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Есть ли плюсы у нового главы НБУ?
12:27 16.07.2020 |
Волшебный пендель от МВФ, который одновременно попытался быть дипломатичным и жестким, не помог. Президент избрал путь зависимого Национального Банка.
Из трех вариантов, плохого, ужасного и смешного, президент выбрал самый лучший. Так что теоретически, можем и порадоваться. Это как на выборах мэра Киева сейчас устроили такое фрик-шоу, со всякими Дубинскими, Добкиными, Тищенками - Верещуками и Пальчевскими, что Кличко на их фоне смотрится беспроигрышно и безальтернативно. Так и при выборе главы НБУ, когда у вас есть ужасный Данилишин, сочетающий в себе качества сумасшедшего профессора и человека Коломойского, и смешной Круглик, просидевший пару лет без работы после того, как его уволили из НБУ за профнепригодность и теперь движимый группой Левочкина - Фирташа сразу в кресло главного, глава Укргазбанка, тихий и непубличный профессионал, выглядит выигрышно.
Вопрос только в том, почему у нас был именно такой выбор. Никто ведь не сомневается, что фамилии Гуриева или Городниченко были внесены для проформы и никто серьезно их назначать не собирался? Такой плохой выбор у нас был по воле президента. Это был его шорт-лист. Шорт лист плохих вариантов. И возник он потому, потому что президент Зеленский лично заставил уйти в отставку Смолия. Разрушая независимость Нацбанка. Последнего профессионального института, хорошо сделавшего свою работу. В результате чего мы даже не заметили кризис в финансовой системе.
В чем основная проблема с Кириллом Шевченко? Вопрос не лично в нем. Это не вопрос персоналий. Основная - то, что он очевидно будет зависимым кандидатом. А значит политика НБУ изменится. Значит хотелки офиса президента будут в приоритете. Это и дешевые кредиты, которые выдают своим и которые никто никогда не возвращает. Это и «продуктивная» эмиссия. И «понятный» курс. Все это закончится плохо. Не сейчас. Не сразу. Экономика Украины будет как лягушка, которую не бросают в кипяток, а варят на медленном огне. И потом мы увидим и стандартную девальвацию и привычно высокую инфляцию. Нацбанк будет решать проблемы Минфина с бюджетом и президента с рейтинтом.
Может ли он стать независимым? Вряд ли. Мы говорим о человека, 10 лет возглавляющем гос банк в Украине. Человека, который был советником Юлии Тимошенко еще 10 лет назад. Такие люди знают толк в аппаратной игре. И понимают, когда надо слушаться начальника. И знают, что это важнее, чем проводить политику, результаты который не очевидны, а плюсы мы увидим не скоро. А судьба Смолия будет ориентиром. Что случается, когда ты делаешь не так, как хочет Первый.
Мог ли президент осознать, что он сделал, уволив Смолия, и сохранить независимость НБУ? Президент Зеленский, вряд ли. Любой другой президент, теоретически, да. Особенно после разговора с МВФ. Можно было понять, что происходит, как сильно ударило по доверию кредиторов и инвесторов отставка Смолия, и попытаться назначить человека, макроэкономиста, в независимость которого можно было бы поверить. Но тут вопрос, Эго президента против Экономики страны. Эго, как мы видим, всегда побеждает. И Зеленский выбирает себе второго Шмыгаля.
Есть ли плюсы у Кирилла Шевченко?
Конечно.
Во-первых, его активно мочит группа Коломойского. Учитывая ситуацию с Приватбанком и тот факт, что группа Коломойского стояла у истоков отставки Смолия, это не может не радовать. Не удивительно, что параллельно запустился Конституционный Суд с делом о конституционности антиколомойского закона. Во-многом это связано с тем, что у Коломойского был свой фаворит - Данилишин. И есть риск, что немного спустя он попытается договорится с новым главой НБУ.
Во-вторых, он действительно профессиональный банкир и в условиях, когда настоящего профессионала тяжело убедить играть в игры с президентом, привлечение хоть кого-то не из квартала уже может радовать. Правда, когда ты 10 лет возглавляешь государственный банк, то становишься человеком с неоднозначной репутацией.
Ну и в третьих, многие иностранные инвесторы знают футболиста Шевченко и им будет не трудно запомнить фамилию главы НБУ. Главное, чтобы не начали путать. В Украине в нынешние времена можно было бы увидеть и Андрея Шевченко во главе НБУ. В конце концов, со сборной то у него получается.
Что теперь будет с нашим сотрудничеством с МВФ. Будет пауза. Вряд ли МВФ скажет «да пошли вы», хоть риторика последнего звонка была и очень жесткой. Но доверие потеряно окончательно. И пока МВФ не убедится, что политика НБУ осталась прежней, никаких траншей не будет. А значит не будет ни денег Мирового Банка, ни денег ЕС. А если ожидания зависимого кандидата окажутся верными, то политика изменится, МВФ будет стоять в стороне и мы плавно покатимся по пути Януковича 2012-13 гг. Но об этом мы подумаем уже позже.
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