Парадокс Зеленского: зачем вводить Украину в кризис, а потом снова ползти к МВФ

Сергей Фурса, инвестиционный банкир / Facebook

Говорят, Зеленский очень не любит наших западных партнеров. И их советы. Как Янукович, который очень не любил ничего делать под давлением. Вот сильно не любит. Прям до того, что если послы G7 скажут, что не надо прыгать с моста, то он обязательно прыгнет. Особенно если на 1+1 скажут, что нет большей доблести и ничто так не помогает рейтингу, как прыжок с моста. Или сразу с 9-го этажа.

Оставим на секундочку мысль, что речь идет о наших союзниках, которые сдерживают агрессора и не дали нам попасть в дефолт. Вот такой вот подход у президента. Никто ему не указ. Он сам лучше всех знает, а если не знает, то Ермак подскажет.

Но дело в том, что чем больше президент делает наоборот, тем больше Украина будет зависеть от Запада через 2-3 года, к концу его президентского срока.

Почему? Тут вопрос, от чего возникает зависимость. Не наркотическая, как может подумать Шарий, доблестно исследующий продукты жизнедеятельности президента, а заодно и половины Одессы. Речь идет об экономической зависимости.

Почему Украина зависит от МВФ. Почему раз за разом возвращается к Фонду? Из-за экономической несамостоятельности. Нам не верят инвесторы. И в нас не верят инвесторы. Почему? Почему Чехия Не зависит от МВФ, а Украина зависит? Почему Польша не нуждается в МВФ, а Украина нуждается?

Все просто. Польша провела реформы, а Украина нет. Чехия один раз полностью выполнила программу МВФ, а Украина нет. Украина вечно делает наоборот. Не повторяет путь успешных соседей, а выдумывает каждый раз свой особенный украинский путь. Изобретает каждый раз свой украинский велосипед. Причем всегда один и тот же. К которому подталкивают Украину олигархи и носители сакральной мудрости - крепкие хозяйственники.

И сейчас мы снова отбрасываем здравый смысл, снова выбираем путь курильщика. И. Если бы на свете существовали массоны, которые хотят взять Украину под контроль, то нет для них лучшей политики, чем не мешать. Не мешает Украине опять бежать по любимым граблям.

И вот сейчас мы опять отбрасываем реформы, уничтожаем паростки нормального экономического пути, разрушаем независимые институты. И Мы можем себе это позволить в моменте только потому, что накопили запас прочности за последние 4 года. Годы реформ, когда мы наконец впервые за свою историю делали правильные вещи. Высокие резервы НБУ, низкая долговая нагрузка - это все то, что мы получили благодаря МВФ и сотрудничеству с ним. У нас впервые замаячила на горизонте реальная перспектива отказаться от МВФ. Для этого надо было просто полностью выполнить программу МВФ.

Но мы идем другим путем. И делаем неизбежным скорый кризис (просто потому что мы уже так делали и это уже приводило к результату), когда мы снова приползем к МВФ. И делаем это руками (головой) президента Зеленского, который на дух не переносит наших западных партнёров.

Вот такой вот он, парадокс Зеленского.