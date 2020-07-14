Наступление на язык: Зачем «слуги» заставляют Зеленского работать на Бойко и Медведчука

Юрій Васильченко / Depo.ua

Принятие скандального законопроекта "слуги" Бужанского об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на украинском языке станет элементом политтехнологии партии власти. Которая лишь будет способствовать "ОПЗЖ".

"Сегодня на согласительном совете председатель партии "Слуга народа" Корниенко предложил рассмотреть на этой неделе законопроект Бужанского об отмене обязательного изучения 80 процентов предметов в школах на украинском языке. Председатель Верховной Рады Разумков поддержал это предложение и выразил желание рассматривать его в четверг, в день 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Это глумление и над нашим языком, над нашей Государством!" - заявил депутат от "Евросолидарности" Николай Княжицкий. А патриотическая оппозиция уже призвала людей на митинг под Верховной Радой, чтобы сказать решительное "нет" планам властей остановить дерусификацию образования.

Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учреждениях образования" (№2362) Максима Бужанского, которого относят к группе влияния Игоря Коломойского и связывают с Андреем Портновым, месяц назад был отклонен профильным комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики. Но сегодня во время согласительного совета с подачи "слуг" его решили внести в повестку дня на ближайший четверг.

Это означает, что на Банковой решили сделать тему языка элементом политической технологии "Слуги народа" на местных выборах. Можно предположить, что инициаторы такой технологии подобным образом хотят перехватить одну из главных предвыборных фишек партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука, рейтинг которой растет за счет "поедания" голосов до недавнего времени избирателей "зеленых" на востоке и юге страны. То есть, вместо "ОПЗЖ" о защите русского языка теперь будут говорить "слуги". Что им это даст? Ничего, кроме очень серьезных проблем в ближайшей перспективе.

Во-первых, темой языка они будут раскалывать общество. До сегодняшнего дня отдельные деятели Зе-команды, главным образом спикер ВР Дмитрий Разумков, поднимали вопрос о пересмотре языкового закона, но после профессионального выступления в Конституционном суде (там рассматривается иск "ОПЗЖ" относительно конституционности закона о языке) представителя президента в КСУ Федора Вениславского показалось, что власть окончательно отказалась от наступления на этот закон. Как видим, лишь показалось. Потому что, очевидно, больше не с чем идти на местные выборы.

Противники закона Бужанского абсолютно правильно делают акцент на дате рассмотрения - 16 июля, День принятия Декларации о государственном суверенитете. Но есть еще один важный момент: Конституционный суд заслушал позицию сторон в деле о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но вердикт по нему пока не обнародовал. Поэтому действия "слуг", которые инициировали рассмотрение в сессионном зале законопроекта Бужанского, можно рассматривать и как косвенное давление на КСУ: если скандальный документ примут в первом чтении, это должно стать сигналом судьям-конституционщикам, что власть изменила свою позицию относительно языкового закона.

Во-вторых, инициаторы рассмотрения законопроекта Бужанского не понимают, что падение рейтинга партии власти имеет комплексные причины, и невыполнение Зеленским обещания пересмотреть закон о языке (к тому же это было косвенным обещанием) среди этих причин даже не в первой десятке. Поэтому рейтинговая выгода для "слуг" от принятия законопроекта, который останавливает дерусификацию школ, будет мизерной. Зато свой рейтинг на этой теме повысят не только "ЕС" и другие патриотические силы, но и "ОПЗЖ".

Там сначала заявят, что это именно они заставили власть принять этот закон, а потом поддержат его в сессионном зале. Без голосов "Опоплатформы" этот документ не пройдет, поскольку внутри фракции "СН" есть серьезная оппозиция наступлению на украинский язык. И вот когда фракция Бойко-Медведчука проголосует "за", ее спикеры найдут возможность объяснить избирателям, что они должны благодарить за "язык" их, а не Зеленского и его депутатов.

В-третьих, политическую выгоду от этой ситуации получает несколько фигур. Прежде всего, автор законопроекта Бужанский, который поднимет победу над языком на свои предвыборные знамена, если будет баллотироваться в мэры Днепра. Но это ему мало что даст, поскольку его главный конкурент, действующий мэр Борис Филатов, в языковом вопросе где-то на одной волне с Бужанским. Второй, кто выиграет, - председатель ВР Дмитрий Разумков. Решение поддержать рассмотрение скандального законопроекта может быть очередным свидетельством того, что этот деятель уже скоро уйдет в самостоятельное политическое плавание. И готовит для этого собственный корабль, в команду которого матросами будут набирать откровенных "ватников".