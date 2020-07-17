Центр и местные князьки торгуются за узаконивание феодализма: Что будет с райсоветами на местных выборах

Ігор Петренко / Depo.ua

Верховная Рада из-за торгов Киева с местными князьками нарушила логику принятия законодательных решений: депутаты назначили местные выборы на всех уровнях, но при этом отложили рассмотрение постановления об изменении количества и границ районов.

Еще в первый день июля парламентский комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал Верховной Раде принять внесенный правительством проект постановления №3650, предусматривающий сокращение количества районов и образование новых районов по всей стране. Но вчера депутатская общественность решила этот вопрос отложить. Официально - из-за необходимости доработать документ. На самом же деле может оказаться, что "центр" просто тянет время из-за незавершенных торгов с региональными элитами по перераспределению границ влияния последних. По информации Depo.ua из кулуаров Рады и Минрегиона, вопрос нового районирования государства нардепы могут рассмотреть сегодня - дальше затягивать его уже практически некуда, потому что начинается избирательная кампания на местных выборах, решение о назначении которых на 25 октября принял парламент.

Напомним, очередные местные выборы должны пройти на новой территориальной основе - общин и районов. После выборов все общины должны выйти из-под влияния власти районного уровня, получить прямые межбюджетные отношения с государством, собственные полномочия и источники ресурсов. А главной функцией районов должна стать координация территориальных подразделений органов исполнительной власти. Районы будут иметь собственные источники наполнения бюджета, которые не должны входить в противоречие с полномочиями и ресурсами общин. Но без нового районирования эти планы остаются на бумаге, а реформа децентрализации не получает логического завершения.

Постановление №3650 в своем первоначальном виде предлагало образовать в АР Крым и областях 129 (из них 17 на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей) районов и ликвидировать нынешние 490 районов. Границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, которые входят в состав соответствующего района. Выборы депутатов районных советов ликвидированных районов не проводятся.

Но за сутки ситуация довольно заметно изменилась. Последняя редакция доработанного проекта постановления предусматривает образование впридачу к 129 предыдущим 12 новых районов и ликвидацию трех. Наиболее эффективными оказались усилия местных лоббистов, которые почти добились образования Жмеринского в Винницкой области, Бериславского и Скадовского в Херсонской, Синельниковского в Днепропетровской, Раховского (в составе аж четырех территориальных общин) в Закарпатской, Верховинского (из трех теробщин) в Ивано-Франковской, Броварского и Вышгородского в Киевской, Березовского в Одесской, Богодуховского в Харьковской, Корюковского в Черниговской, Вижницкого в Черновицкой области. Также проект постановления дополнен пунктами о ликвидации Люботинского района Харьковской области, Дунаевецкого и Староконстантиновского - в Хмельницкой области и Сторожинецкого на Буковине. В Черновицкой же области вместо Хотинского района должен появиться Днестровский с центром в Кельменцах. Будут внесены изменения в административные границы ряда предлагаемых к созданию районов.

В экспертной среде нет единства в видении перспектив районов. Председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко выступает за целесообразность реформирования районного уровня. "Во-первых, районы должны быть укрупнены с точки зрения эффективности организации исполнительной власти, - говорил он во время дискуссии по децентрализации в Украинском кризисном медиацентре. - Жизнь заставила органы исполнительной власти пойти на укрупнение, и этот процесс был хаотичным. И сейчас люди часто не понимают, куда обращаться, под чьей они юрисдикцией. Даже сами чиновники не совсем это понимают. Чтобы это прекратить, нужен новый субрегиональный (районный) уровень".

Вторым аргументом за новые районы, по мнению специалиста, является необходимость защитить местное самоуправление в общинах: "Некоторые эксперты утверждают, что укрупненные районы будут угрожать общинам. На самом деле наоборот - чтобы защитить местное самоуправление в общинах, районный уровень надо отдалить от общин. Если же в районе будет одна-две общины, они неизбежно будут конфликтовать с районными государственными администрациями".

В-третьих, сегодня на балансе 490 районных советов есть много общего имущества общин. "Если хотим использовать это имущество в интересах общин, то лучший способ - ликвидировать районы, потому что новым укрупненным районам большинство этого имущества не будет нужно, и оно перейдет к общинам", - говорит специалист.

