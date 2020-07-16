Финансовые новости
- |
- 16.07.20
- |
- 15:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада назначила Уруского вице-премьером Украины-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности
Верховная Рада дала согласие на назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
За такое решение на пленарном заседании в четверг проголосовали 250 народных депутата.
В поддержку кандидатуры Уруского проголосовал 181 народный депутат фракции "Слуга народа", 22 - фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 18 - фракции "Батькивщина", 2 - группы партии "За будущее", 15 - группы "Доверие" и 12 внефракционных. Депутаты фракций "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса "за". Представители "Европейской солидарности" и группы "За будущее" в основном воздержались при голосовании, представители "Голоса" голосовали "против".
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 6 июля на встрече с представителями бизнеса Одесской области на территории Одесского припортового завода заявил о восстановлении должности вице-премьера по промышленной политике.
В Раде 10 июля зарегистрирован проект постановления Кабинета министров Украины (№3827) о назначении Уруского вице-премьером-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, однако 13 июля документ был отозван из-за технических неточностей.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьером-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996 год). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли.
С апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогресстех-Украина" - компания Boeing.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада уволила «глаз» Ермака: Как Разумков дал «оплеуху» главе президентского Офиса
ТОП-НОВОСТИ
|Рада назначила Уруского вице-премьером Украины-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности
|Скандальный кандидат на должность вице-премьера Олег Уруский задекларировал 7 тысяч дохода за год
|Есть ли плюсы у нового главы НБУ?
|Рада поддержала назначение Пищанской главой АМКУ - 255 голосов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле
|Глава Нацбанка по версии Зеленского поддерживает политику «дешевых денег»
|Зеленский предлагает Раде назначить главой Нацбанка Украины главу правления Укргазбанка Шевченко
|Со старыми районами. «Слуги народа» побоялись превращать Харьков, Днепр и Одессу в заурядные города районного подчинения
|Виталий Портников: Раскол «Слуг народа» неминуем
|Конец мифа про «какую разницу»: О чем свидетельствует рост рейтингов «ЕС» и «ОПЗЖ»
Это интересно
|В США состоялась премьера возрождённого Ford Bronco
|Два промоутера пирамиды OneCoin найдены мертвыми в Мексике
|Музыкальный сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине
|Первый серийный гибрид Lamborghini лишился крыши
|Названы автомобили, которые в будущем могут стать коллекционными
|В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты
|Siemens уходит с рынка домашних накопителей энергии, всего год проработав на нём