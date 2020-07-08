Ермак - и.о. президента? Кто и зачем рассказал украинцам несмешной анекдот

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Несколько дней назад по множеству региональных сайтов практически в неизменном виде разошлась любопытная заметка. Процитируем ее полностью (с сохранением орфографии и пунктуации):

"Если возникнет такая необходимость, председатель Офиса Президента Андрей Ермак сможет выполнять обязанности президента Владимира Зеленского.

За последний год Ермак показал себя в качестве антикризисного управленца, креативного переговорщика и надежного члена команды Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует и то, что в последнее время Ермак принимает участие во всех рабочих поездках Зеленского, контролирует выполнение его указаний, а также представляет Украину на международной арене в сложных переговорах.

В связи с трансформацией политической системы Украины, должность руководителя Офиса Президента Украины сегодня больше всего отвечает тем обязанностям, которые возложены на Президента Украины.

Поэтому, если об этом попросит Владимир Зеленский, Андрей Ермак сможет исполнять обязанности главы государства и не допустить дестабилизации страны в кризисный период".

Текст явно рассчитан на "простых парней" из числа избирателей "Слуги народа" и Владимира Зеленского, которые в свободную минутку любят поговорить о "корабельных соснах", а не о содержании Конституции Украины. В которой есть ст. 112: "В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины в соответствии со статьями 108, 109, 110, 111 настоящей Конституции исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на Председателя Верховной Рады Украины".

Если же президент слег в больницу или уехал в отпуск, он свои обязанности продолжает исполнять сам, и никакого клерка, даже руководителя своего офиса, попросить об одолжении не может. Но такие нюансы "простых парней" интересуют мало.

Массовость размещения опуса о Ермаке - исполнителе обязанностей президента очевидно намекает на его заказной, то есть платный характер. Кому же и зачем может быть интересно тратить деньги на подобный спам? Можно предложить две версии.

Материал могли размещать структуры, связанные с руководителем ОП Андреем Ермаком, по его же указанию. Если принять такую версию - это значит, что ближайший соратник Зеленского серьезно заботится о своем имидже, для выстраивания которого нанял соответствующие структуры и специалистов-пиарщиков, пример активности которых мы и наблюдаем в виде размещенного в региональных СМИ материала. Безусловно, желание выглядеть в глазах украинцев "не первым, но и не вторым" человеком в украинской политической иерархии говорит о стремительно растущих политических амбициях героя публикации.

С другой стороны, заказать размещение публикации могли недруги Ермака. Попытавшись таким нехитрым образом вбить клин между Зеленским и руководителем его офиса, мол, смотри, Ермак уже видит себя исполняющим твои обязанности. Среди оппонентов Ермака, которые могут быть заинтересованы ухудшении его отношений с президентом, можно назвать первого заместителя руководителя ОП Сергея Трофимова, который конкурирует со своим начальником и весьма недоволен, что Ермак пытается одновременно контролировать все, постоянно заходя в сферы ответственности своих замов. Кроме того, в последнее время обострились отношения между Ермаком и спикером парламента Дмитрием Разумковым из-за того, что первый "завербовал" руководителя аппарата Рады Вячеслава Штучного, который якобы сообщает обо всех действиях Разумкова на Банковую.

Как бы там ни было, намеков, даже очень аккуратных, об исполнении обязанностей президента не позволял себе ни один руководитель администраций предшественников Зеленского, начиная от Дмитрия Табачника и заканчивая Виктором Медведчуком. Возможно, скоро в моду вернется старая бородатая шутка с новыми фамилиями - о том, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака.