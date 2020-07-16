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Зеленский предлагает Раде назначить главой Нацбанка Украины главу правления Укргазбанка Шевченко
На рассмотрение финансового комитета Верховной рады внесли постановление о назначении нового главы Национального банка - им предлагают назначить Кирилла Шевченко.
Соответствующий проект Постановления уже появился на официальном сайте Верховной Рады.
Как написал в Facebook первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк, заседание назначено на 9 утра 16 июля.
Напомним: Шевченко занимает должность председателя правления "Укргазбанка" с мая 2015 года. До этого занимал должность первого заместителя и исполняющего обязанности председателя правления. В 2012-2014 годах был советником руководителя "Сбербанка".
В банковской сфере с 1994 года, где работал в "Украинском кредитном банке" (сейчас А-Банк), в банке "Финансы и Кредит". После возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Также в 2009 году несколько месяцев был советником премьера Юлии Тимошенко.
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