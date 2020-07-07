Четыре тысячи поправок: Когда «слуги» наконец согласуют правила местных выборов

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Четыре тысячи поправок: Когда «слуги» наконец согласуют правила местных выборов

23:36 06.07.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

До общегосударственных выборов местной власти, запланированных на 25 октября, остается все меньше времени. Но до сих пор непонятна окончательная формула их проведения. Такого в Украине уже давно не было.

Совсем скоро Верховная Рада должна дать старт кампании по выборам в местные органы власти по всей стране. Тем временем проект закона №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства" принят парламентом месяц назад, 4 июня, 292 голосами в первом чтении. При подготовке ко второму чтению в законопроект подано чуть менее 4 тысяч поправок. Такое их количество может существенно затормозить темпы окончательного принятия документа или вообще заблокировать изменения правил выборов. Тогда они должны пройти согласно действующему кодексу.

Какие правила местных выборов депутаты приняли в первом чтении

Depo.ua ранее анализировал принятый в первом чтении проект, которым Банковая продемонстрировала, что отказалась от своих же предыдущих инициатив, которые сводились к давлению на местное самоуправление. Поддержанный депутатами проект №3485 устанавливает четкие сроки проведения внеочередных местных выборов, промежуточных, первых, дополнительных - два раза в год, в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. В частности, проводить очередные местные выборы предлагается в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и председателей, избранных на последних очередных выборах.

Должен быть уменьшен размер денежного залога на местных выборах, что должно открыть дорогу к власти активистам и кандидатам со скромным достатком, за которыми не стоят "денежные мешки" как местного, так и общегосударственного уровня. Ложка дегтя: сохранен денежный залог для кандидатов в сельские, поселковые, городские советы (города с количеством избирателей до 15 тыс.) и районные советы, которые выдвигаются путем самовыдвижения. Много самовыдвиженцев на этом уровне - активисты, поэтому финансовый барьер может демотивировать их участвовать в выборах.

Среди позитивов проекта изменений Избирательного кодекса - разрешение кандидату участвовать в выборах одновременно нескольких уровней: в областной совет, и, скажем, власти в его территориальной общине.

Еще одна новация - партийную систему "спустили" на уровень городских советов. В случае принятия закона, состав горсоветов в городах, где проживает до 15 тыс. избирателей, избирается по пропорциональной избирательной системе (партийным спискам) - без права самовыдвижения.

Сейчас пропорциональная система действует для избрания горсоветов городов с количеством избирателей более 90 тыс., а в меньших территориальных общинах работает мажоритарная система с возможностью самовыдвижения. Но пропорциональная избирательная система "тянет" за собой политизацию местных выборов и самой деятельности местного самоуправления.

Еще инициатива направлена на закрепление существующей партийной системы, навязываемой "сверху". Право представления кандидатов в территориальные избиркомы получит местная организация партии, "которая заключила соглашение о политическом сотрудничестве на местных выборах с депутатской группой, о создании которой объявлено на сессии Верховной Рады не позже первого января года, в котором происходят выборы". Где парламентская фракция, которая создается для оптимизации работы народных депутатов, и где местные политические "расклады"? Странная привязка.

Законопроект увеличивает состав местных советов. Минимальный состав совета населенных пунктов до 5 тысяч избирателей - 22 депутата (сегодня действует дифференцированный подход, по которому состав совета в населенных пунктах до 1 тыс. избирателей - 12 депутатов, от 1 до 3 тысяч - 14 депутатов, от 3 до 5 тыс - 22).

Предлагается ввести (параллельно с традиционными методами проведения выборов) использование цифровых технологий: голосование с помощью технических и программных средств (машинное голосование), электронный подсчет голосов, составление протоколов о подсчете голосов, итоги и результаты голосования с использованием компьютерной системы. Правда, решение о переходе на "цифру" Центризбирком может принять "при наличии технической возможности".

Также в принятом 4 июня законопроекте сокращен срок изменения избирателем его избирательного адреса и усилена ответственность за нарушение Избирательного кодекса. В частности, авторы проекта утверждают, что создали преграды "гречкосейству" и участию "двойников" в избирательных кампаниях.

