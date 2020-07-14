Финансовые новости
- |
- 14.07.20
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новинский и Тимошенко заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
Нардепы зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии закона о легализации игорного бизнеса.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Проект постановления №2286-д-П инциювала группа нардепов во главе с Вадимом Новинским, авторы проекта постановления №2286-д-П1 - группа депутатов фракции "Батькивщина" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко.
Тексты проектов постановлений пока не обнародованы на сайте Рады.
Напомним:
Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.
Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр:
* азартных игр в игорных заведениях казино;
* азартных игр казино в сети интернет;
* букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети интернет;
* азартных игр в залах игровых автоматов;
* азартных игр в покер в сети интернет.
Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами. Казино - в отелях категории "пять звезд" с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева - не менее 150 номеров), загородных комплексах отдыха общей площадью не менее 10 000 кв. м и специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства.
Букмекерские пункты предложено размещать в гостиницах 3-5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева - не менее 50 номеров), а также на ипподромах.
Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлицо-резидент Украины.
Среди прочего, организаторы азартных игр должны обеспечить идентификацию игрока и посетителя игорного заведения. То же самое касается игроков в интернете.
Организаторы не должны допускать к участию в играх тех, кому ограничен доступ к ним, а также тех, у кого выраженная зависимость (лудомания).
Депутаты "Слуги народа" отдали 224 голоса "за", "За будущее" - 4 голоса, "Доверие" - 18 голосов, внефракционные - 2 голоса. "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Голос" - ни одного голоса.
Нардепы внесли некоторые поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, в частности:
* вернули требование расстояния игровых залов от школ не менее 500 м;
* вернули обязательную компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша - увеличили в 5 раз стоимость лицензии для интернет-казино;
* расширили круг лиц, которые могли обратиться в суд с заявлением об ограничении;
* вернули систему мониторинга игровых автоматов как отдельную составляющую системы онлайн-мониторинга;
* вернули редакцию термина "безупречная деловая репутация".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|И.о.главы НБУ Рожкова: Банки не выдержат дисбаланса, когда по кредитам есть каникулы, а по депозитам нет
ТОП-НОВОСТИ
|Новинский и Тимошенко заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
|Какой закон об игорном бизнесе приняла Рада
|Рожкова: Для команды НБУ запуск «печатного станка» - это «красная линия»
|Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Неправильный «приспособленец»: Почему советник Ермака Подоляк наехал на Сенцова
|Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда
|Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги
|«Центрэнерго» начало покупать уголь по формуле «Роттердам+»
|Деньги Мирового Банка не пришли?
|Различные мотивы у Ермака и Резникова: Почему все резко заговорили об изменении Минских соглашений
Это интересно
|Европейский суд усилил права пострадавших в «дизельном скандале»
|Mercedes-Benz рассказал о мультимедийке нового S-Class
|Смарт-телевизоры Samsung смогут отображать тексты песен в Apple Music синхронно с воспроизведением
|Стало известно, сколько экс-глава Nissan заплатил за побег из Японии
|Мотоциклы BMW будут самостоятельно поддерживать скорость и дистанцию на дороге
|Qualcomm представила Snapdragon 865 Plus: первый мобильный процессор с частотой выше 3 ГГц
|Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback