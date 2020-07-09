Сдержать Путина: Что ждет нашу армию этим летом в сотрудничестве с НАТО

Руслан Рудомський / Depo.ua

Россия уже начала бряцать оружием возле украинских границ, однако украинские Вооруженные силы этим летом также примут участие в ряде многонациональных военных учений НАТО.

Как известно, 12 июня 2020 года Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Этот шаг является чрезвычайно важным на пути к евроатлантической интеграции Украины и существенно расширяет взаимодействие и укрепляет отношения нашего государства с Альянсом, однако Украина уже и так давно и активно сотрудничает с НАТО. Наиболее наглядно это проявляется в совместных военных учениях, которых в течение года набирается добрый десяток.

Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, тем не менее этим летом все равно состоится ряд запланированных ранее совместных военных мероприятий. В частности, на территории Украины пройдут четыре военных учения:

* украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск Sea Breeze - 2020;

* многонациональные тактические учения в рамках JMTG-U;

* украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск Rapid Trident - 2020;

* совместные с НАТО учения по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе Coherent Resilience - 2020.

Кроме этого, за пределами Украины запланированы многонациональные учения НАТО по вопросам кибернетической безопасности CWIX-2020 (правда, из-за COVID-19 участие в них будет дистанционным).

Всего же в 2020 году на территории Украины запланировано проведение пяти многонациональных учений, а вне пределов Украины - участие подразделений ВСУ в десяти многонациональных учениях. Но сосредоточимся на лете, тем более что Россия уже начала свои военные учения в Крыму и ей надо чем-то противодействовать.

Sea Breeze - 2020

Sea Breeze - это многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины, начиная с 1997 года, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области оборонных и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины. Организаторами учений выступают Украина и США, однако данные учения не проводятся исключительно со странами-членами НАТО, участие в них принимают как члены блока, так и другие страны.

Целью учений являются улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона (кроме России, которая на этих учениях отрабатывается в качестве потенциального врага), отработка маневров в море и на суше.

По договоренности между странами, Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

В учениях Sea Breeze - 2019 приняли участие более 3 тысяч военнослужащих, 24 боевых корабля, 27 летательных аппаратов из 19 стран мира. Однако из-за пандемии коронавируса формат проведения учений Sea Breeze - 2020 было решено изменить.

В частности, общий срок проведения обучения сократили до семи суток, а к участию в учении будут привлекать только корабли и самолеты. Участие подразделений сухопутного компонента, водолазного компонента и развертывание международного штаба учения в Одессе отменены.

Кстати, для участия в учениях Sea Breeze - 2020 четыре корабля противоминной группы НАТО 8 июля вошли в Черное море.

На России неоднократно высказывали свое недовольство учениями Sea Breeze. В частности, в 2018 году МИД России даже официально выступил с заявлением, в котором назвал проведение украинско-американских военных учений Sea Breeze - 2018 попыткой спровоцировать напряженность на Черном море.

JMTG-U

JMTG-U - это регулярная подготовка подразделений ВСУ по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина" (собственно, JMTG-U), в которую входят военные инструкторы вооруженных сил США, Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Польши.

Проходят учения JMTG-U на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Главной целью учений является достижение взаимосовместимости по стандартам НАТО.

Эти учения берут свое начало с 2015 года, когда американские десантники в Международном центре миротворчества и безопасности обучали украинских нацгвардейцев и воинов ВСУ. В 2016 году украинских бойцов тренировали военные инструкторы 76-й пехотной бригады армии США из штата Калифорния, а в 2017-м командование штабом миссии перебрала боевая группа 45-й пехотной бригады Национальной гвардии США (штат Оклахома).

В 2019 году такой курс прошла 72-я механизированная бригада им. Черных Запорожцев, ставшая первой бригадой в Вооруженных силах Украины, которая осуществила подготовку JMTG-U на бригадном уровне (до этого подготовка иностранными инструкторами осуществлялась на уровне до батальона). В том же году подготовку прошли и бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а в начале 2020-го - 53-й отдельной механизированной бригады.

Rapid Trident - 2020

Rapid Trident - это международные военные учения в рамках программы "Партнерство ради мира" с участием военнослужащих стран НАТО. Целью их проведения является подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

Собственно, Rapid Trident ("Быстрый трезубец") - это крупнейшие в Украине совместные сухопутные учения подразделений ВСУ и армейских подразделений иностранных государств, которые с 2006 года традиционно проходят на Яворовском полигоне во Львовской области. Они являются кульминацией ежегодных многонациональных учений, которые подтверждают поддержку Украины со стороны иностранных союзников и партнеров.

Впервые учения Rapid Trident прошли в 2006 году, когда президентом Украины был Виктор Ющенко, министром обороны - Анатолий Гриценко, а страна впервые в своей истории заявила о своих евроатлантических намерениях (во времена Кучмы декларировалась многовекторная политика, целью которой было угодить одновременно и НАТО, и России).

Что интересно, бывший президент Виктор Янукович, еще с предвыборной кампании не скрывавший своей пророссийской ориентации, совместные с НАТО военные учения Rapid Trident прикрыть не решился, хоть и пытался пригласить к участию в них Россию.

Стоит отметить, что нынешние учения Rapid Trident - 2020 должны были стать самыми масштабными за последние годы, ведь планировалось, что к участию в военных маневрах будут привлекаться в целом около 5 тыс. военнослужащих из государств-членов НАТО и стран-партнеров. Однако из-за COVID-19 сейчас дорабатывается новый, облегченный формат этих учений.

Coherent Resilience - 2020

Coherent Resilience ("Непоколебимая стойкость") - это совместные учения по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе.

Это вторые подобные учения, первые состоялись в 2017 году, когда украинские органы власти вместе с представителями НАТО отрабатывали взаимодействие по вопросам защиты критической электроэнергетической инфраструктуры.

Изначально планировалось, что учения Coherent Resilience - 2020 состоятся 5-9 октября этого года в Одессе, однако, по последней информации, их должны перенести на лето.

На учениях участники из Украины и государств-членов НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель - слаженно, вовремя и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы.

Всего в Coherent Resilience - 2020 должны были принять участие более 200 специалистов. С украинской стороны - представители более 20 ведомств, среди которых Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и органы системы МВД, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство инфраструктуры, Министерство культуры, молодежи и спорта и другие. Также присоединятся НАК "Нафтогаз Украины", Институт стратегических исследований.

Со стороны Альянса на учениях ожидались представители центров передового опыта НАТО (в частности, энергобезопасности, кибербезопасности и морской безопасности), представительства НАТО в Украине. Должен был присоединиться и Европейский центр опыта по противодействию гибридным угрозам.

Однако, опять же, из-за пандемии формат пересмотрели.

Ожидается, что Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. На протяжении обучения органы власти смогут сверить свои планы, проверить эффективность реагирования и восстановления, умение вовремя коммуницировать между собой и информировать людей.

Оценивать взаимодействие будет Высшая морская школа США. По результатам учений они оценят сильные и слабые стороны взаимодействия, а детальный анализ и рекомендации предоставят в начале 2021 года.

Для Украины все эти международные военные учения имеют большое значение не только в контексте синхронизации действий с НАТО и приведения своих Вооруженных сил в соответствие со стандартами Альянса. Это все хорошо и ориентировано на перспективу, но есть также угрозы здесь и сейчас, в частности угроза нападения России из Крыма. А присутствие возле украинского побережья и на территории Украины войск НАТО поможет несколько сдержать намерения Путина.