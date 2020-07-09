Сдержать Путина: Что ждет нашу армию этим летом в сотрудничестве с НАТО

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сдержать Путина: Что ждет нашу армию этим летом в сотрудничестве с НАТО

13:33 09.07.2020 |

Политика

 Руслан Рудомський / Depo.ua

Россия уже начала бряцать оружием возле украинских границ, однако украинские Вооруженные силы этим летом также примут участие в ряде многонациональных военных учений НАТО.

Как известно, 12 июня 2020 года Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Этот шаг является чрезвычайно важным на пути к евроатлантической интеграции Украины и существенно расширяет взаимодействие и укрепляет отношения нашего государства с Альянсом, однако Украина уже и так давно и активно сотрудничает с НАТО. Наиболее наглядно это проявляется в совместных военных учениях, которых в течение года набирается добрый десяток.

Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, тем не менее этим летом все равно состоится ряд запланированных ранее совместных военных мероприятий. В частности, на территории Украины пройдут четыре военных учения:

* украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск Sea Breeze - 2020;
* многонациональные тактические учения в рамках JMTG-U;
* украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск Rapid Trident - 2020;
* совместные с НАТО учения по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе Coherent Resilience - 2020.

Кроме этого, за пределами Украины запланированы многонациональные учения НАТО по вопросам кибернетической безопасности CWIX-2020 (правда, из-за COVID-19 участие в них будет дистанционным).

Всего же в 2020 году на территории Украины запланировано проведение пяти многонациональных учений, а вне пределов Украины - участие подразделений ВСУ в десяти многонациональных учениях. Но сосредоточимся на лете, тем более что Россия уже начала свои военные учения в Крыму и ей надо чем-то противодействовать.

Sea Breeze - 2020

Sea Breeze - это многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины, начиная с 1997 года, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области оборонных и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины. Организаторами учений выступают Украина и США, однако данные учения не проводятся исключительно со странами-членами НАТО, участие в них принимают как члены блока, так и другие страны.

Целью учений являются улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона (кроме России, которая на этих учениях отрабатывается в качестве потенциального врага), отработка маневров в море и на суше.

По договоренности между странами, Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

В учениях Sea Breeze - 2019 приняли участие более 3 тысяч военнослужащих, 24 боевых корабля, 27 летательных аппаратов из 19 стран мира. Однако из-за пандемии коронавируса формат проведения учений Sea Breeze - 2020 было решено изменить.

В частности, общий срок проведения обучения сократили до семи суток, а к участию в учении будут привлекать только корабли и самолеты. Участие подразделений сухопутного компонента, водолазного компонента и развертывание международного штаба учения в Одессе отменены.

Кстати, для участия в учениях Sea Breeze - 2020 четыре корабля противоминной группы НАТО 8 июля вошли в Черное море.

На России неоднократно высказывали свое недовольство учениями Sea Breeze. В частности, в 2018 году МИД России даже официально выступил с заявлением, в котором назвал проведение украинско-американских военных учений Sea Breeze - 2018 попыткой спровоцировать напряженность на Черном море.

JMTG-U

JMTG-U - это регулярная подготовка подразделений ВСУ по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина" (собственно, JMTG-U), в которую входят военные инструкторы вооруженных сил США, Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Польши.

Проходят учения JMTG-U на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Главной целью учений является достижение взаимосовместимости по стандартам НАТО.

Эти учения берут свое начало с 2015 года, когда американские десантники в Международном центре миротворчества и безопасности обучали украинских нацгвардейцев и воинов ВСУ. В 2016 году украинских бойцов тренировали военные инструкторы 76-й пехотной бригады армии США из штата Калифорния, а в 2017-м командование штабом миссии перебрала боевая группа 45-й пехотной бригады Национальной гвардии США (штат Оклахома).

В 2019 году такой курс прошла 72-я механизированная бригада им. Черных Запорожцев, ставшая первой бригадой в Вооруженных силах Украины, которая осуществила подготовку JMTG-U на бригадном уровне (до этого подготовка иностранными инструкторами осуществлялась на уровне до батальона). В том же году подготовку прошли и бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а в начале 2020-го - 53-й отдельной механизированной бригады.

Rapid Trident - 2020

Rapid Trident - это международные военные учения в рамках программы "Партнерство ради мира" с участием военнослужащих стран НАТО. Целью их проведения является подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

Собственно, Rapid Trident ("Быстрый трезубец") - это крупнейшие в Украине совместные сухопутные учения подразделений ВСУ и армейских подразделений иностранных государств, которые с 2006 года традиционно проходят на Яворовском полигоне во Львовской области. Они являются кульминацией ежегодных многонациональных учений, которые подтверждают поддержку Украины со стороны иностранных союзников и партнеров.

Впервые учения Rapid Trident прошли в 2006 году, когда президентом Украины был Виктор Ющенко, министром обороны - Анатолий Гриценко, а страна впервые в своей истории заявила о своих евроатлантических намерениях (во времена Кучмы декларировалась многовекторная политика, целью которой было угодить одновременно и НАТО, и России).

Что интересно, бывший президент Виктор Янукович, еще с предвыборной кампании не скрывавший своей пророссийской ориентации, совместные с НАТО военные учения Rapid Trident прикрыть не решился, хоть и пытался пригласить к участию в них Россию.

Стоит отметить, что нынешние учения Rapid Trident - 2020 должны были стать самыми масштабными за последние годы, ведь планировалось, что к участию в военных маневрах будут привлекаться в целом около 5 тыс. военнослужащих из государств-членов НАТО и стран-партнеров. Однако из-за COVID-19 сейчас дорабатывается новый, облегченный формат этих учений.

Coherent Resilience - 2020

Coherent Resilience ("Непоколебимая стойкость") - это совместные учения по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе.

Это вторые подобные учения, первые состоялись в 2017 году, когда украинские органы власти вместе с представителями НАТО отрабатывали взаимодействие по вопросам защиты критической электроэнергетической инфраструктуры.

Изначально планировалось, что учения Coherent Resilience - 2020 состоятся 5-9 октября этого года в Одессе, однако, по последней информации, их должны перенести на лето.

На учениях участники из Украины и государств-членов НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель - слаженно, вовремя и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы.

Всего в Coherent Resilience - 2020 должны были принять участие более 200 специалистов. С украинской стороны - представители более 20 ведомств, среди которых Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и органы системы МВД, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство инфраструктуры, Министерство культуры, молодежи и спорта и другие. Также присоединятся НАК "Нафтогаз Украины", Институт стратегических исследований.

Со стороны Альянса на учениях ожидались представители центров передового опыта НАТО (в частности, энергобезопасности, кибербезопасности и морской безопасности), представительства НАТО в Украине. Должен был присоединиться и Европейский центр опыта по противодействию гибридным угрозам.

Однако, опять же, из-за пандемии формат пересмотрели.

Ожидается, что Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. На протяжении обучения органы власти смогут сверить свои планы, проверить эффективность реагирования и восстановления, умение вовремя коммуницировать между собой и информировать людей.

Оценивать взаимодействие будет Высшая морская школа США. По результатам учений они оценят сильные и слабые стороны взаимодействия, а детальный анализ и рекомендации предоставят в начале 2021 года.

Для Украины все эти международные военные учения имеют большое значение не только в контексте синхронизации действий с НАТО и приведения своих Вооруженных сил в соответствие со стандартами Альянса. Это все хорошо и ориентировано на перспективу, но есть также угрозы здесь и сейчас, в частности угроза нападения России из Крыма. А присутствие возле украинского побережья и на территории Украины войск НАТО поможет несколько сдержать намерения Путина.
 

ПО РУБРИКАМ

17:44 Депозитные ставки для физлиц 09.07.20

17:24 Доллар слабо меняется к евро и иене 8 июля, юань достиг максимума с марта

16:40 Объем частных денежных переводов в Украину в мае-2020 сократился на 20,7% к маю-2019 – НБУ

12:47 Укргазбанк стал уполномоченным банком на рынке электроэнергии

12:35 Справочный курс гривны 9 июля вырос на 1,59 коп до 26,9305 грн/$1

11:27 Биржи АТР 9 июля закрылись в плюсе вслед за рынками США, в лидерах роста - индексы Китая

11:12 Украинские банки во II кв. закрыли 304 отделения, из них 174 Ощадбанк – НБУ

11:11 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 09.07.2020

11:01 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.07.20

10:46 Binance подтвердила покупку эмитента криптовалютных карт Swipe

10:37 Остаток средств на корсчетах банков 09.07.20

09:59 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 08.07.2020

09:29 Доллар 9 июля снижается к евро по мере роста спроса на рисковые активы

08:57 Цена на золото 9 июля стабильно держится у максимумов за 9 лет на опасениях последствий COVID-19

08:41 Торговые объемы фьючерсов на биткоин и Ethereum резко сократились в июне

• дальше…

17:09 PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России

16:44 ЕС утвердил новые правила работы дальнобойщиков

08:54 Совбез ООН отклонил российский проект резолюции о гумпомощи Сирии

08:51 США оштрафовали Amazon за доставку товаров в оккупированный Крым

08.07 Ставка ЕС на водород в энергетике: какая роль отведена России?

