз за право баллотироваться в мэры Киева под брендом "Слуга народа". Стало ли это сюрпризом? Нет.

Ирина Верещук - единственная из пяти участников праймериз, имевшая опыт управления городом. Правда, маленьким - Рава-Русской на Львовщине. Но, видимо, не это стало ключевой причиной ее избрания. Пока конкуренты Ирины, Александр Дубинский, Николай Тищенко и Александр Качура, записывали видосики, как они любят Киев и собираются его спасать от нынешнего мэра Виталия Кличко, победительница кастинга сделала одну крайне важную для своего будущего вещь - в эфире ток-шоу "Свобода слова" обвинила Петра Порошенко в том, что 12 июня 2014 года он якобы поздравил Владимира Путина с Днем России. Когда Порошенко обвинил ее во лжи (информация о поздравления была размещена на сайте Кремля и уже оттуда распространена рядом украинских СМИ), Верещук вступила с ним в спор. Далее в течение нескольких дней в медиа длился резонанс от этого события, и депутат своими комментариями поддерживала тему.


Проще говоря, в отличие от своих конкурентов, она, похоже, правильно уловила тональность, с которой президентская партия и ее выдвиженец в мэры, по замыслу технологов Банковой, должны идти к киевлянам - на атаках против Порошенко и "Европейской солидарности". Которая, согласно последнему соцопросу Центра Разумкова, в Киеве уже немного обогнала "слуг народа". То есть поднять свои рейтинги в столице "зеленые" могут только на войне с Порошенко и его командой, политизировав избирательный процесс, вынося его на центральные телеканалы.

Атаковать "ЕС" способны и вчерашние неудачники отбора, тот же Дубинский хорошо разбирается в антипорошенковской риторике. Но он четко ассоциируется у избирателей с Игорем Коломойским. Александр Качура не смог стать достаточно узнаваемым среди избирателей, а Николая Тищенко, наоборот, уже слишком хорошо узнают. Правда, не факт, что это ему в плюс. Проще говоря, эти трое (был еще Дмитрий Гурин, но он даже не успел ничего сделать, чтобы серьезно заявить о своих мэрских амбициях) не подходили в качестве лиц партии. Потому что задача кандидата на мэра, прежде всего, - создать у избирателя простейшую ассоциацию: вот выдвиженец в мэры, он (она) нам нравится, поэтому мы поддержим и партию, и кандидатов в Киевсовет.

Насколько высоки шансы Верещук на победу над Кличко? Скажем так, штабу действующего мэра стоит пересмотреть планы относительно легкой избирательной прогулки. То, что Ирина станет его главной конкуренткой, понятно. Однако нет сомнения, что мэрство Верещук является конечной целью ее баллотирования. По крайней мере, в мыслях технологов власти. Скорее речь идет о выходе во второй тур с Кличко, а там уже как получится. Но основное - приведение в Киевсовет многочисленной "зеленой" фракции. А дальше или коалиция с УДАРом Кличко в случае его избрания на еще один срок, или коалиция против Кличко с участием "Победы Пальчевского", ОПЗЖ и еще нескольких мелких проектов, с помощью которых в горсовет приведут нужных власти людей.

Цель этой схемы - чтобы не состоялась коалиция Кличко с партией Порошенко. Для этого на выборах и будет использована технология снижения поддержки "ЕС" с помощью атак на нее и ее лидера. Будут ли воевать заодно с Кличко и его политпроектом? Вопрос интересный: с одной стороны, критика мэра - ключевой элемент пиара претендентов на его кресло, с другой - нельзя перегнуть палку, лучше сразу показать, что видят мэрскую партию союзником и поэтому заинтересованы, чтобы избиратели "ЕС" перетекали в УДАР.

У Верещук хорошая биография (если не углубляться в детали, а избиратель этого обычно не делает), она умеет понятно и в то же время эмоционально доносить свои мысли, в отличие от своих конкурентов по "СН" имеет опыт управления городом. Пусть и небольшим. В общем, просто находка для Банковой в нынешней ситуации. Другое дело, только ли ее находка. Но если ОП сделал ставку на Верещук, значит там как-то просчитывали последствия в случае победы этой дамы на выборах.

К примеру, как она будет работать в качестве городского головы с фракцией "слуг", когда не имела никакого влияния на формирование предвыборных списков (да и вряд ли будет иметь сейчас), где может оказаться такая же разношерстная публика, как и в парламентской фракции "зеленых" - от "соросят" и волонтеров до откровенных "ватников". И не повлечет ли это громкие конфликты в столичной власти. После чего придется и у Верещук отбирать кресло главы КГГА, как осенью прошлого года отбирали у Кличко.

Есть еще одна мысль. В Киеве всегда были сильны позиции национал-демократов, что давало им возможность иметь многочисленные и влиятельные фракции в Киевсовете. Эти выборы могут стать первыми за много лет, когда нацдемы окажутся в значительном меньшинстве. В котором они оказались в нынешней Верховной Раде по результатам прошлогодних парламентских выборов. Похоже, это и является конечной целью ОП - взять под свой контроль Киевсовет, и не важно, сколько там будет "бужанских", важно, чтобы там было поменьше нацдемов.
 

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