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Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов
Верховная Рада по просьбе президента отложила рассмотрение проекта постановления о назначении на 25 октября местных выборов - в нем не оказалось упоминания о райсоветах, а также не были учтены изменения в связи с админреформой.
На внеочередном заседании в понедельник, 13 июля, Рада должна была рассматривать проект постановления №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".
Уже после начала внеочередного заседания представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в Раду поступило письмо от Владимира Зеленского с просьбой убрать из повестки дня рассмотрение этого вопроса, без каких-либо объяснений.
Частично прояснил ситуацию в своем Telegram-канале народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура - по его словам Зеленский попросил отозвать проект постановления, поскольку в нем есть "есть некоторые технические несогласованности".
Они состояли в том, что в документе предусматривались выборы только областных, городских, поселковых и сельских советов, но о райсоветах не было ни слова, что, естественно, вызвало бы коллизию.
Планировалось, что профильный комитет в понедельник быстро внесет в документ изменения, добавив туда и районные советы.
Об этом сообщил глава партии и первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента.
"Нам надо срочно созвать наш комитет, он уже собирается. Я прошу главу Верховной Рады помочь нам потом с тиражированием, чтобы в зал вышло уточненное постановление [проект постановления]. Нам нужно добавить туда выборы в районные советы, поскольку они упущены в постановлении. Действительно, это коллизия, [которая] могла бы сложиться, но мы не можем нарушать свою конституционную задачу - объявить очередные выборы", - объяснил он.
Депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский подтвердил, что в проекте постановления упущены выборы в районные советы, и комитет должен срочно собраться, чтобы этот недостаток исправить, но, как оказалось, это была не единственная причина отложить рассмотрение вопроса о выборах.
"Назначать выборы до того, как будут приняты их правила (избирательный кодекс), а также до принятия решения об укрупнении районов - это как строить дом, начиная с крыши", - написал депутат.
Дело в том, что 12 июня Кабмин в рамках админреформы утвердил проект нового перечня территориальных общин и районов, который теперь должна утвердить Рада. Количество районов должно сократиться более чем в три раза - с 490 до 129. Соответственно, почти вчетверо должно сократиться и количество райсоветов. И здесь парламент рискует создать еще одну коллизию, ведь если постановление о выборах примут раньше, чем проект об укрупнении районов, то выборы будут проходить в соответствии со старым административным делением, которое Рада планирует поменять в июле.
В результате профильный комитет так и не успел собраться, и у Зеленского попросили "слуг" снять проект с рассмотрения - видимо, по обеим вышеназванных причинам.
Отметим, что очередные местные выборы в Украине, согласно Конституции, должны состояться 25 октября 2020 г. Верховная Рада назначает очередные местные выборы не позднее чем за 90 дней до дня их проведения. Соответственно, депутаты должны принять решение о местных выборах до 18 августа. Эта пленарная неделя - последняя перед каникулами. То есть запустить процесс выборов 25 октября нужно по пятницу включительно.
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