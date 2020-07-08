Киевсовет признал политические репрессии против Порошенко: Что будет дальше

Юрій Васильченко / Depo.ua

Столичные депутаты поддержали обращение к президенту Зеленскому относительно прекращения политических репрессий в отношении Петра Порошенко. "За" проект обращения проголосовал и городской председатель Виталий Кличко.

"24 уголовных дела открыты, где фигурирует Петр Порошенко. Нет ни одного дела по коррупции, но есть дела за создание независимой Украинской церкви и противодействие российской агрессии. То, чем мы гордимся, а они хотят его за это судить", - заявил с трибуны горсовета столицы народный депутат Алексей Гончаренко. После его выступления проект решения Киевсовета зачитал представитель промэрской фракции Вадим Сторожук. По его словам, сейчас происходит преследование патриотов и волонтеров, в том числе и пятого президента Петра Порошенко. Это травля не имеет ничего общего с Европой и демократией, она дискредитирует Украину в глазах европейских партнеров.

В то же время, когда происходило обсуждение проекта решения, глава "свободовцев" в Киевсовете Юрий Сиротюк попытался повернуть разговор в другую сторону, - он хотел, чтобы рядом с пятым президентом в списке людей, к которым применяют политические репрессии, были и активисты, которые сейчас сидят под следствием: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и другие. В конце концов за эти правки большинство депутатов не проголосовало. Как пояснил Вадим Сторожук, предложенный депутатам проект документа был поддержан на комиссиях Киевсовета. Получается, что "свободовцы" имели возможность предложить свои поправки во время обсуждения проекта в горсоветовских комиссиях, но подняли этот вопрос в сессионном зале. Впрочем, девять депутатов "Свободы" в итоге проголосовали "за" обращение к Зеленскому, конечный текст которого, как говорят в горсовете, все же отличается от первоначальной редакции. Он смягчился. Якобы после ознакомления Кличко с первичным документом, с него убрали жесткие оценки деятельности президента. В конце концов, проект поддержали 68 депутатов, из них 39 - от промэрской "Солидарности", семеро - из "Киевской команды", шестеро - из "Батькивщины", один голос был от "Едности", два от "Самопомочи" и три от внефракционных. Также "за" проголосовал мэр Виталий Кличко.

Напомним, Depo.ua уже анализировал возможные политические последствия для киевского главы в случае поддержки Киевсоветом и им лично обращения к Зеленскому по прекращению преследования Порошенко. Тогда мы, в частности, предполагали, что Банковая попытается отомстить Кличко разным образом, к примеру, в КГГА с обысками снова начнут наведываться силовики. А критика мэра со стороны квартета - Александра Дубинского, Николая Тищенко, Александра Качуры и Ирины Верещук - "слуг", которые выразили желание побороться за мэрское кресло, усилится. Риски прекрасно понимают и у Кличко, однако обращение к президенту Киевсовет принял. Почему, и что будет дальше?

Во-первых, для "Европейской солидарности" сегодняшнее решение - символический жест, там надеются, что подобные обращения теперь будут приняты и многими другими городскими, областными и районными советами, ведь Киев показал пример, что не стоит бояться. Во-вторых, голосование за обращение к Зеленскому продемонстрировало, что союз партии Порошенко и команды Кличко в Киевсовете остается прочным, и если самому мэру понадобится поддержка депутатского корпуса во время избирательной кампании, то такая поддержка точно будет от представителей "ЕС".

В-третьих, Кличко нужно было показать западным партнерам, которые осудили политическое преследование Порошенко, что он остается на их стороне. В-четвертых, известно, что электорат мэра и его "УДАР" существенно пересекается с электоратом "Евросолидарности", и проголосовав против решения о недопущении политического преследования пятого президента, или избежав персонального голосования за это решение, Кличко вызвал бы недовольство избирателей "ЕС". Что непременно отразилось бы на его поддержке в качестве кандидата в мэры 25 октября.

И, последнее - можно предположить, что со стороны команды градоначальника в данном случае был расчет, что партия Порошенко не будет выдвигать своего кандидата в мэры, а в знак благодарности поддержит Кличко. Напомним, в ответ на предложение "Евросолидарности" идти в Киевсовет единой командой, городской глава заявил, что поведет туда свою партию "УДАР". А поскольку электорат этих политсил в столице, как мы уже отметили, пересекается, то, вполне вероятно, сегодняшняя поддержка Кличко обращения к Зеленскому станет элементом политической технологии, направленной на избирателей "ЕС", на создание иллюзии, что между партиями Порошенко и Кличко нет идеологических разногласий, поэтому их голос за "УДАР" равноценен голосу за "Европейскую солидарность". Такая себе маленькая хитрость, которая в перспективе может дать нужные проценты мэрской партии.