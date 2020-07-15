Со старыми районами. «Слуги народа» побоялись превращать Харьков, Днепр и Одессу в заурядные города районного подчинения

Юрий Вишневский / Деловая столица

Настоящим яблоком раздора на заседании парламента 15 июля стал проект постановления №3650 «О создании и ликвидации районов». С заявлениями против принятия этого проекта выступили фракции партий «Европейская солидарность» и «Батьківщина». А затем по предложению фракции партии «Слуга народа» проект был вообще снят с рассмотрения.

Таким образом, местные выборы пройдут в соответствии со старым административно-территориальным делением. А нового деления придется ждать, наверное, еще пять лет - до новых местных выборов в 2025 году.

Однако поучительно посмотреть на причины провала проекта постановления №3650. Суть проекта в трех концептуальных вещах. Во-первых, он ликвидирует существующие 490 районов в АР Крым и 24 областях. Во-вторых, он лишает статуса городов областного подчинения все без исключения города, которые сейчас имеют этот статус. В-третьих, он делит всю территорию АР Крым и 24 областей на 129 районов.

Теперь коротко приведем аргументы за и против этой реформы.

Логичность и экономия

Аргументы за сводятся к логичности и экономии. Действительно, что касается логичности, то реформирование районного уровня - это второй этап административно-территориальной реформы, которая была начата еще пять лет назад. Ее первым этапом стало создание объединенных территориальных общин, с тем чтобы их органы местного самоуправления были способны обеспечивать эффективное управление и предоставлять качественные услуги населению. Теперь, когда этот этап в основном завершен, подошел черед второго этапа - укрупнения районов, которое задумано с той же целью: более эффективное управление и более качественные услуги.

Что касается экономии, то вместо 490 райсоветов было запланировано 129, аналогично должно было сократиться количество районных госадминистраций. В пояснительной записке утверждается, что «уменьшение количества районных советов приведет к уменьшению расходов местных (районных) бюджетов в 2021 году на 1,4 млрд грн».

Абсурдность и растрата

Аргументы против реформы противоположны: они сводятся к абсурдности и растрате. Абсурдность в том, что все города областного подчинения превратились бы в заурядные города районного подчинения. А теперь учтем, что сейчас в городах областного подчинения проживает намного более половины (70-80%) населения областей. Согласно проекту №3650, между этими городами и областями создавалась бы прокладка в виде районов. При этом некоторые районы оказались бы крупнее (по числу жителей), чем некоторые области. Самым крупным стал бы Харьковский район. В него предлагалось включить полуторамиллионный город Харьков и еще 12 объединенных территориальных общин. Аналогично - с Днепром, Одессой, другими областными центрами и крупными городами, такими как Кривой Рог, которые разработчики проекта вздумали уравнять с рядовыми райцентрами.

И конечно, это не только абсурдность, но и растрата, ибо на эти районные прокладки между городами и областями тратились бы немалые деньги. Вдобавок вся система управления стала бы менее эффективной из-за лишнего звена: тому же Харькову пришлось бы согласовывать свои проекты и делить полномочия, бюджетные деньги и ответственность не только с Харьковским облсоветом, но и с прокладочным (между городом и областью) Харьковским райсоветом.

Почему проект провалился

В общем-то причина появления проекта №3650 понятна. Проводить укрупнение районов можно только перед местными выборами. Если укрупнить районы в промежутке между очередными местными выборами, это означает, что придется провести внеочередные выборы в райсоветы вновь образованных районов. Как в предыдущие годы по мере создания объединенных территориальных общин сразу же проводились выборы в советы этих общин.

По-видимому, «слуги народа» надеялись, что эта реформа облегчит им жизнь после выборов - и за счет экономии, и за счет более эффективного управления. Однако выяснилось, что этой реформой они резко осложнят себе жизнь во время предвыборной кампании. Во-первых, жители ликвидированных райцентров могли бы в отместку проголосовать за кого угодно, но только не за «слуг народа». А во-вторых, жители Харькова, Днепра, Одессы и даже Кривого Рога могли бы взбунтоваться: зачем нам над нами какая-то районная власть? Чтобы кормить еще и эту чиновничью прокладку?

И под это всеобщее возмущение «слуги народа» рисковали проиграть выборы везде. Вот они и не рискнули.

Наверное, когда-нибудь потом появится новый проект, более умный. Но время уже ушло. Местные выборы назначены. И они будут проводиться в соответствии с тем административно-территориальным делением, которое есть сейчас. А более умной реформы придется ждать еще пять лет.

