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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Натянуть сову на глобус. Что не так с предложением Хомчака по численности нашей армии

09:23 10.07.2020 |

Политика

 Михаил Жирохов / Деловая столица

В командование ВСУ вернулись кадры советской закалки, неспособные на какие-то вменяемые шаги по реформированию в рамках не только движения в НАТО, но и просто здравого смысла.

Военное строительство армии во время войны неизбежно вызывает интерес гражданского общества. Поэтому неудивительно, что любые официальные заявления высокопоставленных военных, которые касаются изменений в армии, рассматриваются буквально под микроскопом. Особенно это стало актуально в последний год, когда в армии начали происходить процессы, не могущие не вызывать вопросов и по сути ведущие к ухудшению обороноспособности страны.

Последние несколько недель темой для обсуждения в военных и околовоенных кругах стало заявление главнокомандующего Руслана Хомчака о приведении численности ВСУ к нормам, прописанным в законе "Про численность Вооруженных Сил Украины" от 6 марта 2015 г. (!). То есть то, что после этого приняли Военную доктрину, в 2016 г. - Концепцию развития сектора безопасности и обороны, в 2018 г. - Закон "Про национальную безопасность" и другие очень важные документы, отметается вчистую. Мало того, не так давно страна вышла на новый уровень отношений с НАТО, что также требует определенных корректировочных решений.

Наконец, после 2015 г. были созданы два новых оперативных командования, новое воздушное командование, Корпус резерва, основа для бригад территориальной обороны, и много чего еще. То есть структуры со своими штатами - и тут Хомчак решает втиснуть все это в магическую цифру 250 тыс., в том числе 204 тыс. военнослужащих.

Подобное "натягивание совы на глобус" приведет к ожидаемым результатам - массовым сокращениям штатов бригады, полка, числа рот в батальонах, взводов в ротах, а также к объединению каких только можно должностей. На фоне хронической неукомплектованности подразделений даже разговоры об этом крайне отрицательно влияют на общую боеготовность армейских частей. Еще полгода такой реформы - и на ротацию надо будет отправлять поваров и солдат срочной службы.

Никто не говорит о том, что сейчас нужно увеличивать численность армии (хотя если это соответствует перспективной модели ВСУ, то почему нет - законодательно такая возможность есть), достаточно разобраться с существующими бригадами. Ведь ни для кого не секрет, что есть новосозданные бригады, которые на деле представляют собой всего лишь батальоны (и те собирают с большим трудом, чтобы прикомандировать к боевой бригаде на время ротации).

Но этот путь не для Хомчака - тогда придется уменьшать количество генеральских и полковничьих должностей, а значит, кому-то из пула приближенных достанется меньше денег и наград. Гораздо проще на фоне негативного отношения к предыдущему начальнику генерального штаба Виктору Муженко рушить все, что было с таким трудом построено и сейчас работает. Гораздо проще откатить все развитие ЗСУ на пять лет назад - только ради нездоровых амбиций...

К сожалению, вопрос не только в персоне главнокомандующего, но и в том, что вместо генералов и полковников с боевым опытом вместе с ним в командование пришли кадры советской закалки, которые неспособны на какие-то вменяемые шаги по реформированию армии в рамках не только движения в НАТО, но и просто здравого смысла.

Характерный пример - реформирование Воздушных Сил Украины. То, что сейчас предлагается в качестве реформы, очень напоминает те шаги, которые планировались в 2012 г. людьми, разваливавшими армию при Януковиче.

Посудите сами. 15 февраля 2012 г. тогдашний начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Владимир Замана предложил в короткое время расформировать Воздушные Силы Украины как вид Вооруженных Сил Украины, в том числе было предложено ликвидировать разведывательную авиацию в виде эскадрильи разведчиков Су-24МР и вывести из состава вертолеты специального назначения (машины радиоэлектронной борьбы, воздушные командные пункты и прочие весьма специфические машины). Кроме того, предлагалось перебазировать всю (!) военно-транспортную авиацию в аэропорт "Борисполь", а все истребители МиГ-29 - на аэродром Озерное. И "вишенка на торте" - вывести из Автономной Республики Крым все подразделения Воздушных Сил Украины, включая зенитно-ракетные комплексы С-200 и С-300.

Эти предложения по своей сути весьма похожи на те, что содержатся в недавно презентованной "Візії-2035" - документе, описывающем, как видят авиационные генералы наши Воздушные силы через 15 лет. "В мирное время с целью экономии ресурсов авиация должна базироваться на 5-6 авиабазах, что позволит уменьшить эксплуатационные расходы на боевую подготовку и выполнение задач по защите воздушного пространства", - говорится в частности в документе. Из трех бригад транспортной авиации предлагают оставить одну, а из семи бригад тактической авиации - четыре. И это еще четко не прописано, как предлагается поступить с системой ПВО. А тут все может быть еще грустнее: по информации источников автора, единую систему собираются "растащить" по оперативным командованиям.

Между тем в случае базирования всех транспортных самолетов на одном аэродроме, а боевых машин - на крайне ограниченном количестве аэродромов, повышается их уязвимость в случае первого удара противника. А без единой системы ПВО в условиях полного превосходства вероятного противника в воздухе ценность, к примеру, береговых противокорабельных комплексов будет стремиться к нулю.

В принципе, предложения Хомчака в рамках так называемой реорганизации ВСУ уже заслуживают как минимум специальных слушаний на комитете Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. А нынешней оппозиции, используя наработанные связи, стоило бы привлечь к проблеме самое пристальное внимание наших партнеров в НАТО. И всем вместе задаться вопросом - кому выгоден сегодня откат назад в реформе украинской армии.
 

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