Четыре тысячи поправок: Когда «слуги» наконец согласуют правила местных выборов

Ігор Петренко / Depo.ua

До общегосударственных выборов местной власти, запланированных на 25 октября, остается все меньше времени. Но до сих пор непонятна окончательная формула их проведения. Такого в Украине уже давно не было.

Совсем скоро Верховная Рада должна дать старт кампании по выборам в местные органы власти по всей стране. Тем временем проект закона №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства" принят парламентом месяц назад, 4 июня, 292 голосами в первом чтении. При подготовке ко второму чтению в законопроект подано чуть менее 4 тысяч поправок. Такое их количество может существенно затормозить темпы окончательного принятия документа или вообще заблокировать изменения правил выборов. Тогда они должны пройти согласно действующему кодексу.

Какие правила местных выборов депутаты приняли в первом чтении

Depo.ua ранее анализировал принятый в первом чтении проект, которым Банковая продемонстрировала, что отказалась от своих же предыдущих инициатив, которые сводились к давлению на местное самоуправление. Поддержанный депутатами проект №3485 устанавливает четкие сроки проведения внеочередных местных выборов, промежуточных, первых, дополнительных - два раза в год, в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. В частности, проводить очередные местные выборы предлагается в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и председателей, избранных на последних очередных выборах.

Должен быть уменьшен размер денежного залога на местных выборах, что должно открыть дорогу к власти активистам и кандидатам со скромным достатком, за которыми не стоят "денежные мешки" как местного, так и общегосударственного уровня. Ложка дегтя: сохранен денежный залог для кандидатов в сельские, поселковые, городские советы (города с количеством избирателей до 15 тыс.) и районные советы, которые выдвигаются путем самовыдвижения. Много самовыдвиженцев на этом уровне - активисты, поэтому финансовый барьер может демотивировать их участвовать в выборах.

Среди позитивов проекта изменений Избирательного кодекса - разрешение кандидату участвовать в выборах одновременно нескольких уровней: в областной совет, и, скажем, власти в его территориальной общине.

Еще одна новация - партийную систему "спустили" на уровень городских советов. В случае принятия закона, состав горсоветов в городах, где проживает до 15 тыс. избирателей, избирается по пропорциональной избирательной системе (партийным спискам) - без права самовыдвижения.

Сейчас пропорциональная система действует для избрания горсоветов городов с количеством избирателей более 90 тыс., а в меньших территориальных общинах работает мажоритарная система с возможностью самовыдвижения. Но пропорциональная избирательная система "тянет" за собой политизацию местных выборов и самой деятельности местного самоуправления.

Еще инициатива направлена на закрепление существующей партийной системы, навязываемой "сверху". Право представления кандидатов в территориальные избиркомы получит местная организация партии, "которая заключила соглашение о политическом сотрудничестве на местных выборах с депутатской группой, о создании которой объявлено на сессии Верховной Рады не позже первого января года, в котором происходят выборы". Где парламентская фракция, которая создается для оптимизации работы народных депутатов, и где местные политические "расклады"? Странная привязка.

Законопроект увеличивает состав местных советов. Минимальный состав совета населенных пунктов до 5 тысяч избирателей - 22 депутата (сегодня действует дифференцированный подход, по которому состав совета в населенных пунктах до 1 тыс. избирателей - 12 депутатов, от 1 до 3 тысяч - 14 депутатов, от 3 до 5 тыс - 22).

Предлагается ввести (параллельно с традиционными методами проведения выборов) использование цифровых технологий: голосование с помощью технических и программных средств (машинное голосование), электронный подсчет голосов, составление протоколов о подсчете голосов, итоги и результаты голосования с использованием компьютерной системы. Правда, решение о переходе на "цифру" Центризбирком может принять "при наличии технической возможности".

Также в принятом 4 июня законопроекте сокращен срок изменения избирателем его избирательного адреса и усилена ответственность за нарушение Избирательного кодекса. В частности, авторы проекта утверждают, что создали преграды "гречкосейству" и участию "двойников" в избирательных кампаниях.

Что предлагают ко второму чтению

После принятия проекта в первом чтении, Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 17 июня создал рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению. Возглавила группу представительница фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко. В группу вошли народные депутаты, представители государственных органов, местного самоуправления, международных организаций, общественности, ученые и эксперты в сфере избирательного права. Вот основные из 4 тысяч поправок, которые комитет предлагает учесть в окончательной редакции документа.

Комитет предлагает учесть пункт о первом защищенном месте для партий-победителей выборов. Речь идет о том, что на выборах областных, городских советов (в городах, где количество избирателей 15 и более тыс.) партия, набравшая 5 и больше процентов, гарантированно получает один депутатский мандат в соответствующем совете. Этот мандат получает кандидат, указанный как №1 в едином избирательном списке, утвержденном организацией партии.

Снижен порог численности населения городов для избрания мэров в первом туре. В городах с количеством избирателей 75 тысяч и больше (было - 90 тысяч и больше) городским главой назовут кандидата, который получит больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По предложению председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко и упомянутого депутата Загоруйко, предлагается ограничить возможность одновременного выдвижения кандидата максимум двумя уровнями местных советов. При этом кандидат в сельские, поселковые, городские главы или старосты не может одновременно баллотироваться в любых других одномандатных округах по любым местным выборам, а может быть кандидатом в депутаты в многомандатном округе только в соответствующем сельском, поселковом или городском совете.

Определено, что делать в случае, если кандидат одновременно победил на выборах глав и депутатов. Если лицо при одновременном баллотировании на должность сельского, поселкового, городского главы и многомандатном округе на выборах депутатов местной власти избран в одномандатном округе, то он не может быть зарегистрирован депутатом местного совета.

И еще одна интересная депутатская инициатива. Ее подал "слуга" Виталий Безгин. Из закона "О местном самоуправлении в Украине" представитель партии власти предлагает изъять термин "староста села, поселка", вместо которых ввести названия должностей "сельский, поселковый глава". Какова цель этой инициативы - вопрос риторический. Складывается впечатление, что некоторым просто мозолит глаза все, что имеет украинский колорит...

И относительно ожидаемых сроков рассмотрения изменений в Избирательный кодекс. Первое заседание рабочей группы по доработке законопроекта №3485 состоялось только 22 июня, через три недели после первого чтения документа. Учитывая тот факт, что между первым и вторым чтениями подано почти 4 тысячи поправок, на их рассмотрение могут уйти недели. А сроки поджимают: для голосования нардепов за окончательную редакцию документа остается одна пленарная неделя, которая завершится 17 июля. И вот вопрос: нужны ли "слугам" новые правила местных выборов, или их полностью устраивают и действующие.