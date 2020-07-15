Конец мифа про «какую разницу»: О чем свидетельствует рост рейтингов «ЕС» и «ОПЗЖ»

Юрій Васильченко / Depo.ua

Неуклонное падение рейтинга Зеленского и "слуг" и постепенный рост на этом фоне поддержки двух антагонистических сил - "Евросолидарности" и "Оппоплатформы" - говорит о возвращении Украины к традиционной парадигме идеологического противостояния.

Центр Разумкова обнародовал результаты исследования электоральных ориентаций киевлян на выборах Киевского городского прпедседателя и Киевского городского совета. Мнения жителей столицы всегда является своеобразным маркером, учитывая, что в Киеве проживают выходцы из всех регионов страны. Этот опрос демонстрирует сразу несколько интересных тенденций, которые получат развитие в дальнейшем.

Первая тенденция: согласно опросу, партия Петра Порошенко опередила в Киеве "Слуг народа": 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать, против 19% у "слуг". Один процент - еще малозаметный разрыв, но существуют предпосылки к росту рейтинга "ЕС" и падению поддержки "СН". Таких предпосылок несколько. Во-первых, разочарование киевлян в политике власти в отношении столицы. Ровно год назад на парламентских выборах Киев стал "зеленым": здесь победила и партия Зеленского, и кандидаты-мажоритарщики во всех округах. После этого эти победители, преимущественно, растворились в монобольшинстве, а некоторые, как Богдан Яременко и Николай Тищенко, засветились в ряде громких скандалов. Через год после выборов в ВР Зе-команда не смогла предложить киевской общине ни альтернативную программу развития города, ни фигуру, которая могла бы сразиться с Виталием Кличко за пост мэра. Зато осенью 2019-го попытались кавалерийским наскоком отобрать у Кличко кресло главы КГГА. Что воспринималось как наступление на местное самоуправление.

Следующая ошибка власти, в результате которой рейтинги "СН" в Киеве будут падать и далее, - появление среди потенциальных кандидатов в мэры лиц с низким рейтингом (по данным "разумковцев", Александр Дубинский имеет 3%, Николай Тищенко 2%, а санврач Виктор Ляшко, о котором говорят как о возможном выдвиженце от партии власти, 6%). При отсутствии альтернатив, Кличко уже сейчас имеет 44%. Кроме того, за три с половиной месяца до дня голосования неизвестными остаются и выдвиженцы "слуг" в Киевсовет. Такая политика "зеленых" оскорбляет избирателя, который чувствует, что ему снова хотят подсунуть "котов в мешке" под видом "новых лиц".

А вот "ЕС" действует в Киеве технологически грамотно: она не критикует Кличко, понимая, что при отсутствии адекватных альтернатив действующий глава города изберется снова, и после этого ему придется решать, с кем его "УДАР" пойдет в коалицию в Киевсовете - со "слугами", чей рейтинг будет падать, или с "Евросолидарностью", которая и дальше будет набирать, со старыми союзниками, которые выдержали проверку временем, с новыми, похожими по психологии на тех, которые получили мандаты нардепов год назад под брендом Зе.

А набирать рейтинговые очки "ЕС" будет потому, что патриотический избиратель не видит никакой альтернативы партии Порошенко на проевропейском, национально-демократическом фланге. В том же опросе Центра Разумкова видим, что уровень доверия киевлян к "Свободе", которая в 2015-м получила свою фракцию в Киевсовете, составляет 2%, к "Голосу" еще меньше - 1%, а к "Самопомочи", которая 5 лет назад имела значительную поддержку в столице, вообще 0,4%. Похожая ситуация с этими партиями и в общегосударственном масштабе.

Вторая тенденция: разочарованных избирателей "зеленых" активно подбирает "ОПЗЖ". И не только на востоке и юге, но и в Киеве. В опросе Центра Разумкова возле "Оппоплатформы" видим цифру 11%. На самом деле для столицы это много - год назад политпроект Бойко-Медведчука набрал здесь 7,8%. Объяснение таких цифр следует искать в нескольких моментах: происходит переток к "ОПЗЖ" той части избирателей "слуг", которые не получили обещанного снижения тарифов, цен, прекращения войны на Донбассе; успешная работа медиа, которые контролируются "ОПЗЖ"; действенность социального популизма, к которому прибегают спикеры "Оппоплатформы". Сложно прогнозировать, будет ли расти ее рейтинг в Киеве и дальше, однако и нынешних показателей будет достаточно, чтобы привести свою фракцию в Киевсовет.

Учитывая же, что шансы на получение мандатов в горсовете имеет "Победа Пальчевского" (лидер которой Андрей Пальчевский - бизнесмен и ведущий на каналах из "пула Медведчука" - пока в рейтинге кандидатов в мэры идет вторым с 11%), и даже партия Шария, "ОПЗЖ" (бывшие "регионалы" и "медведчуковцы") сможет сформировать свою группу влияния в Киевсовете, чего уже очень давно не было. В итоге столичный горсовет рискует превратиться в площадку идеологических противостояний и даже драк, временных коалиций с участием "слуг" и "оппоплатформовцев" и компании, когда речь пойдет о противодействии Кличко.

Третья тенденция: одновременный рост рейтингов "ЕС" и "ОПЗЖ" на фоне падения поддержки "СН" также может быть свидетельством постепенного возвращения в политическую повестку дня извечного украинского идеологического противостояния между проукраинскими, проевропейскими силами и пророссийскими. Это противостояние отошло на задний план благодаря тому, что очень значительное количество избирателей поверило в "третий путь", иллюзию которого год назад обществу предложили технологи Зе-команды. Но этот "третий путь" так и не стал политическим стилем. Именно в этом и есть главная причина разочарования населения деятельностью власти. "Какая разница" не работает даже в богатых странах Запада, не то что в Украине, где веками существовали линии идеологического раскола.

Иначе говоря, есть партия Порошенко, которая доминирует на национал-патриотическом фланге, есть "ОПЗЖ", которая доминирует на пророссийском фланге, и есть "Слуга народа", рейтинг которой еще держится высоко, потому что избиратель надеется, что власть вот-вот воплотит обещанное. Зато Зе-команда, явно не имея стратегического видения, то делает шаг в сторону национал-патриотического избирателя, поддерживая во многих направлениях политику предшественников, то в сторону избирателей "ОПЗЖ", как произошло в случае с планами рассмотреть в Раде языковой законопроект "слуги" Максима Бужанского, то играется в независимость от "внешнего управления", как это видим в ситуации вокруг избрания преемника председателя НБУ Якова Смолия.

Чем дольше продлится такое шараханье, тем очевиднее будет становиться, что никакого "третьего пути" в Украине не существует. Или "армия, язык, вера", или "русский мир" и "мы же братья". А "зеленым", которые собрали под своим брендом идеологически разношерстную публику, придется выбирать между этими двумя "или". Что они выберут, будет видно уже по осенним коалициям в местных советах.