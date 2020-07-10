Особенно тайный статус: Какой сюрприз готовят Украине переговорщики Зеленского в Минске

Тарас Паньо / Depo.ua

Атмосфера закрытости команды Зеленского относительно тем, которые обсуждаются во время заседания ТКГ в Минске, заставляет украинцев получать новости о ходе переговоров из сомнительных источников. И внутренне готовиться к вероятным неприятным сюрпризам.

На фоне громких заявлений Грызлова о том, что Украина тормозит обмен пленными, о которых Depo уже писало, практически незамеченной прошла другая информация относительно вчерашнего заседания ТКГ в Минске.

Речь идет о распространенном сепаратистами заявлении относительно того, что на переговорах якобы удалось "согласовать" текст некоторых статей закона Украины об особом статусе Донбасса. "Нам удалось достичь консенсуса относительно содержания ст. 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса. Надеемся, что удастся сохранить положительную динамику и продолжить постатейное обсуждение этого наиважнейшего для политического урегулирования закона", - заявила представительница "ДНР" в контактной группе Наталья Никонорова. По словам которой, представители Киева "продолжают игнорировать обсуждение того, каким образом особый статус будет учтен в проекте изменений в конституцию относительно децентрализации".

Несмотря на источник этой информации, массово распространенной в российских СМИ, относиться к ней, конечно, необходимо с рядом предостережений.

Можно, по большому счету, даже предположить, что никакого разговора в реальности не было, и все сказанное Никаноровой - это фейк от начала и до конца. Но в таком случае со стороны украинских участников переговоров должно прозвучать какое-то опровержение. Поскольку информация о "согласовании статей" активно распространяется. По отсутствию опровержения можем сделать вывод, что некая подобная беседа была. Хотя украинские официальные лица о ней скромно умолчали - например, в отчете о ходе встречи, размещенном на президентском сайте, о согласовании особого статуса нет ни слова.

Следующий вопрос, который вызывает интерес - это о каком законе относительно особого статуса идет речь?

Две недели назад привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДЛО журналист Сергей Гармаш утверждал, что на заседании ТКГ обсуждали только поправки к закону 2014 года. Который до сих пор как будто действующий. Статья 2 данного документа определяет особенности правоприменения закона об особом статусе. А статья 3 - порядок амнистии участников сепаратистского движения в ОРДЛО.

Таким образом получается, что сейчас украинская делегация в Минске обсуждает вероятные условия амнистии боевиков - и уже даже о чем-то договорилась, а мы должны узнавать эти новости от, извините на слове, "дипломатов из ОРДЛО". Которые говорят о том, что "нам удалось достичь консенсуса". Что вроде как намекает на то, что украинская делегация вела переговоры не только с российской стороной, но и с представителями "Л-ДНР". Возможно, конечно, что Никанорова и Ко просто несколько преувеличивает собственную роль в мироздании. Но и в таком случае украинские официальные лица должны были на это как-то отреагировать. Особенно если учесть тот факт, что еще в декабре прошлого года действующий президент заявлял, что вообще не особо собирается обсуждать закон об особом статусе в рамках ТКГ, в ходе чего Украине будут "выламывать руки". Позитивом в этой истории остается разве что отказ команды Зеленского обсуждать в Минске изменения в украинскую Конституцию. Очевидно, это и есть последняя красная линия для действующего президента.

Понятно, что переговоры с Россией требуют определенной гибкости. Понятно, что в них приходится идти на какие-то компромиссы. Понятно даже, что существуют некие договоренности о неразглашении содержания переговоров. Но если даже представители сепаратистов могут эти договоренности игнорировать - то, возможно, и представителям украинской стороны стоит быть чуть более открытыми. Конечно, это породит политические дискуссии в обществе. Но это будут именно дискуссии - а не обоснованные очевидной секретностью процесса подозрения в очередной "измене".