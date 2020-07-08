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Зеленский заявил, что нечаянно не внес 5,1 млн грн за проданные и заново купленные ОВГЗ. Что это значит?
09:06 08.07.2020 |
«Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии», - сообщили в ОП.
В Офисе объяснили, что в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.
Стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов.
«Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения. Владимир Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством», - сообщили в ОП.
При этом президент включил эти данные в годовую декларацию за 2019 год, которая была обнародована 30 мая 2020 года.
В декларации среди доходов отмечено возвращение стоимости ОВГЗ с учетом курсовых разниц при купле-продаже ОВГЗ (то есть погашались в 2019 году валютные ОВГЗ), а следующие ОВГЗ (без указания, валютные они или гривневые) были куплены 18 июля 2019 года.
Прежде всего, НАПК просто обязано составить протокол на Зеленского и передать дело в суд. Других вариантов просто не существует.
Решений суда может быть только два: либо Зеленский виноват, и президента вносят в реестр коррупционеров, либо суд признает, что злого умысла здесь не было и во всем виноват, к примеру, брокер, торгующий облигациями президента и не предупредивший клиента.
Второе решение, которое наверняка и будет принято, может стать прецедентным для всей страны. После этого любой сможет говорить: виноват мой "брокер", так что с какой стати обвиняют меня, а не президента.
Во всей этой истории есть еще один аспект: кто этот юрист, заполнявший декларацию Зеленского? Заполнять декларацию доверяют только очень доверенным юристам. И не заметить ОВГЗ на сумму в 5 млн очень сложно. В то время главным юристом Офиса президента был Андрей Богдан. Был ли он ответственен за декларацию главы государства - пока неизвестно. Но уже в ближайшее время мы поймем, кто является самым большим юридическим врагом Владимира Зеленского.
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