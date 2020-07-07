Зеленский пообещал «не простить». Когда ждать первого уголовного дела против Турчинова

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

В воскресенье, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский, принимая парад украинских Военно-Морских Сил, заявил, что тех, кто не позволил морякам защитить Крым, нельзя простить.

"Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - сказал он.

После заявления Зеленского в политической среде и в СМИ началось активное обсуждение того, что президент сделал довольно прозрачный намек в сторону Александра Турчинова. Нынешний глава штаба "Европейской солидарности", как известно, в момент аннексии Крыма был и.о. президента Украины, а также спикером парламента.

Именно его неоднократно обвиняли в том, что он не дал команду украинской армии и Военно-морскому флоту оказывать вооруженное сопротивление российским войскам. Сам Турчинов уже не единожды давал ответ на эти обвинения, заявляя, что отдавал приказ стрелять, но военные в Крыму отказались его выполнить.

"После гибели нашего военнослужащего я напрямую дал приказ применять оружие. Руководство Минобороны попросило продублировать его в письменном виде. И я подписал этот приказ. Почему они не стреляли? Командиры воинских частей не то чтобы боялись, нет, но опасались, что в случае применения оружия их потом сделают "крайними", - сказал политик в интервью "Левому берегу" еще в 2014 году.

Ответил на оскорбительный намек Турчинов и в этот раз. Поздравляя украинцев с Днем ВМС, он отметил, что видосиков и спичей для укрепления флота и армии недостаточно.





"Для укрепления ВМС нужны не красивые речи, а значительные усилия и мобилизация ресурсов. Чтобы остановить наглость Российской Федерации в Черном и Азовском морях, необходимо оснащать флот мощными ракетными комплексами, способны уничтожить любые корабли агрессора даже в местах их базирования. Для этого нужно не только стримить красивые видеоролики, но и финансировать ракетные программы", - написал он на своей странице в "Фейсбук", видимо, намекая, на то, что финансирование программ по разработке вооружений при Зеленском начало сокращаться.

Прокомментировал Турчинов и причину того, что аннексия Крыма оказалась возможной, четко объяснив, что воли одного человека в условиях февраля-марта 2014 года было совсем недостаточно.

"С начала независимости ВМФ Украины постоянно сокращался и доводился до разрушения коррумпированными чиновниками и прямыми агентами Кремля, которые, подписав Харьковские соглашения, работали на уничтожение обороноспособности страны и сдачу врагу украинской земли, и события 2014-го этому доказательство. Более 70% (9478 из 13468 человек) военнослужащих Вооруженных Сил Украины, расположенных в Крыму, предали свою страну, перейдя на сторону российского агресора", - заявил Турчинов.

Но, думается, Банковую сложно впечатлить упомянутыми 70%. Там другая логика: если команда "ЕС" усилилась мощной медийной персоной, нужно подготовить удары по ней непосредственно, и это рикошетом будет бить по всей партии Петра Порошенко, а также генерировать раскол в среде патриотов, где нет единого мнения о том, что действия Украины в Крыму в феврале-марте 2014-го были единственно правильными.

Под эту логику Банковая для начала начнет подтягивать знаковых спикеров, например, таковых можно найти среди бывших украинских военачальников. Можно, скажем, вспомнить, как оценивал события в Крыму бывший начальник Генштаба ВСУ, генерал Владимир Замана. "Для меня очень много темного и непонятного было во время послемайданных событий, когда назначался министр обороны, начальник Генерального штаба, когда начались аннексия Крыма и события на Донбассе... Я думаю, что у нас нет ответа на вопрос о том, почему Турчинов сегодня говорит, что захват Крыма начался 20 февраля, а до 27 февраля не был назначен ни министр обороны, ни начальник Генштаба", - некогда заявлял Замана, и утверждал, что предлагал применить силу и деблокировать воинские части ВСУ на полуострове, однако этого ему якобы не дал сделать Турчинов и другие представители властей.

По мнению политолога Виталия Балы, атакуя Турчинова, Зеленский и его окружение надеются добрать себе политические баллы перед местными выборами, занимаясь разговорами о якобы преступлениях "папередников", ведь достижений, которые можно было бы продемонстрировать, нет.

Эксперт считает, что назвать виновных в аннексии Крыма со стороны Украины и полностью восстановить картину событий можно будет только после деоккупации полуострова: "Конечно, нужно найти виновных. Но это можно будет сделать только когда мы вернемся в Крым, допросим свидетелей, восстановим картину событий, а не из Киева будем что-то вещать".

Кроме стремления заработать очки перед местными выборами, спич Зеленского может быть своеобразными посланием Турчинову о том, что предпринимать резкие движения и устраивать какие-то акции осенью - не нужно, считает политолог Владимир Фесенко.

"Возможно, это был просто оборот речи, придуманный спичрайтером, а может быть, таким образом Зеленский передал Турчинову "сигнал". Мол, лучше не устраивайте ничего осенью", - сказал он.

По мнению Фесенко, в Офисе президента понимают, что доказать вину Турчинова будет даже сложнее, чем вину Порошенко, поэтому целью потенциального открытия дела может быть не реальный срок, а информационная кампания.

"Доказать вину в таком деле будет очень сложно, даже сложнее, чем в делах против Порошенко, поэтому целью может быть информационная кампания, которая может сопровождать рассмотрение дела, если оно все-таки будет возбуждено. Да и местные выборы приближаются, а среди украинцев, как показывают соцпоросы, довольно много тех, кто ждет "справедливости" в отношении бывшей власти, и миф о сдаче Крыма Турчиновым довольно популярен", - подытоживает Фесенко.