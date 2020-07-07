В Украине хотят криминализировать уклонение от уплаты любых платежей

Денис Вергун / UBR.ua

В Украине предлагают создать Бюро экономической безопасности (БЭБ). Соответствующий законопроект № 3087-д в Верховную Раду внес целый пул депутатов во главе с председателем парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

БЭБ будет своеобразным "миксом" Налоговой милиции с экономической частью СБУ, который можно назвать "экономическое НАБУ".

Документом предлагают ликвидировать Налоговую милицию и создать Бюро, оптимизировав структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранив дублирование их функций.

Авторы законопроекта отмечают, что построение такой модели борьбы с экономическими преступлениями станет более эффективной и уменьшит налоговое давление на налогоплательщиков.

"БЭБ не будет иметь контролирующих функций, а будет новым государственным правоохранительным органом. В первую очередь, оно примет на себя функции налоговой милиции, а также частично функции Нацполиции и СБУ в части борьбы с экономическими преступлениями и будет ответственным в этой сфере", - отметил адвокат L.I.Group Юрий Моисеев.

Основными задачами нового органа будут:

* выявление и расследование экономических преступлений, таких как уклонение от уплаты налогов, противодействие законной предпринимательской деятельности, доведение банков к неплатежеспособности, доведение к банкротству, махинации с базами данных вкладчиков, мошенничество с финансовыми ресурсами, махинации с ценными бумагами, незаконное использование торговых марок, преступления, связанные с банковской и коммерческой тайной и инсайдерской информацией и незаконная приватизация;

* комплексное противодействие таким преступлениям, борьба с тенизацией экономики, выводом средств и другим нарушением которые нарушают национальные экономические интересы;

* анализ информации об экономических преступлениях и определение способов их предотвращения.

"Создание БЭБ никак не повлияет на размер ответственности и штрафов по преступлениям, которые им расследуются, поскольку они определяются конкретными статьями Уголовного Кодекса Украины и в них изменения сейчас не вносятся. Однако создание такого органа несомненно повлечет за собой активизацию расследования новых и ранее совершенных преступлений поскольку новый орган, будучи в фокусе внимания общественности, будет пытаться показать свою состоятельность, оправданность его создания и высокий стартовый размер зарплат от 40 540 грн", - заметил юрист, управляющий партнер "Альянса правовых сил" Виталий Собкович.

Более суровое наказание за неплатежи

Законопроект, кроме замены Налоговой полиции, также предлагает некоторые нормы, которые могут повлечь изменения в работе юристов.

Во-первых, предлагается криминализировать уклонение от уплаты любых платежей (не только обязательных). Во-вторых, в Уголовный кодекс предлагают внести статью о мошенничестве с НДС.

"Речь идет о хищении или завладении бюджетными средствами путем получения бюджетного возмещения или подачи заявления о возврате суммы бюджетного возмещения на основании представления заведомо ложных сведений, в том числе в результате использования заведомо поддельного документа", - рассказал адвокат АО Sensum Виталий Жадобин.

Можно предположить, что по новой̆ статье Уголовного кодекса будет формироваться новая судебная практика. Хотя, в целом, расследование дел о мошенничестве - не самая сильная сторона наших правоохранительных органов, говорят юристы.

Вместе с этим, законопроект не меняет порядок проведения налоговых проверок, поскольку к функциям Налоговой милиции это не относилось.

"Проверки останутся за органами налоговой службы и другими органами, задача которых - контролировать субъектов хозяйствования на предмет соблюдения законодательства в сфере публичных финансов", - отметил нам Юрий Моисеев.

Проверки будут проводить жестче

Помимо прочего, документ предлагает норму в УПК Украины, согласно которой сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном статьями 212, 212-1 УК Украины, могут быть внесены в Единый реестр досудебных расследований только в случае, если налоговое правонарушение определено актом документальной̆ проверки в соответствии с требованиями статьи 86 Налогового кодекса и другими дополнительными фактическими данными, устанавливающими наличие или отсутствие фактов и обстоятельств уголовного преступления.

Таким образом, досудебное расследование по ст. 212, 212-1 УК будет возможно только после проведения проверки и выявления налоговых правонарушений.

"Это логично, но не понятно, как будут начинаться досудебные расследование по статьям 212, 212-1 УК, в случае невозможности проведения проверки по разным причинам. Хотя, в целом, это хорошее изменение, предусматривающее логичную цепочку: проверка-выявление правонарушения-начало досудебного расследования. Возможно в связи с этим налоговые проверки станут немного жестче, поскольку от фиксации в них фактов о правонарушении будет зависеть перспектива уголовного производства", - заметил налоговый консультант Владимир Рак.

Обжаловать можно, но суды нужно укомплектовать

Деятельность Бюро будет регулироваться, в частности, Уголовным процессуальным кодексом Украины и Законом Украины "Об оперативно-розыскной деятельности".

В этих законодательных актах предусмотрено обжалование действий и бездеятельности достаточно подробно, что по своей правовой природе не отличается от обжалования действий других органов, занимающихся предотвращением, выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений.

"Пока рано говорить насколько новый орган оправдает ожидания власти и налогоплательщиков, ведь все будет зависеть от реальности его работы, наличие (отсутствие) давления на бизнес уголовными производствами (обысками, изъятиями техники и товаров) с целью получения личного обогащения, качества расследования преступлений, а не гонки за показателями. И безусловно создание нового органа без решения проблемы кадрового голода судебной системы точно не даст результатов", - подытожил нам Виталий Собкович.