Что предлагают ко второму чтению

После принятия проекта в первом чтении, Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 17 июня создал рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению. Возглавила группу представительница фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко. В группу вошли народные депутаты, представители государственных органов, местного самоуправления, международных организаций, общественности, ученые и эксперты в сфере избирательного права. Вот основные из 4 тысяч поправок, которые комитет предлагает учесть в окончательной редакции документа.

Комитет предлагает учесть пункт о первом защищенном месте для партий-победителей выборов. Речь идет о том, что на выборах областных, городских советов (в городах, где количество избирателей 15 и более тыс.) партия, набравшая 5 и больше процентов, гарантированно получает один депутатский мандат в соответствующем совете. Этот мандат получает кандидат, указанный как №1 в едином избирательном списке, утвержденном организацией партии.

Снижен порог численности населения городов для избрания мэров в первом туре. В городах с количеством избирателей 75 тысяч и больше (было - 90 тысяч и больше) городским главой назовут кандидата, который получит больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По предложению председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко и упомянутого депутата Загоруйко, предлагается ограничить возможность одновременного выдвижения кандидата максимум двумя уровнями местных советов. При этом кандидат в сельские, поселковые, городские главы или старосты не может одновременно баллотироваться в любых других одномандатных округах по любым местным выборам, а может быть кандидатом в депутаты в многомандатном округе только в соответствующем сельском, поселковом или городском совете.

Определено, что делать в случае, если кандидат одновременно победил на выборах глав и депутатов. Если лицо при одновременном баллотировании на должность сельского, поселкового, городского главы и многомандатном округе на выборах депутатов местной власти избран в одномандатном округе, то он не может быть зарегистрирован депутатом местного совета.

И еще одна интересная депутатская инициатива. Ее подал "слуга" Виталий Безгин. Из закона "О местном самоуправлении в Украине" представитель партии власти предлагает изъять термин "староста села, поселка", вместо которых ввести названия должностей "сельский, поселковый глава". Какова цель этой инициативы - вопрос риторический. Складывается впечатление, что некоторым просто мозолит глаза все, что имеет украинский колорит...

И относительно ожидаемых сроков рассмотрения изменений в Избирательный кодекс. Первое заседание рабочей группы по доработке законопроекта №3485 состоялось только 22 июня, через три недели после первого чтения документа. Учитывая тот факт, что между первым и вторым чтениями подано почти 4 тысячи поправок, на их рассмотрение могут уйти недели. А сроки поджимают: для голосования нардепов за окончательную редакцию документа остается одна пленарная неделя, которая завершится 17 июля. И вот вопрос: нужны ли "слугам" новые правила местных выборов, или их полностью устраивают и действующие.
 

ПО РУБРИКАМ

06.07 J.P. Morgan отозвал прогноз снижения учетной ставки НБУ в III кв. после отставки главы Нацбанка

06.07 Смолий рассказал о разговоре с Зеленским перед увольнением

06.07 Депозитные ставки для физлиц 06.07.20

06.07 Страховщики non-life - участники проекта «Открытое страхование» в мае сократили сбор платежей на 24,1%

06.07 Совет по финстабильности утвердил планы работы госбанков с неработающими кредитами

06.07 Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования

06.07 Рост курса евро к доллару 6 июля ускорился на статистике из еврозоны

06.07 Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

06.07 Страховщики-члены МТСБУ за 5 мес. сократили количество договоров ОСАГО на 2,3%, увеличили платежи на 17%

06.07 Центробанк Японии объявил о начале тестирования цифровой иены

06.07 Справочный курс гривны 6 июля вырос на 2,61 коп до 27,1725 грн/$1

06.07 Биржи АТР 6 июля закрылись в основном ростом, рынки Китая подскочили до максимума с 2018 года

06.07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.07.20

06.07 Остаток средств на корсчетах банков 06.07.20

06.07 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 03.07.2020

• дальше…

06.07 Украина может войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ 25,5-26,5 млрд куб. м - глава Укртрансгаза

