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Скандальный кандидат на должность вице-премьера Олег Уруский задекларировал 7 тысяч дохода за год
13:24 16.07.2020 |
Кандидат на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, директор инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина" Олег Уруский указал 7 тыс. 245 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.
Весь доход Уруского составили гонорары и другие выплаты от ООО "АКСТ", а его супруга за прошлый год задекларировала 151 тыс. 979 грн доходов.
Кандидат на пост вице-премьера также указал в декларации $50 тыс. наличных средств.
Уруский владеет земельным участком (22 266 кв. м) в Киевской области и совместно с женой 50% квартиры (93,3 кв. м) в Киеве, его жена владеет тремя земельними участками (1 500, 2 479 и 2 266 кв. м) и недостроенным домом (505 кв. м) в Киевской области.
Кроме того, Уруский владеет автомобилем Audi A7 2016 года выпуска, а жена – Peugeot 2008 2014 года выпуска.
Среди прочего он владеет 48% ООО "Авиационно-космические системы и технологии", 25% ООО "Эковей технолоджи", 33% ООО "Юнайтед Гудс Энд Фудз ЛТД", 25% ООО "Юнайтед Гудс Энд Фудс", 3% ООО "НДТЦ РОТОР" и 33% компании Proxima Technical Consulting FZ LLC (ОАЭ).
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое ранее было отозвано из-за технических неточностей.
Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996 год). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли.
С апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогресстех-Украина" – компания Boeing.
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