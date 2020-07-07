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АНАЛИТИКА

Ответный удар. Как команда Порошенко бьет по Венедиктовой и Портнову компроматом от «Миротворца»

17:27 07.07.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Расследование центра «Миротворец» утверждает, что «в правоохранительных органах Украины работает разветвленная агентурная сеть под руководством Портнова». И что эта сеть работает на Кремль.

8 июля в 11:00 начнется третье судебное заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко. Известно, что за этим делом, как и за двумя дюжинами других дел против Порошенко, стоят бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов, генпрокурор Ирина Венедиктова и Государственное бюро расследований, которым руководила Венедиктова до перехода в прокуратуру.

Так вот, по всем трем сторонам этого треугольника (Портнов - Венедиктова - ГБР) бьет расследование центра "Миротворец", первые две части которого были обнародованы 1 июля и 6 июля. Также уже анонсирована третья часть. Она выйдет как раз 8 июля.

Центр "Миротворец" был основан весной 2014 г. (еще когда и.о. президента был Александр Турчинов) волонтером Георгием Тукой. (Напомним, что в 2015-2016 гг. Тука возглавлял Луганскую ОГА, затем в 2016-2019 гг. был замминистра в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.) Центр и его сайт неподконтрольны властям Украины, что обеспечивается хостингом сайта в США. "Миротворец" всегда был лоялен к Турчинову и Порошенко. И сейчас можно предположить, что он используется командой Порошенко и Турчинова для контрнаступления на Портнова, Венедиктову и ГБР.

Удары по Портнову

Мы не будем пересказывать все, что накопал центр. Скажем лишь о главном. Суть своего расследования "Миротворец" объясняет так: "В одном правоохранительном органе Украины (хотя на самом деле - не в одном) сидят "кроты" и "крысы", которые передают Портнову планы оперативных, оперативно-розыскных, следственных и оперативно-технических мероприятий по объектам заинтересованности Кремля (и даже не важно, где эти документы готовились - в Киеве или в Москве). Перехваченное письмо Портнова Суркову свидетельствует о том, что в правоохранительных органах Украины работает разветвленная агентурная сеть под руководством Портнова. Чернила еще не успевают высохнуть на бумаге правоохранителей в Киеве, а в Кремле копии этих бумаг, благодаря Портнову, уже читают".

"Миротворец" выказывает уверенность в том, что это расследование не останется незамеченным компетентными украинскими органами. "Мы наверняка знаем, что многие сотрудники СБУ, Службы внешней разведки Украины, Главного управления разведки Минобороны и МВД после ознакомления с этим материалом будут в отчаянии. Мы также знаем, что распечатки нашего материала будут на столах многих руководителей разных звеньев в правоохранительных органах Украины, - говорится в заявлении центра. - Исходных данных для поиска и разоблачения всех должностных лиц и привлеченных ими исполнителей, причастных к указанным событиям, - более чем достаточно, даже только силами подразделения внутренней безопасности. Мы уверены, потому что даже нам это удалось".

В этих словах явно прочитывается надежда "Миротворца" на то, что вскрытые им факты подтолкнут компетентные органы вплотную заняться Портновым. И что это позволит выявить целую агентурную сеть Кремля в украинских силовых структурах. Если это действительно произойдет, то влияние Портнова на украинскую власть и на всю политическую жизнь в Украине существенно ослабнет.

Удары по Венедиктовой и ГБР

"Миротворец" предполагает, что руководство Офиса генпрокурора и ГБР "также будет ознакомлено с этим и другими исследованиями по государственной измене Портнова и его приспешников, но... у них другая забота. Ибо именно ГПУ год назад закрыла дело о государственной измене Портнова, а ГБР втемную (а может и не втемную) до сих пор используется через Портнова Кремлем".

