Рада уволила «глаз» Ермака: Как Разумков дал «оплеуху» главе президентского Офиса

Ігор Петренко / Depo.ua

Верховная Рада отправила в отставку руководителя своего Аппарата Вячеслава Штучного, которого подозревают в слежке за спикером парламента Дмитрием Разумковым. За соответствующее постановление проголосовали 307 депутатов.

Вчера заявление Штучного об увольнении с занимаемой должности опубликовал депутат-"слуга" Александр Качура. Уже сам этот факт свидетельствовал о победе председателя ВР Дмитрия Разумкова над главой президентского Офиса Андреем Ермаком. Однако эта победа была не окончательной, пока Рада не проголосовала за отставку главы Аппарата. Согласно источникам Depo.ua, Разумков проводил консультации с представителями различных фракций по их поддержке увольнения Штучного. И, как видим, консультации дали результат.

Напомним, о чем идет речь. В конце июня СМИ сообщили о конфликте председателя парламента Разумкова с руководителем Аппарата ВР Вячеславом Штучным. Которого на эту должность назначили именно с подачи Разумкова. Оказалось, что "свой" аппаратчик оказался не "своим", а "смотрящим" от Банковой. Когда спикер узнал, прямо спросил об этом у Штучного и тот подтвердил, пояснив, что согласился на сотрудничество с ОП потому, что председатель ВР ему ничего не предлагает. Разумков якобы хотел "глаз" Ермака в Раде уволить, однако президент запретил трогать "члена команды". Поэтому спикеру пришлось идти более длинным путем - через переговоры, консультации и тому подобное.

Depo.ua рассказывал эту историю в деталях. Господин Штучный - не опытный аппаратчик, ведь именно такой человек должен быть на этой должности, а кадровый офицер Управления государственной службы. Не имея опыта аппаратной работы, он слабо понимает, как функционирует Рада. Зато запомнился тем, что вводил "ограждающие санкции" и на несколько дней убедил Разумкова в необходимости запретить вход в Раду бывшим народным депутатам. Это произошло после того, как "свободовцы" и Надежда Савченко устроили определенные шоу в комитетах. Даже во времена Януковича экс-нардепам не запрещали заходить в парламент.

Теперь, когда парламент удовлетворил заявление Штучного и таким образом дал понять ОП, что там не должны совать нос в парламентские дела и, тем более, ставить своих "смотрящих" за председателем Рады и депутатами, позиции Разумкова усилились. Однако его недруги через определенное время могут организовать ответный удар. Например, после выборов попытаются инициировать отставку спикера.

Может быть и другой вариант, менее скандальный. Штучного в отставку отправили, но замену ему не назначат, несмотря на внесение спикером кандидатуры преемника. В таком случае и.о. остается первый заместитель Владимир Слишинский, который работает на этой должности еще с марта 2015 года. Такой вариант выглядит наиболее реалистичным для президентского Офиса: с одной стороны Разумков будто бы своего и добился, "смотрящего" за собой убрал и конфликтная ситуация сгладилась, но и своего человека управлять Аппаратом спикер поставить не может. Однако нет гарантии, что Разумков когда-то не договорится с фракциями и не проведет быстрое голосование за нового руководителя парламентского Аппарата.

И, последнее: увольнение Штучного не ограждает председателя ВР от слежки за ним в интересах людей, которые сидят на Банковой. У него есть охранники, помощники, лояльность которых выстраивается годами на дружеских и взаимовыгодных отношениях, или же приобретается. Если не предлагаешь людям ни одного из этих вариантов, ты проиграешь. Даже если добился отставки одного рассекреченного "агента" президентского Офиса. Потому что таких "агентов" может оказаться с десяток.