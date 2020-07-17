Конституция побоку. Как «слуги народа» куют себе победу на местных выборах

Юрий Вишневский / Деловая столица

Во всех территориальных громадах с числом избирателей свыше 10 тысяч выборы будут проводиться по партийным спискам. И это выгодно прежде всего партии власти.

На следующий день после принятия постановления о назначении на 25 октября местных выборов Верховная Рада решила поменять правила игры. 16 июля принят во втором чтении и в целом законопроект №3485 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования избирательного законодательства». Этот огромный документ, занявший 246 страниц, вносит изменения в целый ряд законов. Особенно важно то, что радикальному переписыванию подвергнут ИКУ - Избирательный кодекс Украины, который был принят, напомним, совсем недавно - 19 декабря 2019 г. Новый закон переделывает более 200 из 289 статей ИКУ. Внесенные изменения касаются всех видов выборов и всех этапов избирательного процесса.

Авторами этой законодательной инициативы стали глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, его коллеги по фракции «слуг народа» Андрей Клочко, Алина Загоруйко и Владимир Иванов, а также сопредседатель депутатской группы «За майбутнє» Тарас Батенко. За проект №3485 во втором чтении и в целом проголосовали 308 нардепов, в т.ч. почти все «слуги народа» (225 из 248), большинство членов фракций ОПЗЖ (31 из 44) и «Батькивщины» (18 из 24), групп «За майбутнє» (14 из 24) и «Доверие» (14 из 20), а также 6 из 17 внефракционных (в т.ч. спикер и оба его зама). В полном составе отказались поддержать этот проект фракции парий «Европейская солидарность» и «Голос».

Мы не будем трогать весь массив изменений, вносимых этим законом, а остановимся на двух главных новшествах, которые могут сыграть важную, а где-то и решающую роль на местных выборах 25 октября.

260 городов одним махом

Одна из самых хитрых новаций проекта №3485 - изменение избирательной системы на выборах в горсоветы малых городов. В старой редакции ИКУ записана пропорциональная избирательная система при формировании горсоветов городов с численностью избирателей более 90 тысяч, а в меньших территориальных громадах применяется мажоритарная избирательная система с возможностью самовыдвижения. Обновленная редакция распространяет пропорциональную избирательную систему на все территориальные громады с численностью избирателей более 10 тысяч.

Поясним, что это будет означать на практике. Прежде всего напомним, почему в ИКУ установили границу 90 тысяч избирателей. Почему не 50 или 100 тысяч. Все очень просто - хотелось, чтобы в одну категорию попали все областные центры. В самом маленьком областном центре - Ужгороде - избирателей меньше 100 тысяч, но больше 90 тысяч, отсюда и норма о 90 тысяч.

Посмотрим, что будет, если эту норму уменьшить в девять раз - до 10 тысяч. Сейчас в Украине более 460 городов. Из них крупнее Ужгорода - 37. А городов, которые меньше Ужгорода не более чем в девять раз, насчитывается 260. Это, конечно, только ориентировочное число. Реальное число громад, которые затронет эта новация, может оказаться и больше.

Итак, как минимум 260 городских громад вдруг сейчас, за три месяца до выборов, осчастливлены новостью о том, что они будут избирать свои горсоветы по партийным спискам. От такой внезапной перемены избирательной системы выигрыш получит прежде всего, конечно, партия власти. То есть «Слуга народа». Местные элиты будут вынуждены влиться в эту партию, чтобы сохранить влияние. Почти все остальные партии будут к этим выборам попросту не готовы, у них там и ячеек городских нет почти нигде.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады выступило категорически против этой новации. Оно подчеркивает: «Применение пропорциональной избирательной системы приводит к излишней и неоправданной политизации местных выборов и соответственно деятельности органов местного самоуправления, назначение которых заключается в решении вопросов местной жизни территориальных громад, что особенно актуально для малых населенных пунктов».

К слову, заслуживает внимания еще одно изменение. В старой редакции КИУ было записано, что в городах с числом избирателей до 90 тысяч победителем на выборах городского головы считается кандидат, набравший больше любого другого кандидата. А в городах с числом избирателей свыше 90 тысяч для победы этого мало: нужно набрать не просто больше других, а больше 50% голосов; в противном случае проводится второй тур. Новая редакция распространяет эту систему на города с числом избирателей свыше 75 тысяч.

Утроение «слуг народа»

Также «слуги народа» хотят утроить свое представительство в территориальных избирательных комиссиях на местных выборах. Согласно старой редакции статьи 203 ИКУ, в состав теризбиркомов обязательно входит по одному представителю от каждой партии, имеющей собственную фракцию в Верховной Раде. Чтобы обеспечить себе дополнительных два голоса в каждой территориальной комиссии, «слуги народа» решили воспользоваться помощью депутатских групп «За майбутнє» и «Доверие», созданных в Верховной Раде 29 августа и 6 декабря 2019 г.

В новой редакции статьи 203 ИКУ записано, что право быть представленной в теризбиркоме получает также «местная организация политической партии, которая заключила соглашение о политическом сотрудничестве на соответствующих местных выборах с депутатской группой, о создании которой объявлено на сессии Верховной Рады Украины не позднее первого января года, в котором проходят выборы». Группы «За майбутнє» и «Доверие» как раз подходят под это определение.

Главное научно-экспертное управление раскритиковало эту идею: «Депутатские группы являются внутрипарламентскими образованиями и создаются для рационализации работы парламента, имеют нестабильный состав и беспартийный характер, а, следовательно, наделение их определенными правами вне парламента не согласуется с их природой».

Еще более резкую оценку дало Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады. В его замечаниях говорится, что предложенный проектом механизм создания на местных выборах такого «квазисубъекта», как «местная организация политической партии, которая заключила соглашение о политическом сотрудничестве на соответствующих местных выборах с депутатской группой», не согласуется с Конституцией Украины». В статье 36 Конституции четко записано, что именно партии принимают участие в выборах, а депутатские группы в Конституции вообще не предусмотрены.

Отметим прелестный нюанс: в разных регионах депутатская группа может заключать соглашения с разными партиями. По сути, группы «За майбутнє» и «Доверие» получают возможность поглощать мелкие партийные проекты областного значения.

Ввиду всего вышесказанного приходится прогнозировать, что местные выборы - с первых дней избирательной кампании и вплоть до самого голосования и подсчета голосов - будут повсеместно проходить в атмосфере жесткой межпартийной борьбы. Эта борьба охватит выборы и в областные, и в районные, и в городские советы, как и выборы мэров городов.

Фактически «слуги народа» будут пытаться построить собственную властную вертикаль до самого низа - до уровня городов и районов. И для этого они будут стараться подмять под себя всю местную элиту. Как у мифического змея было три головы, так у партии власти будет три эшелона: «Слуга народа», «За майбутнє» и «Доверие».

