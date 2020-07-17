Конституция побоку. Как «слуги народа» куют себе победу на местных выборах

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Конституция побоку. Как «слуги народа» куют себе победу на местных выборах

23:48 16.07.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Во всех территориальных громадах с числом избирателей свыше 10 тысяч выборы будут проводиться по партийным спискам. И это выгодно прежде всего партии власти.

На следующий день после принятия постановления о назначении на 25 октября местных выборов Верховная Рада решила поменять правила игры. 16 июля принят во втором чтении и в целом законопроект №3485 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования избирательного законодательства». Этот огромный документ, занявший 246 страниц, вносит изменения в целый ряд законов. Особенно важно то, что радикальному переписыванию подвергнут ИКУ - Избирательный кодекс Украины, который был принят, напомним, совсем недавно - 19 декабря 2019 г. Новый закон переделывает более 200 из 289 статей ИКУ. Внесенные изменения касаются всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса.

Авторами этой законодательной инициативы стали глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, его коллеги по фракции «слуг народа» Андрей Клочко, Алина Загоруйко и Владимир Иванов, а также сопредседатель депутатской группы «За майбутнє» Тарас Батенко. За проект №3485 во втором чтении и в целом проголосовали 308 нардепов, в т.ч. почти все «слуги народа» (225 из 248), большинство членов фракций ОПЗЖ (31 из 44) и «Батькивщины» (18 из 24), групп «За майбутнє» (14 из 24) и «Доверие» (14 из 20), а также 6 из 17 внефракционных (в т.ч. спикер и оба его зама). В полном составе отказались поддержать этот проект фракции парий «Европейская солидарность» и «Голос».

Мы не будем трогать весь массив изменений, вносимых этим законом, а остановимся на двух главных новшествах, которые могут сыграть важную, а где-то и решающую роль на местных выборах 25 октября.

260 городов одним махом

Одна из самых хитрых новаций проекта №3485 - изменение избирательной системы на выборах в горсоветы малых городов. В старой редакции ИКУ записана пропорциональная избирательная система при формировании горсоветов городов с численностью избирателей более 90 тысяч, а в меньших территориальных громадах применяется мажоритарная избирательная система с возможностью самовыдвижения. Обновленная редакция распространяет пропорциональную избирательную систему на все территориальные громады с численностью избирателей более 10 тысяч.

Поясним, что это будет означать на практике. Прежде всего напомним, почему в ИКУ установили границу 90 тысяч избирателей. Почему не 50 или 100 тысяч. Все очень просто - хотелось, чтобы в одну категорию попали все областные центры. В самом маленьком областном центре - Ужгороде - избирателей меньше 100 тысяч, но больше 90 тысяч, отсюда и норма о 90 тысяч.

Посмотрим, что будет, если эту норму уменьшить в девять раз - до 10 тысяч. Сейчас в Украине более 460 городов. Из них крупнее Ужгорода - 37. А городов, которые меньше Ужгорода не более чем в девять раз, насчитывается 260. Это, конечно, только ориентировочное число. Реальное число громад, которые затронет эта новация, может оказаться и больше.

Итак, как минимум 260 городских громад вдруг сейчас, за три месяца до выборов, осчастливлены новостью о том, что они будут избирать свои горсоветы по партийным спискам. От такой внезапной перемены избирательной системы выигрыш получит прежде всего, конечно, партия власти. То есть «Слуга народа». Местные элиты будут вынуждены влиться в эту партию, чтобы сохранить влияние. Почти все остальные партии будут к этим выборам попросту не готовы, у них там и ячеек городских нет почти нигде.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады выступило категорически против этой новации. Оно подчеркивает: «Применение пропорциональной избирательной системы приводит к излишней и неоправданной политизации местных выборов и соответственно деятельности органов местного самоуправления, назначение которых заключается в решении вопросов местной жизни территориальных громад, что особенно актуально для малых населенных пунктов».

К слову, заслуживает внимания еще одно изменение. В старой редакции КИУ было записано, что в городах с числом избирателей до 90 тысяч победителем на выборах городского головы считается кандидат, набравший больше любого другого кандидата. А в городах с числом избирателей свыше 90 тысяч для победы этого мало: нужно набрать не просто больше других, а больше 50% голосов; в противном случае проводится второй тур. Новая редакция распространяет эту систему на города с числом избирателей свыше 75 тысяч.

Утроение «слуг народа»

Также «слуги народа» хотят утроить свое представительство в территориальных избирательных комиссиях на местных выборах. Согласно старой редакции статьи 203 ИКУ, в состав теризбиркомов обязательно входит по одному представителю от каждой партии, имеющей собственную фракцию в Верховной Раде. Чтобы обеспечить себе дополнительных два голоса в каждой территориальной комиссии, «слуги народа» решили воспользоваться помощью депутатских групп «За майбутнє» и «Доверие», созданных в Верховной Раде 29 августа и 6 декабря 2019 г.

В новой редакции статьи 203 ИКУ записано, что право быть представленной в теризбиркоме получает также «местная организация политической партии, которая заключила соглашение о политическом сотрудничестве на соответствующих местных выборах с депутатской группой, о создании которой объявлено на сессии Верховной Рады Украины не позднее первого января года, в котором проходят выборы». Группы «За майбутнє» и «Доверие» как раз подходят под это определение.

Главное научно-экспертное управление раскритиковало эту идею: «Депутатские группы являются внутрипарламентскими образованиями и создаются для рационализации работы парламента, имеют нестабильный состав и беспартийный характер, а, следовательно, наделение их определенными правами вне парламента не согласуется с их природой».

Еще более резкую оценку дало Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады. В его замечаниях говорится, что предложенный проектом механизм создания на местных выборах такого «квазисубъекта», как «местная организация политической партии, которая заключила соглашение о политическом сотрудничестве на соответствующих местных выборах с депутатской группой», не согласуется с Конституцией Украины». В статье 36 Конституции четко записано, что именно партии принимают участие в выборах, а депутатские группы в Конституции вообще не предусмотрены.

Отметим прелестный нюанс: в разных регионах депутатская группа может заключать соглашения с разными партиями. По сути, группы «За майбутнє» и «Доверие» получают возможность поглощать мелкие партийные проекты областного значения.

Ввиду всего вышесказанного приходится прогнозировать, что местные выборы - с первых дней избирательной кампании и вплоть до самого голосования и подсчета голосов - будут повсеместно проходить в атмосфере жесткой межпартийной борьбы. Эта борьба охватит выборы и в областные, и в районные, и в городские советы, как и выборы мэров городов.

Фактически «слуги народа» будут пытаться построить собственную властную вертикаль до самого низа - до уровня городов и районов. И для этого они будут стараться подмять под себя всю местную элиту. Как у мифического змея было три головы, так у партии власти будет три эшелона: «Слуга народа», «За майбутнє» и «Доверие».
 

ПО РУБРИКАМ

16.07 Назначение Шевченко в Нацбанк взвинтило курс доллара

16.07 Депозитные ставки для физлиц 16.07.20

16.07 Рада 349 голосами продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022г

16.07 Доллар 16 июля дорожает к евро на фоне снижения аппетита к риску

16.07 Япония включит CBDC в план развития экономики страны

16.07 Биржи АТР 16 июля закрылись в минусе на опасениях за обострение отношений между США и КНР

16.07 Справочный курс гривны 16 июля опустился на 17,13 коп до 27,2765 грн/$1

16.07 Есть ли плюсы у нового главы НБУ?

16.07 Стейблкоины впервые обошли биткоин по объему передаваемой стоимости

16.07 Рада назначила предправления Укргазбанка Шевченко главой НБУ - 332 голоса

16.07 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 16.07.2020

16.07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.07.20

16.07 Остаток средств на корсчетах банков 16.07.20

16.07 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 15.07.2020

16.07 НБУ с 24 июля восстановит тарифы за платежи в СЭП по новой тарифной политике

• дальше…

16.07 На Москву. Зачем Берлин перешел в наступление на путинский режим

16.07 Суд ЕС отменил договор Privacy Shield об обмене данными между ЕС и США

16.07 Япония включит CBDC в план развития экономики страны

16.07 На границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия

16.07 США не собираются немедленно вводить дополнительные санкции против «Северного потока 2»

15.07 Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для корпорации Apple

15.07 Трамп подписал закон о санкциях против Китая в связи с его действиями в Гонконге

14.07 Германия организует анализ Евросоюзом угроз со стороны России

13.07 Ливанцы – молодцы? Или Ливан как пример Украине

13.07 Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда

13.07 Дуда выиграл президентские выборы в Польше

13.07 Болгария и Хорватия приблизились к переходу на евро

13.07 Использующие китайское оборудование компании лишатся госконтрактов в США

13.07 США объявили о повышении пошлин на ряд товаров из Франции

13.07 Азербайджан и Армения сообщили о столкновении на границе. Убиты четверо азербайджанских военных

• дальше…

16.07 Правом на бесплатную приватизацию земли воспользовался каждый сотый украинец

16.07 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

15.07 «Хочу, как Велюр»: рестораторы устроили протест у Кабмина

15.07 Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября

14.07 Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

13.07 Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги

09.07 Все местные дороги должны быть переданы на баланс «Укравтодора» - Зеленский

08.07 Госгеокадастр временно приостановил регистрацию земучастков на период кадровых изменений

08.07 Глава Госгеокадастра: Нет реестра граждан, которые безвозмездно получили по 2 га земли

08.07 Вагиф Алиев купил «Книжный рынок» на Петровке. Когда там появится новый ТРЦ?

08.07 Киевсовет заставил КГГА и коммунальщиков рассекретить все договора

03.07 «Большая тройка» мобильных операторов запустила 4G еще на 8 станциях киевского метро

03.07 Нормы излучения мобильных вышек в Украине повысят

02.07 Ожидания инвесторов в Украине снизились до уровня 2015 года - опрос ЕБА

• дальше…

16.07 Конституция побоку. Как «слуги народа» куют себе победу на местных выборах

16.07 Центр и местные князьки торгуются за узаконивание феодализма: Что будет с райсоветами на местных выборах

16.07 Менее 20% граждан поддерживают действия кабмина, но 45% местную власть - опрос

16.07 Рада уволила «глаз» Ермака: Как Разумков дал «оплеуху» главе президентского Офиса

16.07 Рада назначила Уруского вице-премьером Украины-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

16.07 Скандальный кандидат на должность вице-премьера Олег Уруский задекларировал 7 тысяч дохода за год

16.07 Есть ли плюсы у нового главы НБУ?

16.07 Рада поддержала назначение Пищанской главой АМКУ - 255 голосов

16.07 Рада назначила предправления Укргазбанка Шевченко главой НБУ - 332 голоса

16.07 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

16.07 Глава Нацбанка по версии Зеленского поддерживает политику «дешевых денег»

15.07 Зеленский предлагает Раде назначить главой Нацбанка Украины главу правления Укргазбанка Шевченко

15.07 Проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ зарегистрировали в ВР

15.07 Со старыми районами. «Слуги народа» побоялись превращать Харьков, Днепр и Одессу в заурядные города районного подчинения

15.07 Виталий Портников: Раскол «Слуг народа» неминуем

• дальше…

16.07 500 километров на одной зарядке: представлен первый электрический кроссовер Nissan

16.07 Компания Jeep представила концепт внедорожника Wrangler Rubicon 392 с двигателем V8

16.07 В Twitter взломали аккаунты Билла Гейтса, Барака Обамы, Илона Маска и Apple

16.07 На Google подали в суд за отслеживание в приложениях, несмотря на отказ пользователей

16.07 Sony получила полный контроль над своим финансовым подразделением

16.07 Суд запретил Tesla использовать в Германии термин «автопилот» в рекламе

15.07 Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для корпорации Apple

15.07 Представлен Ford Bronco Sport — самая доступная модель в семействе внедорожников

15.07 В США состоялась премьера возрождённого Ford Bronco

15.07 Два промоутера пирамиды OneCoin найдены мертвыми в Мексике

15.07 Музыкальный сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине

14.07 Первый серийный гибрид Lamborghini лишился крыши

14.07 Названы автомобили, которые в будущем могут стать коллекционными

14.07 В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

14.07 Siemens уходит с рынка домашних накопителей энергии, всего год проработав на нём

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно