Назначение Шевченко в Нацбанк взвинтило курс доллара

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Назначение нового председателя Нацбанка 16 июля серьезно взбудоражило валютный рынок: финансисты подняли безналичный курс доллара сразу на 21 копейку, и межбанк закрылся в рамках 27,34-27,38 грн/$.

Такое не могло не сказаться на кассах банков. На продаже людям средние цены наличного "американца" поднялись на 10 копеек - до 27,30-27,45 грн/$, а на покупке - на 5 копеек (до 27,0-27,15 грн/$).

Банкиры ощущали небольшое увеличение спроса на доллар в своих отделениях.

"Мистер девальвация" опустил гривну

Украинский межбанк целый день пытался переварить назначение руководителя Укргазбанка Кирилла Шевченко председателем Нацбанка. Ожидания и отношение к нему у всех разное, потому валютный рынок лихорадило, а котировки двигались в разные стороны на протяжении всего дня.

Все понимали, что президент Владимир Зеленский ставит на ответственный пост человека, который согласен с ключевыми задачами, которые глава государства озвучивал уже не раз - это активизация кредитования (в том числе и через эмиссию гривны) и рост курса до 29,50-30 грн/$. Потому от Шевченко однозначно ждут девальвации гривны.

Как раз с нее и начались межбанковские торги сегодня - со вчерашних 27,17 грн/$ котировки сразу подскочили сначала на 27,26 грн/$, а затем и на 27,31 грн/$. Временами межбанк отходил на 27,23 грн/$, однако после курс доллара все равно рос, к вечеру достигал 27,40 грн/$. Так что итоговую котировку дня - 27,34-27,38 грн/$ - назвали не самым плохим финишем для сегодняшнего переполоха.

"На рынке царила разнонаправленная курсовая динамика, но все-таки с общим трендом на повышение котировок американской валюты. Это отражало ожидания и реакции банков и их клиентов на назначение нового председателя Нацбанка", - прокомментировал "Стране" настроения директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем межбанковских торгов подрос со вчерашних $123 млн до $148 млн. Крупнейшими скупщиками доллара стали банки с иностранным капиталом: приобретали доллар не только под текущие продажи ОВГЗ (продолжают сбрасывать наши бумаги), но и впрок - понимая, что с Шевченко гривна будет девальвировать.

А на продаже "американца", как и прежде, стояли металлургические предприятия и агропроизводители. Им только начали возмещать НДС, но пока они получают выплаты Госказначейства малыми дозами - сегодня, например, пришло 98,7 млн грн (мизер по сравнению с перечислениями по 4-5 млрд грн за раз). Потому бизнес нуждается в гривне и конвертирует свою валютную выручку.

"Внешние рынки в целом положительно отреагировали на назначение нового председателя Нацбанка. До отставки Смолия цена наших среднесрочных еврооблигаций находилась около 105%, после его заявления об отставке - опустилась на 101%, а сегодня после назначения Шевченко - приподнялась на 104%. Хорошая спокойная реакция. Межбанк отреагировал более бурно, но это неудивительно, особенно после задач по курсу гривны, которые ставил президент. Котировки ходили в разные стороны из-за разных ожиданий в отношении нового лица: кто-то хотел накупить валюты впрок на всякий случай, а кто-то думал, что может выгодно ее продать на росте рынка - потому-то курс лихорадило и мы выдели разностороннюю динамику. Применительно к моменту - это естественная реакция", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Валютные слухи и долги

Эксперты считают, что ситуация на валютном рынке начнет выравниваться после первых заявлений Кирилла Шевченко по дальнейшей денежно-кредитной политике Нацбанка. От общих вводных будет зависеть, и поведение крупных экспортеров (НАК "Нафтогаз" в том числе - это главный клиент Укргазбанка, потому первым все узнает), и иностранцев с портфелями ОВГЗ, и импортеров.

Необязательно, чтобы это были публичные выступления (пресс-конференции, брифинги). Многое будет обсуждаться с Шевченко лично и в кулуарах финансового рынка.

"Думаю, что валютный зампред Нацбанка Олег Чурий и его директор департамента открытых рынков Сергей Пономаренко получат общие вводные уже пятницу или понедельник. Если при первом насыщении межбанка избыточным долларом НБУ тут же выйдет дорого его скупать - скажем, по 27,50 грн/$ (не будет дожидаться курсового отката, как обычно) - это уже будет значить, что регулятор настроился на дорогую валюту и девальвацию гривны. Казначеи будут следить за малейшими телодвижениями Национального банка. Плюс продолжат собирать слухи. Говорят, что Чурий, Пономаренко и их подчиненные серьезно опасаются ревизии операций по свопам и по ОВГЗ с иностранцами, в первую очередь с Ситибанком. Так что как только там пойдут подвижки - об этом тоже станет известно, и может меняться активность на сделках по продаже гособлигаций", - рассказал "Стране" председатель правления одного из банков.

Кстати, банкиры не исключают, что Шевченко начнет создавать организованный рынок ОВГЗ, чего Совет Нацбанка давно просил у правления НБУ. Что также может сказываться на спросе на доллар и на курсе гривны. Не исключается даже прямой выкуп Национальным банком гособлигаций Минфина - прямая эмиссия гривны в определенных лимитах. Против этого выступал Яков Смолий.



Такой подход серьезно поможет правительству с выплатами по госдолгу и с финансированием дефицита госбюджета, а также позволит сэкономить на обслуживании ОВГЗ (НБУ может выкупать бумаги с минимальными доходностями). Хотя по ходу подстегнет подорожание доллара.

Впрочем, пока это все ожидания и теории, и Минфину нужно самому привлекать деньги в долг. На будущий вторник, 21 июля, он сегодня заявил безлимитные выпуски четырех новых выпусков гособлигаций: три гривневых (6-12 месяцев и 2-летки) и один долларовый (6 месяцев). 22 июля правительству предстоят выплаты по госдолгу, потому деньги нужны:

• погашение ОВГЗ на $83 млн;

• выплаты по двум купонам (проценты): на 1,1 млрд грн и на $2 млн.

Что будет с курсом при Шевченко

Пока казначеи не поймут приоритеты Нацбанка на валютном рынке, они будут продолжать скупку доллара на межбанке.

На 17 июля финансисты дают разные прогнозы. Большинство считает, что безналичный курс будет штурмовать отметку 27,45-27,50 грн/$, и только единицы верят в возврат на 27,30-27,35 грн/$.

"Были слухи о том, что на повышение курса с продажами доллара на межбанк выйдет НАК "Нафтогаз". Если это действительно произойдет, то все на рынке поймут, что руководство госкомпании уже проконсультировалось у Шевченко и будет курсовой откат. Это успокоит межбанке. А если НАКа не будет, то спекулянты продолжат гонять курсы в разные стороны пока ресурса и валютных позиций хватит. Чтобы заработать на разнице в котировках", - спрогнозировал "Стране" директор казначейства одного из банков.