Различные мотивы у Ермака и Резникова: Почему все резко заговорили об изменении Минских соглашений

Тарас Паньо / Depo.ua

Совокупность взаимопротиворечащих заявлений относительно дальнейшей судьбы Минских договоренностей, которые на протяжении двух суток озвучили ведущие спикеры команды Зеленского, наталкивает на мысль о том, что реальной стратегии в отношении урегулирования конфликта на Донбассе у действующего президента Украины пока нет.

О том, что команда Зеленского как-то слишком уж тщательно дозирует информацию о последних встречи минской ТКГ - вплоть до такой степени, что украинским СМИ, освещая те моменты, о которых украинские чиновники молчат, приходится частично полагаться на заявления "чиновников" из сепаратистских анклавов - Depo уже писало.

Очевидно, чувствуя неуместность подобной ситуации, руководитель офиса президента Андрей Ермак вечером 10 июля все же провел пресс-конференцию по результатам встречи в Минске, которая состоялась 8 июля.

В ходе этой встречи чиновник отчитывался о минских достижениях, при чем в весьма положительном тоне. В частности, Ермак рассказал о "мощной поддержке позиции и новых инициатив Украины относительно перезагрузки представительства в Минске, в отношении представителей ОРДЛО с нашей стороны". Очевидно, осуществляя таким образом промо-акцию этой довольно неоднозначной инициативе, соавтором которой был он сам.

Но наиболее оптимистично прозвучало заявление должностного лица в отношении шансов на прекращение огня в зоне конфликта. "Очень надеюсь, что мы сможем достичь договоренности на ближайшем заседании ТКГ по пакету мер, которые бы действительно обеспечили прекращение огня... Нужен действующий механизм. С помощью представителей Германии и Франции мы очень близки к тому, чтобы этот механизм был зафиксирован", - заявил Ермак.

Конечно, как-то не очень верится, что дела идут настолько хорошо. Но если предположить, что все вышесказанное - правда, то как-то странно выглядит другое заявление, сделанное вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции Алексеем Резниковым. Который, к слову, является заместителем председателя делегации Украины в минской ТКГ.

В блоге для Atlantic Council, за сутки до пресс-конференции Ермака, Резников написал о том, что "после более чем пяти лет тупика на мирных переговорах между Россией и Украиной очевидно, что необходимы новые подходы, чтобы остановить войну на восточной границе Европы. Это означает изучение прагматических изменений существующего Минского процесса". При этом Резников, побывав, казалось бы, на том же заседании, что и Ермак, заявляет, что "прорыва не произошло, поскольку российские коллеги продолжают нарушать соглашение о прекращении огня, что является фундаментальным моментом всего Минского процесса". И ни слова ни про какие скорые договоренности.

Заявление вышло настолько резким, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, возглавляющий российскую делегацию в ТКГ, выступил с логичным в этой ситуации вопросом о том, являются ли слова Резникова официальной позицией Украины, или "личным экспертным мнением" вице-премьера.

Конечно, все мы догадываемся, какова истинная цена Минских соглашений. И Резников не сказал ничего радикально нового и неожиданного - о возможности модификации Минских соглашений говорил и сам Зеленский еще в декабре прошлого года. В присутствии фрау Меркель, кстати.

Но ситуация, при которой один глава украинской делегации в Минске рассказывает, что переговоры находятся "в шаге от успеха", а другой - что говорить не с кем и не о чем, выглядит, мягко говоря, странно.

Конечно, понятно, что Резников пытался отправить сообщение западной аудитории о том, что политика умиротворения России является опасной, а геополитический кризис, вызванный агрессией против Украины может распространиться и дальше на Запад.

Так же мы понимаем, что Ермак пытается убедить президента Зеленского в том, что он - весьма эффективный переговорщик, несмотря на череду громких провалов как в работе в составе ТКГ, так и во внешнеполитической деятельности в целом.

Понятно, что Резников надеялся на то, что в кремлевской администрации не слишком внимательно читают Atlantic Council. А Ермак - что украинцы не читают вообще ничего, кроме пресс-релизов офиса президента. Можно даже предположить, что блог Резникова - это был своего рода "пробный шар", выпущенный для того, чтобы проверить реакцию Запада на вероятный курс Украины на модификацию Минских соглашений.

Но в сухом остатке как у украинцев, так и у наших партнеров на Западе может сложиться впечатление, что у команды действующего президента Украины напрочь отсутствует стратегия относительно дальнейшего ведения переговоров с Россией. И что ключевые лица в переговорной команде реализуют исключительно свое видение дальнейшего курса этих переговоров. Или банально преследуют собственные карьерные цели. А самым досадным в этой истории является тот факт, что подобное впечатление может быть вполне правдивым.