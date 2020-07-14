Неправильный «приспособленец»: Почему советник Ермака Подоляк наехал на Сенцова

Ігор Петренко / Depo.ua

Советник главы ОП Михаил Подоляк жестко наехал на бывшего узника Кремля Олега Сенцова. Его сообщение в "Фейсбуке" можно считать свидетельством того, что на Банковой считают - освобожденные из российского плена должны быть удобными для власти.

Подоляк написал, что Сенцов является примером "фантастически идеальной иллюстрации" особенностей "хуторского приспособленчества", с "обязательным элементом убойной неблагодарности" и что предыдущая власть "юзала" Сенцова в качестве "картинки-героя", но ничего не делала для его освобождения. Что в действительности является ложью.

"Из тюрьмы его достали другие люди. Достали сразу, без каких-либо условий. И что на выходе?" - спрашивает Подоляк. И тут же отвечает - освобожденный из плена режиссер сразу "упал в объятия" тех, кто его ранее "юзал".

Далее советник Ермака откровенно оскорбляет Сенцова, обвиняет его в отсутствии таланта, лицемерии и приспособленчестве. А из дальнейших ответов Подоляка на комментарии под этим сообщением можно сделать вывод, что он не только негативно оценивает выделение 25 млн грн на съемки фильма Сенцова "Носорог", но и роль в этом министра культуры Александра Ткаченко. С которым Подоляк еще в июне 2011 года оказался среди избранных журналистов, которых Виктор Янукович пустил к себе в "Межигорье". То есть здесь, похоже, еще и какие-то внутривидовые разборки в "зеленой" команде.

Сенцов ранее объяснил, почему его "Носорог" получил государственное финансирование: этот проект выигрывал питчинг "Госкино" еще в 2012 году, и с тех пор его не исключали из планов государственной поддержки кинематографии, нужно было только найти правильное юридическое решение. То есть фильм "Носорог" к получению средств шел долгих восемь лет, пять из которых его автор, Олег Сенцов, просидел в российских тюрьмах и лагерях, став символом борьбы, в поддержку которого собирались подписи и проводились акции, и не только в Украине, но во многих городах мира. Были такие акции и в Москве, где их участников постоянно задерживали. По логике Подоляка, Сенцова "юзали" более тысячи деятелей Европейской киноакадемии, которые подписали воззвание относительно освобождения своего коллеги из российской тюрьмы, сотни писателей, киносценаристов, ученых. Получается, что "юзали" Сенцова и российские деятели культуры и искусства, которые поддерживают Украину.

Что же касается его освобождения "без каких-либо условий", то и здесь Подоляк манипулирует. Во-первых, в списке на обмен оказался Владимир Цемах, важный свидетель по делу о сбитом Россией над оккупированным Донбассом пассажирском самолете рейса МН 17. А во-вторых, сам Сенцов в одном из интервью после возвращения в Украину говорил: обмен пленными был нужен Путину лишь для того, чтобы показать миру, что он якобы хочет перезагрузки отношений с Украиной, что он - "хороший парень". Проще говоря, предыдущая украинская власть Путина не устраивала, а с нынешней он пытается заигрывать.

И последнее: почему-то на Банковой считают, что украинцы, освобожденные из российского плена при президентстве Зеленского, должны из благодарности отказаться от собственных мировоззренческих убеждений и политических взглядов. Сенцов ходит на суды, поддерживая Яну Дугарь, одну из подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета, выступает с заявлениями в поддержку пленников Кремля на Донбассе и в Крыму. А недавно он выступил в поддержку пятого президента Петра Порошенко. "Попытка посадить Порошенко за решетку любым способом - это очень большая ошибка Зеленского. Кроме того, что эта политическая расправа очень напоминает заключение Тимошенко во времена Януковича и имеет отдаленное отношение к правосудию, она дает плохой сигнал всему миру о положении вещей в Украине, разрушает ее государственность и помогает врагу", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

То есть Сенцов такими вещами как раз и опровергает упреки Подоляка в приспособленчестве и лицемерии. Если бы был приспособленцем, то уже давно нахваливал бы на всех телеканалах политику Зеленского, деятельность Венедиктовой, ГБР, мирные планы Ермака и так далее. Поэтому, видимо, "Носорог" тут совсем ни при чем. Просто Сенцов не стал Зе-конформистом. И это, очевидно, кого-то очень раздражает.