"Материалов, прямо свидетельствующих о государственной измене А.Портнова, исследователи Центра "Миротворец" "накопали" столько, что ему подозрение о государственной измене должно бы быть вручено еще позавчера. Все они о том, как одна нелюдь, вместе со своими приспешниками, инициативно или под непосредственным руководством Кремля шаг за шагом помогают российскому агрессору уничтожать Украину и ее народ", - говорится в заявлении центра.

Фактически это такой толстый троллинг по отношению к ОГП и ГБР. У них теперь большая проблема. Если они не возобновят дело о госизмене Портнова - то тем самым подтвердят свою связь с этим деятелем и свою зависимость от него. А если возобновят - то могут вызвать его ярость, которой они, не исключено, имеют основания бояться.

Однако центр на этом не останавливается и переходит к троллингу лично генпрокурора. "Передаем большой привет руководительнице ОГП И.Венедиктовой, которая искренне считает предателя Родины А.Портнова - "общественным деятелем" и "медийно мощным человеком, у которого много людей, которые поддерживают его (Портнова) идеи". Неужели она имела в виду идеи государственной измены? Как бы так не вышло, что после обнародования неопровержимых фактов государственной измены и работы Портнова на российского агрессора, вдруг всем не стало понятным и очевидным, что генпрокурор Украины используется Кремлем через Портнова втемную. А может и не втемную? Кто знает?" - вопрошает центр. И похоже, он считает этот свой вопрос чисто риторическим.

Напоследок расследователи наносят прямой удар по Венедиктовой: "Считали бы глупостью и беспечностью привлечение к разоблачению агентурной сети государственного предателя А.Портнова мужа руководительницы ОГП, который служит в киберполиции и имеет близкие отношения с предателем Портновым, за что последний подарил ему в свое время шикарную квартиру в Харькове".

Впрочем, никаких других подробностей об отношениях между мужем Венедиктовой и Портновым центр не приводит. Но намекает, что это может быть в третьей части расследования. Похоже, именно потому руководители ОГП и ГБР категорически отказываются комментировать все, что уже сказано в первых двух частях. Ведь можно начать что-то опровергать, а потом в третьей части вылезет нечто такое, из-за чего все опровержения окажутся глупыми и смешными.

Чего ждать дальше

В общем-то даже двух частей расследования хватает для вывода о том, что это не просто компромат. Напомним, что обычно, когда всплывает компромат против политиков, это на самом деле давно известные правоохранителям факты, в том числе фрагменты материалов уголовных производств.

А нынешний компромат от "Миротворца" - это, наоборот, материалы, которые должны бы стать - и вполне возможно, что станут - основанием для возбуждения новых уголовных производств. Тем более что центр наверняка предает огласке далеко не все, что накопал.

Отсюда понятно, какого именно резонанса ждет "Миротворец". Обнародованное расследование имеет целью не только и не столько дискредитировать Портнова и Венедиктову в глазах обывателей. В первую очередь это сигнал всем прокурорам, ГБРовцам, судьям и пр., что позиции Портнова и Венедиктовой будут все более ослабляться. Мол, сегодня они на коне, а завтра могут пойти на дно и потянуть за собой всех, кто с ними связан, поэтому лучше держаться от них подальше.

В частности, это сигнал, что всех, кто пытается сейчас топить Порошенко, ждет расплата. И не когда-то после гипотетической смены власти, а чуть ли не завтра, ибо уже сегодня наверняка найдутся люди в компетентных органах, которые начнут распутывать все ниточки, ведущие к Портнову.

Также это сигнал, что разведывательные возможности Порошенко усилились. Кстати, о том же свидетельствует приход в команду Порошенко Турчинова, который, напомним, некоторое время возглавлял СБУ и знает ее изнутри. Поэтому можно ожидать, то часть людей, от которых зависит ход дел против Порошенко, будут проявлять, скажем так, минимальное служебное рвение. Хотя конечно, найдутся и те, у кого вся эта история вызовет еще более жгучее желание во что бы то ни стало посадить и Порошенко, и Турчинова.
 

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