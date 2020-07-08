6000 грн за подозрения. Зачем придумали новый налог для мелких фермеров

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Если депутаты Рады хотели вновь поднять шум вокруг земельного вопроса, то им это удалось. Законопроект о детенизации производства агропродукции оказался из тех самых благих намерений, которыми мостят дорогу в ад.

Проект закона №3131 по детенизации производства сельскохозяйственной продукции группа из 36 нардепов от "Слуги народа" (включая главу фракции Давида Арахамию) и группы "Довіра" зарегистрировала еще 27 февраля. Однако только недавно он стал предметом эмоционального обсуждения - после того, как 16 июня был включен в повестку дня парламента Украины.

Суть законопроекта в том, что устанавливается минимальная сумма, которую должен заплатить украинец за свой сельскохозяйственный пай. Размер налога - 5% от оценочной стоимости гектара. Платить его потребуется раз в год. В том случае, если подоходный налог (на доход, который получили от пая) и налог на землю (устанавливает местная власть в пределах от 0,3% от оценочной стоимости) меньше минимальной суммы, то придется заплатить минимальную сумму.

В среднем по Украине это окажется около 1400 грн за гектар (в Киевской области, к примеру, 1326,5 грн). Причем законопроект не предусматривает никаких льготных категорий плательщиков. Сегодня, согласно ст. 281 Налогового кодекса, пенсионеры, ветераны, чернобыльцы, которые владеют землей площадью до 2 га, могут вообще не платить налоги.

Но законопроект №3131 переводит в разряд плательщиков всех, кто владеет землей сельскохозяйственного назначения площадью от одного гектара. По мнению авторов документа, такой подход позволит вывести рынок из тени и дополнительно направить в местные бюджеты 6-8 млрд грн.

Для сравнения: сегодня единоличники, которые обрабатывают свои паи самостоятельно, платят только земельный налог - он составляет в среднем 140 грн за гектар. Однако размер земельного налога устанавливают общины, исходя из нормативной денежной оценки земли, - и он может достигать 300 грн за гектар.

Виновен без суда и следствия?

Авторы законопроекта ссылаются на цифры налоговой службы, согласно которым в 2019-м земельными паями общей площадью 16,4 млн га владели 3,6 млн собственников, а типичный пай составлял 4,1 га. Из них 2,3 млн человек сами обрабатывали свои паи (это т.н. "единоличники"), а 1,4 млн (общая площадь - 6,1 млн га) - сдавали в аренду. При этом 1,6 млн паев принадлежат пенсионерам.

Не секрет, что многие из "единоличников" на самом деле сдают свою землю в аренду неофициально. Действовавший долгие годы мораторий на продажу земель сельхозназначения породил множество схем по обходу закона - от устных договоренностей и расчетов наличкой до договоров пожизненной аренды с правом наследования.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в 2019 г. объем теневой аренды сельхозземель составлял от 16 до 69 млрд грн. А значит потери бюджетов всех уровней от недополучения налогов и других платежей достигают 6-22 млрд грн в год.

Однако проблема в том, что авторы законопроекта обвиняют "единоличников" в том, что они на самом деле не обрабатывают свою землю сами, а сдают ее в аренду "вчерную". Либо действительно обрабатывают сами - но скрывают реальные доходы от выращенной сельхозпродукции. Потому мелких землевладельцев и предлагается обложить безусловным налогом, который заведомо будет покрывать недоимки государства от действий налоговых уклонистов.

Докладчиком по законопроекту №3131 определен нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий. И он, как следует из различных его интервью, не верит, что в Украине есть владеющие землей пенсионеры, которые самостоятельно ее обрабатывают или совсем не используют.

"Попробуйте сами обработать хотя бы грядку. А потом представьте несколько гектаров. Невозможно это сделать. Есть арендатор, который официально не оформляет аренду и не платит налоги в бюджет села. Не существует пенсионера, который бы самостоятельно обрабатывал несколько гектаров. Это физически невозможно", - говорит Заблоцкий.

Он считает, что минимальный налог в 5% покроет все уже существующие налоги. То есть те, кто платит подоходный налог, налог на землю, а еще налоги как ФОП, и так уже отдают за гектар больше - и для них ничего не изменится. А те, кто уклоняется от налогов, вынуждены будут платить - такова логика авторов законопроекта.

"Мы внедряем правило, согласно которому в первую очередь арендаторы будут платить налоги в местные бюджеты. Будет правило, что платить должны "не меньше, чем". Сумму, которую установили - в среднем 1400 грн за га. Это самая маленькая сумма, при которой можно хоть что-то вырастить. Ваш налог на землю в среднем составляет 300 грн за гектар, подоходный налог при текущих ценах уже составляет 700 грн. Ну и плюс налог как физлицо-предприниматель", - поясняет Заблоцкий. Получается, при средней площади 4,1 га в качестве безусловного налога владельцу придется отдавать около 6 тыс. грн в год.

Вот только такой подход входит в прямое противоречие с элементарной презумпцией невиновности. Авторы законопроекта огульно обвиняют 2,3 млн землевладельцев-"единоличников" в мошенничестве - то ли они сдают землю в аренду неофициально, то ли выращивают огурцы на продажу втайне от государства. Однако признать человека виновным может только суд в индивидуальном порядке, но никак не народный депутат - в массовом.