По мнению Колиушко, правильно организованное новое административно-территориальное устройство Украины стимулирует развитие политической системы и политической культуры, а также экономическое и инвестиционное развитие. Если же реформа районов не произойдет, то потеряем минимум пять лет развития.

Большинство специалистов из местного самоуправления соглашаются с тем, что нынешнее деление страны на районы исчерпало себя. Есть районы полностью покрытые образованными территориальными общинами. Фактически районный уровень в таких ситуациях оказывается лишним, властные функции, полномочия и деньги перешли к общинам.

Определенное сопротивление на местном уровне новой "нарезке" районов эксперт из местного самоуправления Анатолий Ткачук объясняет заполитизированностью этого вопроса перед местными выборами. Если бы власть утвердила новые границы районов еще в сентябре, все прошло бы более спокойно, считает он. А в условиях избирательной кампании кандидаты в депутаты и мэры используют любой заметный информационный повод, в том числе - ищут "предательство" в укрупнении районов. "В согласованную в свое время Концепцию реформирования местного самоуправления было заложено создание укрупненных районов и сохранение районных советов", - напоминает Ткачук.

Дискуссия относительно направлений децентрализации продолжается, несмотря на то, что истекает время, отведенное на реализацию этой реформы. В целом существуют три видения перспектив районного уровня власти: от радикального "полностью отказаться от районов" до консервативного "не трогать нынешние районы вообще". "Центристы" же видят необходимость в укрупнении районов с сохранением районных советов. На районном уровне, убеждают они, остались определенные полномочия, и там должен действовать представительный орган власти, то есть районный совет.

Есть также мнение вообще не избирать районные советы в новых районах. Его сторонники считают, что глава районной госадминистрации должен стать "префектом", который представляет интересы государства, а не местных "баронов". Избрание же районных советов с минимальными полномочиями лишь политизирует жизнь районов и будет мешать работать префектам, а также будет съедать бюджетные средства. Кстати, по данным, которые приводят авторы упомянутого постановления №3650, предлагаемое Верховной Раде "урезание" районных советов приведет к уменьшению расходов районных бюджетов: в 2021 году - на 1,4 млрд грн, в 2022 году - на 1,4 млрд грн, в 2023 году - на 1,5 млрд грн.

Что имеем в результате? Верховная Рада встала на сторону сторонников сохранения районов с проведением там выборов - 15 июля депутаты приняли постановление №3809 о назначении очередных местных выборов на 25 октября 2020 года, в котором дополнительно, после консультаций, дописали выборы в районные советы. Но из-за того, что законодатели нарушили логику принятия решений (проголосовали за выборы в районах, не имея решения относительно количества этих районов), без ответа остается вопрос - будут ли это выборы в новых районах в случае, если постановление о перекраивании районов парламент таки примет, или оставят выборы в действующих на сегодня 490 "старых" районах.

"Если останутся старые районы и в них выберут районные советы - будет хаос", - убежден Игорь Колиушко. Есть и другие вопросы. Скажем, нужны ли выборы в районный совет там, где район полностью входит в состав объединенной общины? А таких общин-районов насчитывается ни много ни мало - 76! Еще в 27 районах, по данным сайта decentralization.gov.ua, на большинстве территории будет одна община, а часть территорий будет в общинах других районов. Вызывает сомнение необходимость существования райсовета в 116 районах, где будет лишь по две территориальных общины.

В целом же процесс перекраивания административной карты Украины сопровождается лоббистскими усилиями местных и региональных групп влияния: в сельских районах - аграрных, в городских - промышленных, и в любом варианте приближенных к власти. Эти "элиты", влияние которых основано на деньгах и услугах "своих" прокурора, начальника полиции, судьи и лояльности местного совета и мэра, пытаются сохранить границы своих вотчин в неприкосновенности. И стремятся гарантировать себе нужный результат на местных выборах в октябре этого года. В целом ряде случаев этой цели удобно достигать с уровня именно районов, под которые можно "закатать" неудобные общины. Последние, естественно, сопротивляются. Поэтому так трудно продвигается децентрализация, спустившись до уровня районов. Со своей стороны, и центральная власть в процессе переговоров и торгов пытается обеспечить свою перспективу после 25 октября.