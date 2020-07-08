Рада готовится принять противоречивый закон о медиа, который является таким же репрессивным, как и предыдущий вариант

Антон Коломойцев / Depo.ua

Через полгода после первой регистрации законопроекта "О медиа" его авторы внесли в парламент доработанную версию - якобы с учетом замечаний общественности и журналистов, которые тогда возмутились из-за попытки закрутить гайки. Но новый проект является таким же драконовским, как и предыдущий, - все репрессивные нормы, которые были в предыдущей версии, остаются и в новой.

О чем закон "О медиа"

Общая суть законопроекта не изменилась. Этот документ, как и его предыдущая версия, вводит новую систему регулирования информационного пространства, в которое будут включены не только традиционные СМИ типа телевидения, радио и газет, но и электронные издания, чья деятельность до сих пор фактически является неурегулированной. Проект вводит в законодательство новые понятия и целые медийные отрасли, которые до того не подвергались столь детальному регулированию. Речь идет об онлайн-медиа, коммуникационных сетях, студиях-производителях, универсальных медиа-сервисах, системе вещания общин и других специфических нюансах. В целом под действие закона, получается, подпадает любая деятельность по распространению информации в массы - независимо от того, по каким каналам это распространение происходит.

Авторы проекта предоставляют государству в лице мощного регуляторного органа право не только регулировать бизнес-отношения медийщиков, но и берутся за обеспечение достоверности и сбалансированности подачи информации, защиты пользователей информации, особенно несовершеннолетних, от вредного влияния, обеспечение эффективного надзора (контроля) за соблюдением на территории Украины требований и ограничений в сфере медиа. То есть фактически речь идет о своеобразном введении цензуры в СМИ, когда государство будет определять, соответствует ли та или иная информация в медиа интересам общества и страны.

Наццензор

Особое, новое наполнение получает в проекте закона и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Он от момента вступления закона в силу становится фактически главным регулятором в сфере распространения информации, не ограничиваясь только радио и телевидением.

Из широкого списка полномочий Нацсовета можно отметить несколько точек риска. Так, этот орган будет заниматься регистрацией медиа - в том числе и онлайн-СМИ. Он будет принимать решения как о выдаче регистрационных документов, так и по отмене регистрации медиа, чья деятельность начнет противоречить законодательству. Также Нацсовет в отдельных случаях будет обращаться в суд относительно отмены регистрации. Речь идет о большом списке незначительных, значительных и грубых нарушений, в который входит как распространение порнографии, так и положительной информации о Советском Союзе.

Одной из главных претензий к предыдущему законопроекту было предоставление Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания широких полномочий в регулировании деятельности СМИ. Этот орган получал возможность штрафовать и блокировать средства массовой информации за те или иные нарушения. Причем в список подведомственных медиа попадали не только телеканалы, но печатные и онлайн-издания. В новом законопроекте полномочия регулятора остаются такими же широкими. И даже прирастают новыми.

Так, члены Нацсовета, по новому закону, могут выносить решения о штрафах медиа, которые тем или иным способом нарушили требования закона. Речь идет о достаточно субъективном представлении законотворцев, как нужно освещать, например, советское прошлое или оценивать действия органов страны-агрессора. Но штрафы в то же время являются достаточно существенными.

Мелкие нарушения для онлайн-медиа обойдутся в сумму около 25 тысяч гривен. А грубые нарушения обойдутся владельцам онлайн-СМИ в сумму в три раза больше.

А вот аудиовизуальные СМИ, к которым авторы законопроекта относят телеканалы и радиостанции, могут быть наказаны на значительно большие суммы: максимальный штраф составит 75 минимальных зарплат. Что в пересчете на гривны составит на сегодняшний день около 350 тысяч.

Также Нацсовет должен следить не только за содержанием распространяемой в СМИ информации, но и за прозрачностью структуры собственности каждого медиа. Эту прозрачность медиа-чиновники будут проверять при выдаче лицензий отдельным СМИ или в любое другое время.

Но не штрафами едиными будут жить члены Нацсовета - в их полномочия будет входить также и инициирование блокирования СМИ, которые не будут отвечать требованиям закона. Конечно, сам Нацсовет решения о блокировке принимать не сможет. Но именно чиновники этого органа будут вправе обращаться в окружной административный суд в Киеве. И могут даже потребовать, чтобы дело было рассмотрено в течение двух суток.

Смогут чиновники из Нацсовета обращаться и к владельцам социальных сетей типа Youtube и Facebook, чтобы те ограничивали доступ пользователей к информации медиа, которые попали в немилость к власти.

Одно из основных изменений - о зарплатах

Согласно документу, оклады руководства и членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания существенно увеличиваются. Сейчас, согласно постановлению Кабмина №1013 от 9 декабря 2015 года, оклад главы Нацсовета составляет 21,25 размера минимальной заработной платы - это примерно 100 тысяч гривен. А после принятия закона он будет 97,5 прожиточного минимума для трудоспособных лиц - то есть более 220 тысяч гривен на месяц.

Оклад рядового члена Нацсовета вырастет с 16,25 размера минимальной зарплаты (около 77 тысяч гривен) до 75 прожиточных минимумов (170 тысяч гривен).

Кроме того, в проекте остается в силе пункт упомянутого постановления Кабмина, что премирование председателя Нацсовета производится ежемесячно в размере до 80% от оклада, у членов Нацсовета - до 60% от оклада.

Циничный Ткаченко

Следует отметить, что предыдущая версия законопроекта является детищем бывшего руководителя канала "1+1", бывшего председателя информационного комитета ВР, а ныне министра культуры Александра Ткаченко. В нынешней редакции его нет в списке авторов, но вряд ли Александр Ткаченко не имеет к законопроекту никакого отношения. И, судя по предыдущей редакции закона, можно предположить, что он не против закручивания гаек в информационной сфере.

Александр Ткаченко, сам вышедший из журналистской среды, не может не понимать, что любая война с прессой, а закон "О медиа" можно расценивать именно как "иду на вы", для любой власти заканчивается проигрышем. Ведь большинство украинских журналистов, которые даже работают в разных политических лагерях, единодушно выступают против цензуры. А когда журналисты объединяются против какого-то чиновника, обычно этот чиновник такую войну проиграет. Александр Ткаченко должен бы это знать.