Три минуты для коррупционера. Почему Рада отложила увольнение Сытника

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Три минуты для коррупционера. Почему Рада отложила увольнение Сытника

23:50 14.07.2020 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

Рада отправила на доработку в комитет документ, позволявший уволить директора НАБУ Артема Сытника за коррупцию, таким образом предоставив ему очередную отсрочку.

Сегодня, 14 июля, Верховная Рада на внеочередном заседании неожиданно отправила на повторное первое чтение законопроект, позволяющий увольнять за коррупционные правонарушения сотрудников НАБУ, который касался в том числе и скандального главы НАБУ Артема Сытника.

Помимо не слишком эффективной работы органа, который он возглавляет, Сытник известен также тем, что в декабре 2019 года по решению Ровенского апелляционного суда был внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Попал он туда из-за незадекларированного отдыха в Ровенской области, за это админнарушение суд также наложил на директора НАБУ штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан - 3400 грн. То есть Бюро с декабря возглавлякт человек, официально признанный коррупционером.

Естественно, такое положение дел дало возможность депутатам требовать отставки Сытника, которую невозможно было осуществить без независимого аудита НАБУ - сложной и долгой процедуры с негарантированным результатом. Поэтому народные избранники решили пойти другим путем, написав законопроект, который позволял бы уволить Сытника не по результатам аудита, а по факту признания его правонарушителем.

Поданный еще в конце февраля депутатами Алексеем Гончаренко от "ЕС", Антониной Славацкой от ОПЗЖ, Дмитрием Лубинцом от группы "За майбутнє" и Андреем Николаенко от "Батькивщины", в апреле он был поддержан комитетом Рады по вопросам правоохранительной деятельности, но долгое время пролежал под сукном.

Перед нынешней пленарной неделей, последней в третьей сессии Рады, "слуга" Александр Дубинский начал собирать подписи для проведения внеочередного заседания, в повестке которого значилось бы рассмотрение соответствующего законопроекта (№3133). К нему также автоматически присовокупились еще 13 альтернативных законопроектов, подготовленных "группой поддержки" Сытника. Все они были написаны депутатами из фракции партии "Голос" по шаблону, где предложено дополнить основание для увольнения директора НАБУ вступлением в силу решения суда о привлечении его к админответственности за правонарушения, предусмотренные статьями 173 (мелкое хулиганство) и 173-1 КУоАП (распространению ложных слухов). Другими словами, группа поддержки Сытника потроллила авторов оригинального законопроекта и попробовала затянуть его рассмотрение. Однако этот не слишком хитрый план не понадобился.

Сразу после открытия внеочередного заседания спикер Дмитрий Разумков заявил, что один из авторов документа, Дмитрий Лубинец, просит отправить законопроект на доработку в комитет, чтобы подготовить его к повторному первому чтению, и зал тут же проголосовал за такое предложение. Набралось 284 голоса, в том числе 202 дали "слуги народа". В итоге заседание продлилось всего три минуты, что стало рекордом для Рады всех созывов.

На это решение довольно быстро отреагировал Александр Дубинский, собиравший подписи за проведение внеочередного заседания для рассмотрения "закона Сытника".

"Сегодня произошло просто чудесное событие с голосованием за законопроект 3133, который вводил запрет на работу в антикоррупционных органах для чиновников, получивших решение суда о нарушении антикоррупционного законодательства (самый яркий пример - коррупционер и глава НАБУ Сытник). Глава фракции "Слуг Народа" Давид Арахамия с самого утра методично обходил депутатов, и сообщал, что голосов под этот законопроект нет, и он лично будет голосовать "красной кнопкой". Таким образом, глава фракции "Слуг народа" встал на сторону не только коррупционера Артема Сытника, а и любых других правоохранителей и чиновников, которые теперь могут числиться в антикоррупционных органах и спокойно брать взятки - опираясь на "кейс" Сытника, который внесен в государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, но при этом остается главой одного из ключевых антикоррупционных органов. Глава монобольшинства одобряет, и не допустит увольнения таких ценных сотрудников. Это мы и обещали избирателю", - прокомментировал Дубинский.

Не меньше, чем "слуга" Дубинский, был разочарован и Алексей Гончаренко. Народный депутат в комментарии "ДС" заявил, что до последнего не ожидал такого развития событий.

"Слуги" опять обманули своих избирателей, отказавшись давать голоса для возможности увольнения признанного судом коррупционера Сытника. Последовательность и принципиальная позиция,ничего не скажешь", - отметил Гончаренко.

Что же до настоящих причин произошедшего, то можно предположить, что из Офиса президента дали команду не поддерживать проект закона, получив недвусмысленный сигнал от западных партнеров Украины. Которые через свои посольства могли настоятельно порекомендовать Зеленскому не трогать директора НАБУ. При том что ранее похожие сигналы звучали и из представительства МВФ в Украине. Более того, буквально на днях Банковая практически исчерпала "кадровый лимит", уволив главу НБУ Якова Смолия, что вызвало сильное раздражение послов стран G7. Скорее всего, на Банкой в очередной раз решили подождать более подходящего момента для того, чтобы попробовать убрать из НАБУ "чужого" для Зеленского Сытника.
 

ПО РУБРИКАМ

08:53 Цена на золото 15 июля держит уровень $1800 на рисках вокруг пандемии

08:38 Объем переводов между биткоин-биржами вырос на 35% в 2020 году

08:29 Доллар 15 июля слабо меняется к мировым валютам на фоне ситуации с пандемией

08:16 Биржи АТР 15 июля торгуются без единой динамики на неопределенности пандемии и ситуации в Гонконге

07:41 Фондовые индексы США 14 июля выросли в начале сезона отчетности

14.07 Банки немного опустили курс доллара на межбанке 14 июля, но эксперты ждут его нового роста

14.07 Спрос на ОВГЗ в гривне на аукционах обрушился до 10 млн грн

14.07 Депозитные ставки для физлиц 14.07.20

14.07 И.о.главы НБУ Рожкова: Банки не выдержат дисбаланса, когда по кредитам есть каникулы, а по депозитам нет

14.07 Доллар 14 июля слабо изменяется к евро и иене в ожидании статданных из США

14.07 Ethereum обошел биткоин по приросту активных адресов

14.07 Справочный курс гривны 14 июля понижен на 14,53 коп до 27,0855 грн/$1

14.07 Биржи АТР 14 июля закрылись в минусе после уверенного роста ранее

14.07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.07.20

14.07 Остаток средств на корсчетах банков 14.07.20

• дальше…

08:53 Цена на золото 15 июля держит уровень $1800 на рисках вокруг пандемии

08:47 Нефть 15 июля дорожает на данных API о резком снижении запасов в США

07:50 Долги производителей тепла ставят под угрозу начало отопительного сезона - Нафтогаз

07:46 «Гарантированный покупатель» и Укрэнерго задолжали 9,4 миллиарда Энергоатому

14.07 В мелком опте 14 июля цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ росли

14.07 Спрос на ОВГЗ в гривне на аукционах обрушился до 10 млн грн

14.07 Шмыгаль повторно внес на должность вице-премьера директора фирмы военного академика из России

14.07 Рада устранила бюрократические процедуры в работе с е-кабинетом налогоплательщика

14.07 Падение импорта в Украину в июне-2020 за год замедлилось до 7,6% - Гостаможслужба

14.07 Около 10% плательщиков НДС являются рисковыми - замглавы налоговой

• дальше…

08:12 Трамп подписал закон о санкциях против Китая в связи с его действиями в Гонконге

14.07 Германия организует анализ Евросоюзом угроз со стороны России

13.07 Ливанцы – молодцы? Или Ливан как пример Украине

13.07 Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда

13.07 Дуда выиграл президентские выборы в Польше

13.07 Болгария и Хорватия приблизились к переходу на евро

13.07 Использующие китайское оборудование компании лишатся госконтрактов в США

13.07 США объявили о повышении пошлин на ряд товаров из Франции

13.07 Азербайджан и Армения сообщили о столкновении на границе. Убиты четверо азербайджанских военных

