Призрак Колесниченко-Кивалова: Зачем у Зеленского заговорили про отдельный закон для защиты русского языка

Ігор Петренко / Depo.ua

Конституционный суд рассматривает дело о конституционности закона о государственном языке. Шансы, что документ признают неконституционным - низкие. Но политическая игра с языковым вопросом будет продолжаться.

Сегодня Конституционный суд продолжит рассмотрение дела о соответствии Основному Закону закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Напомним, признать "языковой закон" не соответствующим Конституции Украины у КСУ попросил 51 народный депутат, 21 июня 2019 года эти нардепы подали соответствующий иск - в основном это были представители парламентской фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь". Сам предмет их раздражения Верховная Рада приняла 25 апреля прошлого года. Вступил в силу этот закон 16 июля 2019-го.

Ранее ведущие представители властной команды не раз заявляли о своем желании изменить закон о государственном украинском языке. В конце мая спикер парламента Дмитрий Разумков в СМИ высказал мнение о целесообразности внесения изменений в закон - не расшифровав, что это должны быть за изменения и для чего их вносить. При этом председатель ВР добавил, что всю предвыборную кампанию 2019 года принципиально разговаривал на русском языке, но как спикер общается на украинском. Ответом Разумкову стала акция активистов под стенами Верховной Рады против пересмотра языкового закона, во время которой главе парламента принесли символические русские "лапти".

Впрочем, как оказалось, Банковая имеет отличную от мнения спикера официальную позицию по языковому вопросу. Представитель президента в КС, депутат парламента от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский во время рассмотрения дела во вторник четко заявил, что вопрос языкового закона имеет исключительно политическую окраску. "Это чисто спекулятивные игрища вокруг языкового вопроса, которые всегда возникают в преддверии избирательных процессов и разъединяют страну", - расставил акценты Вениславский в тот же день в телевизионном интервью.

Наиболее важный тезис выступления представителя Зеленского в КСУ на слушании 7 июля таков: "языковой" закон пытаются искусственно привязать к теме нарушения прав национальных меньшинств и коренных народов. Но, отметил Вениславский, закон, который оспаривается, не имеет предметом своего регулирования правовой статус языков этнических сообществ и коренных народов, ведь его целью является исключительно обеспечение функционирования украинского как государственного. Поэтому аргументы, которые приводили в суде авторы, по мнению юристов Банковой, являются "абсолютно искусственно притянутыми", поскольку истцами не предоставлено доказательств нарушения их прав и ни одного аргумента относительно дискриминации именно русского языка в Украине. А мы же понимаем, что именно карту "ущемления" прав русскоязычных избирателей пытаются разыграть на старте местных выборов представители партии Медведчука-Бойко и внефракционный "православный олигарх" Вадим Новинский, который примкнул к ним.

То есть позиция Банковой в "языковом" деле, которое рассматривается в КСУ, понятна и заслуживает уважения. Остается дождаться вердикта судей-конституционщиков, который, хочется надеяться, не выйдет за пределы здравого смысла. Хотя некоторые решения КСУ, вынесенные за последние месяцы относительно неконституционности законодательных инициатив президента, стали для Банковой неприятным откровением, для чего служителям Фемиды именно в этой ситуации играть в чужие политические игры, еще и тогда, когда президентский офис выразил свое мнение четко и недвусмысленно?

Это, очевидно, понятно и истцам, но они будут до конца отрабатывать языковую тему как один из своих предвыборных лозунгов. Убеждать избирателя, что ему таки плохо живется в современной Украине, что его ущемляют и едва ли не ловят за "язык". Потому что именно благодаря таким информационным поводам, как рассмотрение иска в КСУ или высказывания спикера Разумкова, искусственно возвращается в политический мейнстрим вопрос, который уже давно не является для граждан нашей страны не то что болезненным, но даже проблемой второй очереди.

В свою очередь, этой информационной подачей от идеологических оппонентов воспользуются патриотические силы - та же "Европейская солидарность" и ряд внепарламентских структур вроде партии "Свобода" или "Национальных дружин". Последние уже провели митинг под стенами Конституционного суда. Но и защитников у языкового закона есть немало. Каждая сторона будет мобилизировать через языковой вопрос свой электорат. Роли расписаны, продолжение следует.

Кто в этой ситуации оказывается в неприятной растяжке - это действующая власть. Еще раз процитируем Федора Вениславского, который, профессионально отстаивая в КСУ закон про украинский как государственный язык, дал понять, что русский и другие языки национальных меньшинств в Украине требуют принятия отдельного закона. Почти наверняка уже в начале следующей сессии Верховной Рады, то есть в первые дни сентября, такая законодательная инициатива будет внесена в парламент или от имени президента, или его "слугами". Иначе они будут иметь некрасивый вид в глазах своего минимум наполовину русскоязычного избирателя. Которому к тому времени новинские с рабиновичами вложат в уши, что его, русскоязычного, притесняют, и без отдельного закона это безобразие продолжится.

Каким может оказаться законопроект про русский и другие языки меньшинств? Есть опасения, что обществу могут попытаться подсунуть как пробный шар - а вдруг пройдет - что-то вроде печальной памяти закон Колесниченко-Кивалова, который фактически ставил украинский на одну чашу весов с русским в Украине и в 2012 году вызвал жесткое сопротивление несогласных с этим унижением украинцев. "Языковой майдан" фактически стал первым действительно массовым проявлением неповиновения власти Виктора Януковича.

На самом деле любой закон о языках нацменьшинств будет противоречить закону о государственном языке. Нужен ли римейк этих событий Зеленскому во время и без того шаткой ситуации, которую многие эксперты прогнозируют на осень-зиму-2020-2021 - вопрос риторический. Если Банковая все же решится на внесение такой инициативы, принять ее можно будет исключительно при помощи фракции ОПЗЖ, которая подаст это как аргумент про свою "победу" во время выборов.

То есть для Банковой - никаких плюсов, а минусы - очень жирные. Потому что описанное развитие событий будет означать сближение команды Зеленского с пророссийскими политсилами в парламенте и вне его.