08.07 Иран не принимает предложения Украины о переговорах по компенсации за сбитый самолет МАУ

08.07 Еврокомиссия представила две стратегии для «озеленения» энергетики к 2050 году

08.07 Еврокомиссия разрешила Германии выделить 500 млрд евро для поддержки бизнеса

08.07 В Туркмении запрещают авто темного цвета

08.07 Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию о гуманитарной помощи Сирии

07.07 Трамп направил в Конгресс уведомление об официальном выходе США из ВОЗ

07.07 Китай присоединился к международному договору о торговле оружием

06.07 Лондон ввел санкции против 25 причастных к смерти Магнитского россиян

06.07 Дания дала зеленый свет строительству последнего отрезка «Северного потока - 2»

06.07 Британия впервые введет санкции отдельно от ЕС, в том числе против россиян

• дальше…

14:21 Все местные дороги должны быть переданы на баланс «Укравтодора» - Зеленский

08.07 Госгеокадастр временно приостановил регистрацию земучастков на период кадровых изменений

08.07 Глава Госгеокадастра: Нет реестра граждан, которые безвозмездно получили по 2 га земли

08.07 Вагиф Алиев купил «Книжный рынок» на Петровке. Когда там появится новый ТРЦ?

08.07 Киевсовет заставил КГГА и коммунальщиков рассекретить все договора

03.07 «Большая тройка» мобильных операторов запустила 4G еще на 8 станциях киевского метро

03.07 Нормы излучения мобильных вышек в Украине повысят

02.07 Ожидания инвесторов в Украине снизились до уровня 2015 года - опрос ЕБА

02.07 Пункты габаритно-весового контроля работают круглосуточно уже в 7 областях, – Криклий

01.07 В Украине усилят проверки товарных накладных по перевозке грузов автомобилями

30.06 Власти Киева отложили отмену бесплатного проезда для льготников из других городов

25.06 Первую в Украине бетонную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года - Криклий

25.06 Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

25.06 Минздрав намерен интегрировать eHealth с приложением «Дия»

24.06 В Киеве разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, кинотеатрам и театрам

• дальше…

18:02 Заложники недальновидных обещаний: Почему у власти осталось полгода, чтобы закрыть «дела Порошенко»

17:51 Явка с повинной Зеленского

13:33 Сдержать Путина: Что ждет нашу армию этим летом в сотрудничестве с НАТО

10:53 Призрак Колесниченко-Кивалова: Зачем у Зеленского заговорили про отдельный закон для защиты русского языка

08:51 США оштрафовали Amazon за доставку товаров в оккупированный Крым

08:11 НАБУ продолжит расследование «дела Логвинского», но будет ограничено решением ЕСПЧ

07:58 ЕСПЧ отказался снимать иммунитет с экс-депутата Логвинского и обвинил НАБУ в нарушениях

08.07 Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет по курсу 30 грн/$1 - Зеленский

08.07 Суд признал недостоверной и подлежащей опровержению информацию о причастности Гладковского к «схемам» в оборонпроме

08.07 Страшный сон Венедиктовой. Как Порошенко выиграл у Зеленского в Печерском суде

08.07 Дело MH17. Какой подарок СБУ сделала Гааге

08.07 В Раде зарегистрировано постановление о проведении местных выборов 25 октября

08.07 Иран не принимает предложения Украины о переговорах по компенсации за сбитый самолет МАУ

08.07 Ермак - и.о. президента? Кто и зачем рассказал украинцам несмешной анекдот

08.07 Союз не сложился: Почему не произошло объединения Пальчевского со Смешко

• дальше…

15:42 Европейский суд усилил права пострадавших в «дизельном скандале»

13:01 Mercedes-Benz рассказал о мультимедийке нового S-Class

12:45 Смарт-телевизоры Samsung смогут отображать тексты песен в Apple Music синхронно с воспроизведением

09:32 Стало известно, сколько экс-глава Nissan заплатил за побег из Японии

09:26 Мотоциклы BMW будут самостоятельно поддерживать скорость и дистанцию на дороге

08.07 Qualcomm представила Snapdragon 865 Plus: первый мобильный процессор с частотой выше 3 ГГц

08.07 Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback

08.07 Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон

08.07 AnTuTu опубликовал глобальный рейтинг самых производительных смартфонов июня 2020-го

07.07 Самый узнаваемый хот-род всех времен выставят на продажу

07.07 Bentley Bentayga поменяли внешность. Теперь он похож на Continental

07.07 Кроссовер Kia Seltos стал безопаснее и получил новую топ-версию

06.07 Великобритания может отказаться от технологии 5G компании Huawei

06.07 Винтажный Aston Martin Дэвида Бекхэма продают за полмиллиона долларов

06.07 Sony выпустила 4 телевизора Sony Bravia XH90 для PlayStation 5

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно