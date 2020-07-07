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«ПриватБанк» не сумел оспорить запрет суда истребовать 247 АЗС группы «Приват»
14:56 07.07.2020 |
Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу государственного «ПриватБанка» на определение Хозяйственного суда Киева от 10 марта, которым в рамках обеспечения иска 38 компаний-операторов АЗС группы «Приват» суд запретил возврат или истребование принадлежащих банку 247 станций. Первым на обнародованное в Госреестре решение обратило внимание издание Finbalance.
Суд посчитал временный запрет на истребование АЗС законным. «Банк истребуя во внесудебном порядке имущество, находящееся в аренде, фактически лишает арендатора доказывать правомерность своего владения», - пришел к выводу апелляционный суд.
По данным банка, с августа по сентябрь 2016 года 120 нефтебаз и 248 АЗС были переданы менеджментом банка в финансовый лизинг связанным с экс-владельцами «ПриватБанка» компаниям с последующей передачей в аренду подконтрольным им предприятиям. Банк заявляет, что на текущий момент задолженность перед банком по указанным договорам финансового лизинга составляет более 6 млрд грн.
В связи с неуплатой обязательных лизинговых платежей в соответствии с условиями договоров, банк, начиная с 2017 года, в одностороннем порядке расторгает эти договоры и возвращает недвижимое имущество в свое владение. Так, «ПриватБанк» через суд пытался расторгнуть договор с сетью из 247 автозаправочных станций.
Напомним, 13 марта enkorr со ссылкой на определение суда сообщил, что «ПриватБанк» уведомил владельцев АЗС консолидированной сети «Приват» о расторжении договоров лизинга по 247 автозаправочным станциям. 10 марта суд по иску 38 компаний-арендаторов этих АЗС ввел обеспечительные меры и запретил банку принимать любые действия по возврату объектов в собственность банка.
247 АЗС составляют 25% от общего количества АЗС группы «Приват» без учета станций «Укрнафты».
Справка enkorr
На сегодня розничная сеть «Привата» состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы «Приват». В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской - 40%, в остальных регионах - от 20 до 25%.
Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника - НПЗ «Укртатнафта».
Формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей. В пользу этого говорит то, что проводимая «Приватом» массовая ротация юрлиц - трудоемкий и капиталоемкий процесс. Для каждого юрлица необходимо пройти процедуру постановки на учет плательщика НДС, разрыва и заключения нового договора аренды АЗС, оформления трудовых отношений с персоналом, перерегистрации кассовых аппаратов и лицензии (на торговлю алкоголем или табачными изделиями на АЗС) и перепродажи остатков топлива.
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