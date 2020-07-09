Заложники недальновидных обещаний: Почему у власти осталось полгода, чтобы закрыть «дела Порошенко»

Юрій Васильченко / Depo.ua

Складывается впечатление, что в Офисе Генпрокурора и ГБР происходят какие-то внутренние конфликты между теми, кто не желает отвечать за политически мотивированные дела и теми, кто просто хочет выслужиться.

Сегодняшнее дело, говорит Генпрокурор Ирина Венедиктова, - это дело, по которому собраны достаточно доказательств для сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. Но, отметила она, многочисленные недостатки и противоречия УПК предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться такими, затягивая дело.

Странное заявление, ведь, во-первых, разработчиком и соавтором украинского УПК, принятого в апреле 2012 года, был Андрей Портнов, с подачи которого расследуется подавляющее большинство дел против Порошенко. Во-вторых, на протяжении года при власти монобольшинства, в состав которого входила и Венедиктова, ничего не мешало принять изменения в УПК, сделав его нормы более жесткими. В-третьих, если бы в этом деле было достаточно доказательств, как говорит Генпрокурор, то, видимо, сторона обвинения вела себя бы иначе, доказывая правоту, а не путалась бы в вариантах меры пресечения.

Напомним, судья Печерского суда Вовк, которого вряд ли можно назвать симпатиком Порошенко, оставил без рассмотрения ходатайство обвинения об избрании меры пресечения для предшественника Зеленского. Произошло это потому, что ночью 7 июля следствие по делу о назначении Сергея Семочко заместителем руководителя Службы внешней разведки в 2018 г. продлили на три месяца, а вчера оказалось, что расследование по этому делу закончилось. Также вчера стало известно о закрытии ГБР одного из 24 дел, в котором фигурирует Порошенко. Речь идет об уголовном производстве, касающемся продажи ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском". Это одно из производств, зарегистрированных по заявлению Портнова. Его закрыл начальник 3-го отдела Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных служебными лицами, Главного следственного управления ГБР Олег Корецкий. И не просто закрыл, а назвал это дело (как и дело Семочко) бесперспективным, и заявил еще о ряде производств против Порошенко, которые должны быть закрыты из-за отсутствия состава преступления.

Вчера же стало известно об объявлении подозрения бывшему командиру одной из частей Госпогранслужбы, которому шьют... незаконную переправку Порошенко и его семьи за границу. Речь идет об истории с отдыхом главы государства того времени на Мальдивах. Это еще одно абсурдное дело, которое в ГБР пытаются довести до суда. Причем крайним решили сделать пограничника. Большей глупости даже сложно себе представить.

Похоже на то, что внутри ГБР и Офиса Генпрокурора происходят какие-то внутренние процессы, когда часть сотрудников бойкотирует расследование дел против Порошенко, не желая участвовать в политических преследованиях, а часть пытается выслужиться, давая ход сомнительным подозрениям. При этом над Ириной Венедиктовой и Александром Бабиковым висит дамоклов меч - они должны организовать выполнение предвыборного обещания Зеленского стать "приговором" Порошенко. Отсюда и избранная тактика: важен не результат, ведь судебных перспектив дела, в которых фигурирует пятый президент, не имеют, а сам процесс, демонстрация Зе-избирателям, что обещанные им посадки возможны. Только этому мешают то несовершенный УПК, то адвокаты, которые якобы затягивают дело, то давление улицы.

На самом же деле у Банковой, Венедиктовой и Бабикова остается не так уж много времени, чтобы решить, что делать с делами против Порошенко - и дальше имитировать процесс или закрыть данные производства из-за отсутствия состава преступления. Второй шаг приведет к рейтинговым потерям президента и его "слуг", но продолжение расследований обещает еще большие потери как для Зеленского, так и для страны.

Итак, насколько известно, ни в одном из дел речь не идет о коррупции, то есть о том, на чем против Порошенко его оппоненты сыграли во время выборов успешно. Об этом хорошо известно и нашим западным партнерам, - если бы расследовалась какая-то громкая коррупционная история, они бы сейчас не делали упор на политической мотивации в делах против Порошенко. Это, во-первых. Во-вторых, и об этом Depo.ua неоднократно писал, следствие против предшественника Зеленского ослабляет самого Зеленского. Можем предположить, что инициаторы этого массива дел (не только Портнов) воспользовались желанием шестого президента отомстить пятому и подбросили следственным органам именно те эпизоды, которые являются политическими - отдых на Мальдивах, подписание Минских соглашений, получение Томоса и тому подобное.

Нельзя ли рассматривать все эти дела в качестве спланированной спецоперации российских спецслужб, цель которой - поссорить официальный Киев с Западом? Потому попытки посадить предшественника хотя бы по одной из этих историй будут приближать Зеленского к крайне неприятной для него ситуации, в которой западные лидеры будут начинать и заканчивать разговор с ним вопросом о судьбе Порошенко. Когда-то в похожий капкан загнали Януковича используя посадку Юлии Тимошенко - жажда личной мести дорого стоила стране.

В-третьих, не стоит забывать, что осенью этого года состоятся президентские выборы в США, в результате которых ключевую державу западного мира может возглавить не обиженный на Украину Дональд Трамп, а Джо Байден. Он не только давний друг Украины, но и политик, имя которого в течение последнего года неоднократно всплывало в контексте его сотрудничества с украинской властью при президентстве Порошенко. После обнародования нардепом Андреем Деркачом аудиозаписей разговоров якобы Байдена с Порошенко было возбуждено дела как по факту этих разговоров, так и относительно самой записи, то есть, расследуется, кто это записывал и как компромат оказался у Деркача. Но результатов расследования "слива" разговоров нет, и это очень плохо для Зеленского. И не только потому, что Байден в случае победы на выборах, воспользуется случаем напомнить нашему президенту эту историю, но и потому, что пока не будет найден источник компромата, никто в Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне не поверит, что нашей власти можно стопроцентно доверять.

Если бы на Банковой сидели стратеги, они бы просчитали, что сейчас гораздо выгоднее понемногу закрывать дела против Порошенко, пусть и под крики дежурных "изменофилов", чем подставляться под неприятности. А они могут быть разными - от напоминания Зеленскому о политической составляющей в делах против предшественника, о чем мы уже писали, до точечных санкций против лиц, причастных к политическим преследованиям.

Пожалуй, ни Венедиктова, ни Бабиков, ни следователи ГБР не хотят оказаться в перечне лиц по аналогу "списка Магнитского". Сначала в санкционный реестр включили российских чиновников, причастных к расследованию против адвоката Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО в 2009 году, затем этот список расширялся, в него вписывали других лиц, которые занимаются политическими преследованиями на России. Там нет Путина, только исполнители, но сам факт такого списка является сигналом для цивилизованного мира, что РФ - страна, которой правят политические мошенники и нарушители прав человека. Мы не утверждаем, что защита Порошенко со стороны Запада дойдет так далеко, мы лишь говорим о том, что власть должна просчитывать свои действия хотя бы на несколько шагов вперед.