13.07 Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

13.07 Всемирный совет церквей призвал Эрдогана пересмотреть решение по Святой Софии

13.07 В Иране назвали неверную настройку радара причиной обстрела украинского лайнера

13.07 Газпромовский «Голубой поток» простаивает второй месяц из-за отсутствия спроса. Анкара наращивает закупки сжиженного газа

10.07 Нидерланды подадут иск против РФ в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом МН17

10.07 Еврогруппа избрала новым президентом министра финансов Ирландии

• дальше…

14.07 Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

13.07 Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги

09.07 Все местные дороги должны быть переданы на баланс «Укравтодора» - Зеленский

08.07 Госгеокадастр временно приостановил регистрацию земучастков на период кадровых изменений

08.07 Глава Госгеокадастра: Нет реестра граждан, которые безвозмездно получили по 2 га земли

08.07 Вагиф Алиев купил «Книжный рынок» на Петровке. Когда там появится новый ТРЦ?

08.07 Киевсовет заставил КГГА и коммунальщиков рассекретить все договора

03.07 «Большая тройка» мобильных операторов запустила 4G еще на 8 станциях киевского метро

03.07 Нормы излучения мобильных вышек в Украине повысят

02.07 Ожидания инвесторов в Украине снизились до уровня 2015 года - опрос ЕБА

02.07 Пункты габаритно-весового контроля работают круглосуточно уже в 7 областях, – Криклий

01.07 В Украине усилят проверки товарных накладных по перевозке грузов автомобилями

30.06 Власти Киева отложили отмену бесплатного проезда для льготников из других городов

25.06 Первую в Украине бетонную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года - Криклий

• дальше…

14.07 Три минуты для коррупционера. Почему Рада отложила увольнение Сытника

14.07 Рада отправила на доработку законопроект об увольнении главы НАБУ

14.07 Шмыгаль повторно внес на должность вице-премьера директора фирмы военного академика из России

14.07 На выборах мэра Кличко готовы поддержать 44% киевлян, Пальчевского 11%, остальных еще меньше – соцопрос Центра Разумкова

14.07 «Европейская солидарность» на выборах в Киевсовет опережает «Слуг народа» – соцопрос Центра Разумкова

14.07 Новинский и Тимошенко заблокировали подписание закона об игорном бизнесе

14.07 Партнерами Коломойского по производству снарядов стали американцы, которые «кинули» Украинская оборонку на $8 млн.

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

13.07 Наступление на язык: Зачем «слуги» заставляют Зеленского работать на Бойко и Медведчука

13.07 Шмыгаль передумал назначать вице-премьером директора фирмы военного академика из России

13.07 Рада провалила обещанную Зеленским новую программу кредитов для бизнеса

13.07 Рада увеличила расходы на проведение выборов на почти 1,3 млрд грн

13.07 Неправильный «приспособленец»: Почему советник Ермака Подоляк наехал на Сенцова

13.07 Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда

13.07 Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги

• дальше…

09:09 В США состоялась премьера возрождённого Ford Bronco

08:47 Два промоутера пирамиды OneCoin найдены мертвыми в Мексике

08:05 Музыкальный сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине

14.07 Первый серийный гибрид Lamborghini лишился крыши

14.07 Названы автомобили, которые в будущем могут стать коллекционными

14.07 В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

14.07 Siemens уходит с рынка домашних накопителей энергии, всего год проработав на нём

13.07 Джек Ма продал акции Alibaba на сумму 8,2 млрд долларов

13.07 Марка Cupra показала «заряженный» электрический хэтчбек

13.07 Apple призвала не заклеивать камеры ноутбуков

10.07 Учёные снова придумали, как повысить срок эксплуатации литиево-ионных батарей

09.07 Европейский суд усилил права пострадавших в «дизельном скандале»

09.07 Mercedes-Benz рассказал о мультимедийке нового S-Class

09.07 Смарт-телевизоры Samsung смогут отображать тексты песен в Apple Music синхронно с воспроизведением

09.07 Стало известно, сколько экс-глава Nissan заплатил за побег из Японии

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно