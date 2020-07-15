Виталий Портников: Раскол «Слуг народа» неминуем

Портников Виталий / Espreso.tv

То, что часть депутатов от правящей партии "Слуга народа" не согласилась с провокационным законопроектом своего коллеги по фракции Максима Бужанского и стала собирать подписи под документом, который призывает к отказу за голосование за этот антигосударственный закон - событие беспрецедентное.

Конечно, "бунты" в среде "Слуг народа" случались и ранее, но мы видели их результаты на табло для голосований, а не перед ними. И не сталкивались с очерченной политической платформой - да еще и платформой патриотического характера. Не говоря уже о том, что все мы прекрасно понимаем: законопроект Бужанского явно поддерживают и в офисе президента Владимира Зеленского, и в кабинете спикера парламента Дмитрия Разумкова. Без содействия окружения главы государства и председателя Верховной Рады законопроект, в очередной раз пытающийся сыграть на несуществующих "языковых противоречиях" в нашей стране, никогда не попал бы в сессионный зал. Так что выступление части "слуг" - это в прямом смысле слова бунт против власти.

Этот бунт не мог не произойти рано или поздно. Уже не раз приходилось отмечать, что и окружение Зеленского, и сама фракция "Слуг" - это срез всего украинского общества. Срез, лишенный общих ценностей и целей, объединенных верой в то, что можно добиться чуда с помощью телевизионного комика на уровне избирателей и - когда речь идет о депутатах и чиновниках - использовать популярность Зеленского в качестве возможностидля собственного обогащения и "социального лифта". В этом смысле для себя самого, для депутатов-"слуг", для чиновников из офиса Зеленский действительно творит чудо. Простое украинское чудо перераспределения финансовых потоков и доступа к телам олигархов, подлинных правителей деградирующей страны.

Но, тем не менее, это не отменяет того факта, что среди депутатов-«слуг» есть очень разные люди. Есть патриоты своей страны, которым по дороге с "Европейской солидарностью" или "Голосом". Есть патриоты другой страны, которым по дороге с ОПЗЖ. Ну и есть те, кому все равно, кому по дороге исключительно с Зеленским.

Так вот первые две группы не могут не задумываться о своем будущем. О том, что будет, когда Зеленский окончательно потеряет популярность, перестанет быть "социальным лифтом", не обеспечит им условий для дальнейшего карьерного роста. В этой ситуации останутся всего две возможности сохранения в политике - патриотическая и антиукраинская.

Поэтому уже сейчас одни пытаются протащить антигосударственные законы и усилить напряженность в обществе, а другие стараются сопротивляться и предотвращать провокации своих коллег. И этот раскол в среде "Слуг народа" будет только усиливаться и углубляться по мере неизбежного падения популярности и краха популистской власти.