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Рада назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября
Верховная Рада назначила выборы в местные органы власти на воскресенье, 25 октября.
За соответствующее постановление № 3809 на пленарном заседании в среду проголосовало 326 народных депутатов.
Согласно постановлению в воскресенье, 25 октября, пройдут очередные выборы депутатов районных советов и сельских, поселковых и городских голов.
Выборы депутатов Верховного совета Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой̆ и Луганской̆ областей̆ не назначаются и не проводятся.
"В связи с невозможностью обеспечения представительства совместных интересов территориальных громад сел, поселков, и городов Донецкой и Луганской̆ областей̆, выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся", - говорится в принятом постановлении.
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