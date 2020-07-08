Дело MH17. Какой подарок СБУ сделала Гааге

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Украинские правоохранители и силовики на этой неделе разошлись не на шутку - задержали нескольких россиян и агентов спецслужб РФ, которые планировали совершение преступлений против Украины либо уже совершили их.

Два наемника и депортация

Так, 7 июля в Шевченковском районе Киеве была проведена спецоперация полиции, в рамках которой задержали двух граждан РФ, планировавших серию тяжких преступлений.

По данным Департамента стратегических расследований Нацполиции, они работают на российские спецслужбы, являются членами вооруженных формирований и наемниками, участвовавшими в военных конфликтах на территории разных стран.

"За это даже были награждены государственными наградами", - говорится в сообщении пресс-службы НП.

Личности задержанных, понятное дело, не раскрываются, как не называются вооруженные формирования, членами которых они были, и страны, где они воевали.

Новость в любом случае позитивная. Но все же возникают и другие вопросы. В частности, из-за предложения "Сейчас готовятся материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины".

Раз они наемники, то могут находиться в международном розыске. Однако неизвестно, так ли это. И неясно, куда именно будут выдворять эту парочку, - в Россию или в страну, которая могла выдать ордер на их арест.

Если их все же депортируют в РФ, то на секундочку есть пункт 2 статьи 6 Уголовного кодекса: "Уголовное правонарушение признается совершенным на территории Украины, если оно было начато, продолжено, закончено или прекращено на территории Украины".

Вопрос в том, расценивается ли правоохранителями в данном конкретном случае планирование тяжких преступлений как начало уголовного правонарушения. И опять-таки вопрос - есть ли на их арест ордер, выданный судом другой страны. И это не говоря уже о том, что эти кадры были бы отнюдь не лишним приобретением для нашего "обменного фонда" и при случае могли бы обеспечить возвращение на родину заложников-украинцев, захваченных в РФ и ОРДЛО.

Возможно, ответы на эти вопросы правоохранители предоставят чуть позднее.

Марионетки ФСБ и ГРУ

8 июля пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в районе проведения операции Объединенных сил жителя оккупированного города Ровеньки, который по заданию ФСБ готовил теракт на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганщина) - подрыв цистерн с аммиаком емкостью 3,5 т.

В рядах боевиков задержанный, пребывающий в розыске, воевал с самого начала российской интервенции - с 2014 г., а впоследствии был завербован российскими спецслужбами.

Далее. И это самая что ни есть вишенка на торте - задержание в Киеве некоего гражданина К., который последние шесть лет является одним из кураторов главарей "ДНР" от имени ГРУ РФ.

В СБУ уточнили, что "как внештатный представитель спецслужб РФ, он принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений указанной террористической организации".

Соответственно, гражданин К. проходит по ч.1 ст. 258-3 УК (Создание террористической группы или террористической организации).

Однако это еще не все. Служба безопасности сообщила, что у нее имеются записи его разговоров, которые дают представление о "межведомственных войнах между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР".

Нет необходимости объяснять, насколько ценной является такая информация из стана противника.

В записях звучат фамилии помощника Путина Владислава Суркова, директора ФСБ Александра Бортникова, его замов Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, ликвидированного экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко и "премьера ДНР" Александра Бородая.





Мало того, вышеупомянутый гражданин К. также общался с фигурантами дела MH17 - генерал-майором ГРУ РФ и главой "ГРУ ДНР" Сергеем Дубинским ("Хмурым"), которого считают организатором боевого применения "Бука" на Донбассе 17 июля 2014 г., а также украинцем Леонидом Харченко ("Кротом"), бывшим командиром одного из разведподразделений "ГРУ ДНР".

Харченко, к слову, в середине мая этого года, по данным СМИ, арестовали свои же, чтобы не допустить его похищения украинскими спецслужбами.

Подарок Нидерландам?

Задержание гражданина К. работает на улучшение имиджа СБУ. Спецслужба тем самым показывает, что не только "бизнес может трясти" и прочих "чертей", но и противодействовать тем, кто покушается на украинскую государственность.

Плюс оно (задержание) символично само по себе - под дату. 17 июля будет шестая годовщина трагедии малайзийского "Боинга" рейса MH17.

И очевидно, что внештатный сотрудник ГРУ может рассказать немало интересного, непосредственно о людях, которые находятся в международном розыске по делу "Боинга" и которых нидерландская прокуратура очень хотела бы видеть в суде.

Как раз на прошлой неделе в судебном комплексе аэропорта Схипхол завершился второй блок слушаний, в ходе которых гособвинение презентовало все материалы дела, а адвокаты россиянина и единственного подозреваемого, участвующего в процессе (его интересы представляют в том числе представители нидерландской конторы Sjöcrona van Stigt) - Олега Пулатова - всеми возможными методами пытались затягивать судебный процесс.

Третий блок слушаний начнется 31 августа. К тому времени, как отметил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, защита Пулатова сможет найти обоснование для своих ходатайств о проведении дополнительных расследований; а адвокаты родственников погибших - определиться с суммами компенсаций.

Но. До 31 августа украинская сторона может "проработать" гражданина К., и в деле MH17 вполне вероятно появится новый фигурант, а вместе с ним и новые доказательства.

С одной стороны, процесс может еще больше затянуться. С другой, головной боли Кремлю явно прибавится.

Главное, чтобы с задержанным "куратором" не поступили так же, как с Владимиром Цемахом. Которого, напомним, наши спецназовцы вывезли с территории ОРДЛО в Киев, чтобы затем руководство страны передало России в рамках сопровождавшегося шумной пиар-кампанией обмена в минувшем сентябре. В Гааге (где того же Цемаха сначала называли ключевым свидетелем, а затем переквалифицировали в обвиняемые) не поймут. И отношение к Киеву, если он снова заявит, что этот задержанный тоже не является больно важным свидетелем, будет соответствующим.