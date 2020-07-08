Страшный сон Венедиктовой. Как Порошенко выиграл у Зеленского в Печерском суде

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Добиться нужного решения Печерского суда для Порошенко считалось делом безнадежным. Тем не менее ему это удалось.

Сегодня, 8 июля, в Печерском райсуде Киева прошло уже третье заседание по вопросу об избрании Петру Порошенко меры пресечения. Заседание длилось с 11:00 до 16:45. После обеденного перерыва сторона обвинения изменила свою позицию на 180 градусов и перестала требовать для Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства. Судья Сергей Вовк с явно видимым облегчением удовлетворился и отпустил Порошенко без какой-либо меры пресечения.

Как ГБР и ОГП меняли свою позицию

Напомним вкратце суть дела. По официальному сообщению ГБР, народный депутат Петр Порошенко подозревается в том, что он, "пребывая в статусе пятого президента Украины, склонил председателя Службы внешней разведки Украины к исполнению явно преступного приказа".

Офис генпрокурора утверждает: "По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил должностное лицо - председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)".

Суть всех этих страшных обвинений в том, что, по мнению ГБР и ОГП, Порошенко не имел права издать свой указ №225 от 31 июля 2018 г. о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Первоначально сторона обвинения заявила о намерении ходатайствовать об избрании для Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако прямо в процессе судебного заседания 18 июня прокуроры изменили ходатайство, настаивая теперь на личном обязательстве Порошенко в качестве меры пресечения (вместо ареста). Судья Вовк не захотел принять решение и перенес заседание на 1 июля. Но и 1 июля он тоже не стал принимать решение и объявил, что заседание продолжится 8 июля.

Чего хотел Зеленский

Следствие по этому делу длится с мая 2019 г. И срок окончания расследования истекал 10 июля. Это превращало судебное заседание по избранию Петру Порошенко меры пресечения в театр абсурда, ведь эта мера пресечения в любом случае могла действовать лишь до окончания расследования - а до этого дедлайна оставалось лишь несколько суток.

Однако в ночь с 7 на 8 июля Печерский райсуд пролонгировал следствие по этому делу. Об этом сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань. "Выполняя заказ на политическое преследование, они ни перед чем не остановились, и сегодня в половине первого ночи судья Олеся Батрин объявила решение о продолжении следствия до 10 октября", - сказал адвокат.

Соответственно до 10 октября было пролонгировано и ходатайство об избрании Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства. Согласно ст. 179 Уголовного процессуального кодекса (УПК) личное обязательство заключается в возложении на подозреваемого обязательства выполнять обязанности, предусмотренные ст. 194 УПК. В частности, Порошенко был бы обязан сдать паспорта для выезда за границу и не перемещаться по территории Украины без разрешения следователя.

Напомним, что 25 октября должны состояться местные выборы. Владимир Зеленский еще более месяца назад уже фактически начал предвыборную кампанию своей партии "Слуга народа". С начала июня он регулярно проводит поездки по областям, где посещает строящиеся объекты и пиарит свою программу "Большое строительство". Для Петра Порошенко, конечно, тоже очень важно лично принимать участие в предвыборной кампании своей партии "Европейская солидарность", ездить по областям, встречаться с избирателями и агитировать за свою политическую силу.

Понятно, что кампания "Евросолидарности" в областях с личным участием Порошенко и без такого участия - это две разные кампании. Поэтому понятен и интерес Зеленского в том, чтобы Порошенко был лишен возможности ездить по областям. Уже одно это поясняет, почему так важно было для Зеленского с помощью Печерского суда обязать Порошенко находиться безвыездно в Киеве.

Из-за чего Венедиктова впала в панику

Поэтому исход судебного заседания считался заранее предрешенным. Однако Порошенко, его команда и 10-тысячная группа поддержки под Печерским судом сумели сделать невозможное. Около 14:30 судья Сергей Вовк объявил перерыв на обед, а после перерыва сторона обвинения сообщила, что генпрокурор Ирина Венедиктова час назад приняла решение о завершении досудебного расследования по данному делу. А поскольку расследование уже завершено, то, заявила сторона обвинения, потребность в избрании Петру Порошенко меры пресечения отпала. Судья Вовк удалился в совещательную комнату - и в 16:45 огласил решение о том, что ходатайство об избрании Петру Порошенко меры пресечения "оставить без рассмотрения". Если учесть, что все начиналось с требования обвинения об аресте Порошенко, то следует признать, что этот судебный процесс Порошенко выиграл всухую.

Стоит отметить, что документ за подписью Венедиктовой о завершении досудебного расследования датирован 7 июля. То есть, если верить этому документу, то в то время, как в ночь с 7 на 8 июля судья того же Печерского суда Олеся Батрин удовлетворяла просьбу о продлении того же досудебного расследования на три месяца, это самое расследование уже было решением Венедиктовой завершено. Этот факт говорит о той панике, в которой пребывал офис Венедиктовой сегодня, если он даже не смог составить такой документ, который бы не выглядел очевидной несуразицей с точки зрения достоверности указанных в нем данных.

У этой паники было много причин. Это и 10-тысячная группа поддержки, и очень эффективная работа адвокатов Порошенко, и эффектные выступления самого Порошенко. Но решающей причиной, похоже, стало то, что "посыпалось" само ГБР.

Прямо во время судебного заседания стало известно, что руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против Петра Порошенко. В видео Корецкий пояснил свой публичный демарш: "Я готов, потому что я только за публичность. Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, "харьковские", начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: "Нет состава преступления. Нет! Давайте будем принимать законные решения". А они говорят, что ты "уходи", потому что для тебя нет места. Потому что ты им не подходишь. Конечно, я готов выйти на прессу. Я принял это решение".

На суде сторона защиты предложила заслушать показания Корецкого. Именно после этого судья Вовк огласил перерыв на обед. И именно после этого офис Венедиктовой (наверное, услышав ласковые слова из офиса Зеленского) впал в панику и разродился спешно составленным документом с несуразной датой.

Выйдя к участникам акции поддержки, Порошенко объявил о победе и подчеркнул, что репрессивная машина ОГП и ГБР стала сыпаться. И что это только начало.