В более мягкой форме на несостоятельность обвинения мелких землевладельцев в укрывательстве доходов указало Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. Его эксперты в написали в выводе: "Указанные участки предоставляются в первую очередь с целью удовлетворения собственных нужд путем производства, переработки и потребления сельскохозяйственной продукции... Непонятно, о налогообложении каких доходов таких владельцев (пользователей) земельных участков может идти речь, если они используют выращенную продукцию исключительно для собственного потребления?".

Марьян Заблоцкий, в свою очередь, указывает, что "собственное потребление" - только ширма, а в реальности продукция продается за деньги на ближайшем рынке. Но презумпция невиновности...

Тень и конкуренция

В числе аргументов, которые приводят авторы законопроекта в пояснительной записке, есть такой: землевладельцы, которые сами обрабатывают свои участки и продают выращенное на сером рынке (без уплаты налогов), создают нездоровую конкуренцию легальным агропроизводителям, которые все налоги платят.

Но такой подход, скажем прямо, не выдерживает критики. Даже в той же пояснительной записке указывается, что многие сельхозпроизводители, арендующие землю, работают по IV упрощенной группе налогообложения. Но главное - крупный агрохолдинг обрабатывает землю и производит продукцию в промышленном масштабе, и потому себестоимость производства у него в любом случае значительно ниже, чем у того же "единоличника".

К тому же, как показывает практика, на частных "четырех гектарах" и на землях агрохолдингов чаще всего выращиваются различные культуры. Владельцу небольшого куска земли выгоднее вырастить на нем, например, картошку, тогда как агрохолдингу на тысячах га - кукурузу на экспорт. Так что вряд ли "серый" производитель-"единоличник" - такой уж серьезный конкурент большой агрофирме.

Сторонники развития в Украине малого бизнеса указывают, что в последние годы украинцы все чаще стараются не сдавать свои несколько гектаров в аренду, а обрабатывать их самостоятельно.

"После 2014 г. тенденция к расторжению договоров аренды ускорилась. С тех пор на селе растет предпринимательский дух, мелкий бизнес неплохо развивается. Это создало проблемы для крупных компаний. Конкуренция за землю растет", - заявляет глава Комитета предпринимателей АПК при Торгово-промышленной палате (ТПП) Украины Олег Юхновский.

Действительно, многие мелкие землевладельцы излишки произведенной продукции продают на рынках - зачастую импровизированных, неофициальных, - и не платят налоги с этого. Такая проблема есть и, например, в Европе. Однако там повсюду ее решают в индивидуальном порядке. Причем эта функция отдана местным общинам - что вполне логично, ведь их члены, как правило, прекрасно знают, кто из соседей что выращивает, чем торгует и сколько платит налогов.

Например, в Польше основной частью угодий владеют около 3 млн частных хозяйств, при этом площадь каждого из них в среднем составляет менее 7 га. Там подобные вопросы решаются на уровне сельской гмины (наименьшая административная единица). Правление гмины (реже - лично войт) сопоставляет данные о фактическом агропроизводстве на каждом участке (определяя по бухгалтерии и визуально) с налоговыми поступлениями от него. В случае явного несовпадения "провинившегося" приглашают на совет гмины, и вопрос решается там. При необходимости войт делает представление на адрес налоговой службы Польши по конкретному нарушителю.

Другой аспект проблемы: европейские фермеры - и мелкие, и крупные - получают на каждый гектар принадлежащей им земли субсидии из фондов Евросоюза, и не важно, что они выращивают и выращивают ли вообще. В Украине же ровно наоборот: частников хотят принудить платить вне зависимости от того, обрабатывают ли они свою землю.

Критики законопроекта №3131 прогнозируют, что таким образом селян заставят избавляться от земли, содержать которую многим станет невыгодно.

И тут закручивается интересная интрига. Народный депутат VIII созыва Борислав Береза в своем очень эмоциональном посте в Facebook указывает, что еще год назад Всеукраинская аграрная рада (ВАР), объединяющая представителей среднего и малого агробизнеса, призвала президента Владимира Зеленского не брать в избирательный список "Слуги народа" Марьяна Заблоцкого - того самого докладчика по проекту закона. Уже тогда его обвиняли в связи с владельцами агрохолдинга "Кернел" с земельным банком в полмиллиона гектаров и регулярном лоббировании выгодных холдингу законопроектов. Такая история действительно имела место 9 августа 2019-го. Однако уже через несколько дней ВАР и Заблоцкий "помирились". Как результат, теперь Всеукраинская аграрная рада вполне поддерживает законопроект №3131 и требует его скорейшего рассмотрения в парламенте.

Наконец, есть "особое мнение" Всемирного банка (ВБ), который консультирует украинскую власть по вопросам аграрных реформ. Там, комментируя законопроект №3131, отметили, что поддерживают саму идею детенизации, но опасаются за положение мелких фермеров. "Чтобы получить полную выгоду от земельной реформы, крайне важно помочь малым фермерам выйти из тени. Это дало бы им возможность получить доступ к банковскому кредитованию под залог их земли", - говорит аналитик ВБ Клаус Дайнингер. Можно ли считать "превентивное налогообложение" помощью по "выходу из тени", эксперт ВБ не уточняет.



