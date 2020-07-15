Три минуты для коррупционера. Почему Рада отложила увольнение Сытника

Денис Сарбей / Деловая столица

Рада отправила на доработку в комитет документ, позволявший уволить директора НАБУ Артема Сытника за коррупцию, таким образом предоставив ему очередную отсрочку.

Сегодня, 14 июля, Верховная Рада на внеочередном заседании неожиданно отправила на повторное первое чтение законопроект, позволяющий увольнять за коррупционные правонарушения сотрудников НАБУ, который касался в том числе и скандального главы НАБУ Артема Сытника.

Помимо не слишком эффективной работы органа, который он возглавляет, Сытник известен также тем, что в декабре 2019 года по решению Ровенского апелляционного суда был внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Попал он туда из-за незадекларированного отдыха в Ровенской области, за это админнарушение суд также наложил на директора НАБУ штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан - 3400 грн. То есть Бюро с декабря возглавлякт человек, официально признанный коррупционером.

Естественно, такое положение дел дало возможность депутатам требовать отставки Сытника, которую невозможно было осуществить без независимого аудита НАБУ - сложной и долгой процедуры с негарантированным результатом. Поэтому народные избранники решили пойти другим путем, написав законопроект, который позволял бы уволить Сытника не по результатам аудита, а по факту признания его правонарушителем.

Поданный еще в конце февраля депутатами Алексеем Гончаренко от "ЕС", Антониной Славацкой от ОПЗЖ, Дмитрием Лубинцом от группы "За майбутнє" и Андреем Николаенко от "Батькивщины", в апреле он был поддержан комитетом Рады по вопросам правоохранительной деятельности, но долгое время пролежал под сукном.

Перед нынешней пленарной неделей, последней в третьей сессии Рады, "слуга" Александр Дубинский начал собирать подписи для проведения внеочередного заседания, в повестке которого значилось бы рассмотрение соответствующего законопроекта (№3133). К нему также автоматически присовокупились еще 13 альтернативных законопроектов, подготовленных "группой поддержки" Сытника. Все они были написаны депутатами из фракции партии "Голос" по шаблону, где предложено дополнить основание для увольнения директора НАБУ вступлением в силу решения суда о привлечении его к админответственности за правонарушения, предусмотренные статьями 173 (мелкое хулиганство) и 173-1 КУоАП (распространению ложных слухов). Другими словами, группа поддержки Сытника потроллила авторов оригинального законопроекта и попробовала затянуть его рассмотрение. Однако этот не слишком хитрый план не понадобился.

Сразу после открытия внеочередного заседания спикер Дмитрий Разумков заявил, что один из авторов документа, Дмитрий Лубинец, просит отправить законопроект на доработку в комитет, чтобы подготовить его к повторному первому чтению, и зал тут же проголосовал за такое предложение. Набралось 284 голоса, в том числе 202 дали "слуги народа". В итоге заседание продлилось всего три минуты, что стало рекордом для Рады всех созывов.

На это решение довольно быстро отреагировал Александр Дубинский, собиравший подписи за проведение внеочередного заседания для рассмотрения "закона Сытника".

"Сегодня произошло просто чудесное событие с голосованием за законопроект 3133, который вводил запрет на работу в антикоррупционных органах для чиновников, получивших решение суда о нарушении антикоррупционного законодательства (самый яркий пример - коррупционер и глава НАБУ Сытник). Глава фракции "Слуг Народа" Давид Арахамия с самого утра методично обходил депутатов, и сообщал, что голосов под этот законопроект нет, и он лично будет голосовать "красной кнопкой". Таким образом, глава фракции "Слуг народа" встал на сторону не только коррупционера Артема Сытника, а и любых других правоохранителей и чиновников, которые теперь могут числиться в антикоррупционных органах и спокойно брать взятки - опираясь на "кейс" Сытника, который внесен в государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, но при этом остается главой одного из ключевых антикоррупционных органов. Глава монобольшинства одобряет, и не допустит увольнения таких ценных сотрудников. Это мы и обещали избирателю", - прокомментировал Дубинский.

Не меньше, чем "слуга" Дубинский, был разочарован и Алексей Гончаренко. Народный депутат в комментарии "ДС" заявил, что до последнего не ожидал такого развития событий.

"Слуги" опять обманули своих избирателей, отказавшись давать голоса для возможности увольнения признанного судом коррупционера Сытника. Последовательность и принципиальная позиция,ничего не скажешь", - отметил Гончаренко.

Что же до настоящих причин произошедшего, то можно предположить, что из Офиса президента дали команду не поддерживать проект закона, получив недвусмысленный сигнал от западных партнеров Украины. Которые через свои посольства могли настоятельно порекомендовать Зеленскому не трогать директора НАБУ. При том что ранее похожие сигналы звучали и из представительства МВФ в Украине. Более того, буквально на днях Банковая практически исчерпала "кадровый лимит", уволив главу НБУ Якова Смолия, что вызвало сильное раздражение послов стран G7. Скорее всего, на Банкой в очередной раз решили подождать более подходящего момента для того, чтобы попробовать убрать из НАБУ "чужого" для Зеленского Сытника.