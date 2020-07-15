Кровавое обострение в ООС: Решится ли Зеленский угомонить боевиков

Руслан Рудомський / Depo.ua

Эта июльская неделя только началась, а уже претендует на то, чтобы стать самой кровавой в зоне проведения Операции Объединенных сил нынешним летом.

Нынешний понедельник 13 июля выдался очень трагичным для украинской армии на Донбассе - трое защитников Украины погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование.

Один из них - во время вражеского обстрела неподалеку от Славного. Еще один получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево. Третьим погибшим стал военный медик, который в составе группы должен был осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя, но был цинично расстрелян российскими вооруженными формированиями.

Началось все с того, что один украинский военнослужащий погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево. Получив от СММ ОБСЕ подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего нескольких метров, как в это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа начала отходить, но один боец получил ранения, поэтому военный медик поспешил ему на помощь. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие вражеского огня военный медик погиб, а еще один военнослужащий получил боевое травмирование.

Сначала об этом написали журналисты, ссылаясь на собственные источники с передовой, а впоследствии информацию про засаду и расстрел украинской эвакуационной группы официально подтвердили и в штабе ООС.

Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Тела наших защитников, а также раненый боец, до сих пор находятся на месте обстрела и нуждаются в эвакуации. По неофициальной информации, раненый, которого пытались вытащить, также умер. По официальной - он жив, но до сих пор находится на поле боя без еды и воды.

Также есть информация, что боевики "ДНР" похитили тело бойца, которого пыталась забрать эвакуационная группа.

Уже на следующее утро министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на специально собранном брифинге заявил, что убийство украинского медика из эвакуационной группы на Донбассе во время засады боевиков содержит признаки военного преступления. Он также отметил, что Украина максимально привлечет внимание международных партнеров к этому убийству.

В то же время в СММ ОБСЕ до сих пор не могут назвать причины нарушения боевиками "ДНР" договоренностей относительно режима тишины для проведения эвакуации. Собственно, кто бы сомневался.

А пока в ОБСЕ пытаются придумать очередную отмазку, предлагаем задуматься вот над чем. Только за одни сутки, в результате хорошо спланированных и отнюдь не случайных действий, контролируемых Москвой, боевики "Л-ДНР" убили трех бойцов ООС. Это очень много. Для сравнения, за весь июнь Украина потеряла четырех своих защитников. В последний раз такие потери убитыми ВСУ несли аж 18 февраля, когда российские войска "ЛНР" совершили атаку на позиции украинских Объединенных сил в районе Золотого на Луганщине. Тогда погибли четверо наших бойцов и еще пятеро получили ранения.

Что же касается возможных причин такой активности россиян, то наиболее вероятной кажется кампания украинских местных выборов, которые должны состояться в октябре этого года. Судя по информации из телеканалов пророссийской "пятой колонны", эта кампания уже стартовала. И хотя о выборах на оккупированных территориях уже никто не говорит (их нелепость в свете данного положения вещей, видимо, осознали уже даже президент Зеленский и председатель его офиса Ермак), интерес Москвы к ним не пропал.

Давно понятно, что любые выборы в Украине интересуют Кремль только в двух контекстах: 1) привести к власти своих ставленников и контролировать всю Украину (как было с Януковичем и Партией регионов); 2) если пункт "1)" невозможен, то расшатывать ситуацию в Украине, играя на понижение рейтинга неподконтрольной им власти.

Президенту Зеленскому можно вменять многое - глупость, некомпетентность, кумовство (в его случае - "95-ю квартальность"), популизм, но его трудно назвать ставленником Кремля, как это было с Януковичем. Тем более, что Москва открыто делает ставку на других персонажей.

Играя на понижение рейтинга президента Зеленского, в Кремле делают так же, как делали для снижения рейтинга президента Порошенко - устраивали "кровавую жатву" в зоне ООС, тогда как при помощи подконтрольных СМИ пророссийские политики морализаторствовали о том, что украинская власть не хочет (и/или не может) мира на Донбассе и ее нужно менять.

Конечно, местные выборы - это не президентские и не парламентские - по их результатам страну в другую сторону не развернешь. Однако, за счет разочарованного в действующей власти электората востока и юга Украины можно попробовать получить пророссийское большинство в крупных городах, а то и целых областях, и "мутить воду" уже на совсем другом уровне, устраивать так называемые "парады суверенитетов" в регионах. А чем больше этот электорат будет видеть неспособность власти не то что решить проблему Донбасса, а даже контролировать ее, тем больше он в ней разочаруется.

Поэтому сейчас единственный шанс для Зеленского окончательно не потерять лицо - это достойно ответить террористам "Л-ДНР" на поле боя. К счастью для него, украинские воины умеют это делать, ведь только на прошлой неделе ими были ликвидированы не менее 25 российских оккупантов и уничтожено шесть единиц российской военной техники.

А вот дальнейшие попытки изображать из себя "голубя мира" и пытаться договориться с оккупантом могут сыграть с ним злую шутку. Ведь коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки и безопасность которому гарантировала ОБСЕ, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные подразделения не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм.

Кстати, 40-й президент США Рональд Рейган, с которым так любят сравнивать Зеленского его сторонники, исповедовал политику "Мир благодаря силе" ("Peace through strength") и во время одной из речей произнес: "Никто не спорит о правильности выбора между миром и войной, однако существует единственный способ получить гарантированный мир - и вы можете получить его мгновенно - это капитуляция".

К сожалению, пока что выглядит так, что у Зеленского с Рейганом общим является только одно - актерское прошлое.