День Икс - 17 июля. Проведут ли Путин и Зеленский выборы в ОРДЛО и причем здесь Америка

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Сумел ли Ермак уговорить Зеленского согласиться на условия Путина - это станет окончательно ясно уже через неделю.

Поездка Владимира Зеленского на Одесчину 4-5 июля имела две программы: публичную и закрытую. Причем закрытая - самая интересная. О ней известно то, что она включала длительное времяпрепровождение президента с руководителем его офиса Андреем Ермаком. И главной темой их разговоров были вовсе не изюминки одесской жизни: они обсуждали переговоры в Берлине, в которых принимал участие Ермак, и варианты дальнейших действий в ближайшие дни, недели и месяцы.

Кто кого и к чему склонял в Берлине

Напомним, что 3 июля в Берлине провели 11-часовые переговоры политические советники лидеров стран нормандской четверки - Украины, России, Германии и Франции. Фактически это была репетиция саммита лидеров четырех стран, который планируется провести в том же Берлине, как только будет согласован предмет договоренностей. Вот этим согласованием и занимались советники. В частности, Ермак официально представил позицию Зеленского. А позицию Путина представил замруководителя его администрации Дмитрий Козак.

Перед переговорами 3 июля немецкий еженедельник Spiegel сообщил, что Москва требует от Киева проект закона о внесении изменений в конституцию Украины в части предоставления особого порядка местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По данным журнала, Кремль хотел бы, чтобы украинская сторона предъявила этот проект уже 6 июля на очередном заседании Трехсторонней контактной группы. 4 июля офис Зеленского подтвердил, что "через несколько дней" должно состояться заседание ТКГ в режиме видеоконференции, но оставил фигурой умолчания, будут ли там обсуждаться поправки к украинской конституции.

Также офис Зеленского заявил о "консолидированной позиции Украины, Франции и Германии". По сведениям других источников, на переговорах в Берлине Франция и Германия, наоборот, консолидировано с Россией склоняли Украину выполнить ультиматум Путина.

Почему 17 июля - крайний срок

Так или иначе, но вскоре станет известно, какой выбор сделал Зеленский. Дело в том, что есть план Козака - Ермака, который всплыл еще на саммите лидеров стран нормандской четверки в Париже 9 декабря прошлого года. Вкратце этот план заключается в том, что 25 октября проводятся фиктивные выборы в ОРДЛО (одновременно с местными выборами в Украине), после чего ОРДЛО формально возвращается в состав Украины, а де-факто там правят те, кто "избран" 25 октября, причем Киев признает все "органы самоуправления ОРДЛО" (включая "народную милицию", то есть оккупационные войска РФ) и будет их финансировать из госбюджета. То есть для Украины ничего по существу не меняется, Киев по-прежнему не будет иметь над ОРДЛО никакого контроля, но формально будет провозглашена реинтеграция ОРДЛО - и за это западные страны и Украина снимут с России все санкции, наложенные за агрессию на Донбассе.

Буквально в течение ближайших 10 дней станет окончательно ясно, будет ли реализован этот план. Именно с этим связан ультиматум Путина. Понятно, что Путин требует от Зеленского проект поправок к Конституции Украины не для того, чтобы повесить этот проект в рамочку и любоваться им, а для того, чтобы он был максимально быстро принят Верховной Радой. Для этого нужно отправить проект в Конституционный суд еще до 17 июля, когда завершится нынешняя сессия ВР, быстро получить ответ из КС, дать 226 голосов на внеочередной сессии в августе и затем 300 голосов на очередной сессии в начале сентября.

Итак, 14-17 июля, в последнюю пленарную неделю перед каникулами, проект поправок к Конституции или появится - или же не появится. И от этого будет зависеть вся судьба плана Козака - Ермака. Сам этот дедлайн 17 июля связан с процедурными сроками по выборам. ВР должна принять постановление о местных выборах именно до конца нынешней сессии, т.е. до 17 июля. Сразу после этого ЦИК должна будет принять постановления, необходимые для организации выборов. Если в этих постановлениях будет записано, что на территории ОРДЛО организовать выборы невозможно (именно так поступила ЦИК в 2015-м), то после этого тема проведения в ОРДЛО местных выборов (якобы "по украинскому законодательству") 25 октября будет окончательно закрыта. В таком случае план Козака - Ермака или будет перенесен (вместе с выборами в ОРДЛО) на неопределенный срок, или же вообще утратит актуальность и будет отправлен в мусорную корзину.

Точка бифуркации

По большому счету, требования Кремля заключаются как раз в том, чтобы план Козака - Ермака был реализован. Как видим, сейчас (точнее, в те полторы недели, которые остались до 17 июля) фактически решается судьба всей этой комбинации. Зеленский имеет два очень весомых аргумента для того, чтобы выполнить ультиматум Путина.

Во-первых, это угроза от Путина в противном случае аннексировать ОРДЛО (включить их в состав РФ) и после этого отвоевать полностью всю территорию Донецкой и Луганской областей. И вдобавок начать вторжение на юге и взять Херсон и Одессу.

А во-вторых, это надежда Зеленского, что он сможет "продать" избирателям капитуляцию перед Кремлем как свою грандиозную перемогу - то бишь как реализацию обещания мира на Донбассе. Это, по задумке Банковой, должно обеспечить "слугам народа" победу на местных выборах 25 октября. Таким образом, Зеленский не меньше, чем Путин, заинтересован в том, чтобы план Козака - Ермака начал реализовываться именно сейчас, а не был отложен в долгий ящик.

В последние два месяца Козак и Ермак интенсивно согласовывали дальнейшие действия с представителями Германии и Франции. Напомним о поездке Козака в Берлин 13 мая и затем о визите Ермака в Берлин 2 июня. И вот тут возникает очень важный вопрос: а почему, собственно, Путин вдруг перешел на язык ультиматумов?

Казалось бы, Путину не должно быть особой разницы, когда именно будет реализован план Козака - Ермака: то ли 25 октября, то ли, скажем, в первой половине следующего года. Тем не менее, Путин вдруг почему-то резко решил поспешить.

Единственный серьезный фактор, которым можно объяснить такую спешку, - это американские выборы. Похоже, Путин рассматривает нынешнее время как "окно возможностей", которое захлопнется в случае, если хозяином Белого дома в Вашингтоне станет Джо Байден. Инаугурация новоизбранного президента США состоится в январе 2021-го, и к тому времени Путин хочет покончить с украинским вопросом.

По одной версии, Путин всего лишь блефует: он угрожает большой войной с Украиной просто для того, чтобы принудить Зеленского к капитуляции (согласно плану Козака - Ермака). По другой версии, наоборот, Путин выдвинул ультиматум лишь для того, чтобы затем использовать отказ Зеленского в качестве повода для большой войны с Украиной, пока Вашингтон в лице Дональда Трампа будет неспособен на адекватную реакцию.

Наша проблема в том, что Зеленский, похоже, сейчас не готов ни к первому, ни ко второму варианту.