06.07 J.P. Morgan отозвал прогноз снижения учетной ставки НБУ в III кв. после отставки главы Нацбанка

06.07 Смолий рассказал о разговоре с Зеленским перед увольнением

06.07 Дания дала зеленый свет строительству последнего отрезка «Северного потока - 2»

06.07 Крепость 2.0 | Как шахтеры продавили Владимира Зеленского. И при чем тут ДТЭК Рината Ахметова

06.07 Гетманцев недоволен результатами таможни и налоговой после смены руководства

06.07 Глава Совета НБУ анонсировал увеличения объемов рефинансирования

06.07 Нефть дорожает 6 июля на волне общего оптимизма на рынках

06.07 Инвестиционные няни Зеленского. Почему в Украине они останутся без «детишек»

06.07 Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

• дальше…

06.07 Лондон ввел санкции против 25 причастных к смерти Магнитского россиян

06.07 Дания дала зеленый свет строительству последнего отрезка «Северного потока - 2»

06.07 Британия впервые введет санкции отдельно от ЕС, в том числе против россиян

06.07 Рэпер Канье Уэст предложил себя на смену Трампу. Он это серьезно?

06.07 В США разработали замену российским ракетным двигателям РД-180

06.07 Нидерланды намерены исключить указание пола из удостоверений личности

06.07 Подготовка к новой агрессии? Чем грозят Украине российские учения «Кавказ-2020»

03.07 Президент Франции назначил нового премьер-министра

03.07 Статус Донбасса и обмен пленными: СМИ узнали требования РФ на переговорах в Берлине

03.07 Еврокомиссия разрешила продажу первого препарата для лечения коронавируса

03.07 Путин не поможет. Почему сломалось «белорусское экономическое чудо» Лукашенко

03.07 Правительство Франции подало в отставку. Макрон давно говорил о планах перестановок министров

03.07 Мадуро не получит золото Венесуэлы из Банка Англии. Лондон не признает его президентом

03.07 Новый порядок в Гонконге: США вводят санкции против Пекина

03.07 Британия и ЕС и дальше имеют разные взгляды на соглашение о свободной торговле

• дальше…

03.07 «Большая тройка» мобильных операторов запустила 4G еще на 8 станциях киевского метро

03.07 Нормы излучения мобильных вышек в Украине повысят

02.07 Ожидания инвесторов в Украине снизились до уровня 2015 года - опрос ЕБА

02.07 Пункты габаритно-весового контроля работают круглосуточно уже в 7 областях, – Криклий

01.07 В Украине усилят проверки товарных накладных по перевозке грузов автомобилями

30.06 Власти Киева отложили отмену бесплатного проезда для льготников из других городов

25.06 Первую в Украине бетонную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года - Криклий

25.06 Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

25.06 Минздрав намерен интегрировать eHealth с приложением «Дия»

24.06 В Киеве разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, кинотеатрам и театрам

24.06 По проекту решения ЕС границы останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля

24.06 Ученые исследовали в каких областях Украины почва больше всего подходит для органического земледелия

23.06 В Государственный кадастр внесли данные о 44 миллионах гектаров земельных участков

22.06 Киеву нужна муниципальная полиция, – Кличко

22.06 Turkish Airlines с июля возобновит полеты в Украину

• дальше…

06.07 Зеленский пообещал «не простить». Когда ждать первого уголовного дела против Турчинова

06.07 Четыре тысячи поправок: Когда «слуги» наконец согласуют правила местных выборов

06.07 Смолий рассказал о разговоре с Зеленским перед увольнением

06.07 Крепость 2.0 | Как шахтеры продавили Владимира Зеленского. И при чем тут ДТЭК Рината Ахметова

06.07 Гетманцев недоволен результатами таможни и налоговой после смены руководства

06.07 Инвестиционные няни Зеленского. Почему в Украине они останутся без «детишек»

06.07 Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

06.07 Миссия Кивы. Как ОПЗЖ конкурирует с Шарием за «боевую вату»

06.07 Основной целью медицинской реформы является экономия средств - эксперт

06.07 Русский язык не может быть вторым государственным в Украине - секретарь СНБО Данилов

06.07 Президент Американской торговой палаты об отставке Смолия: Это тревожный сигнал

06.07 Кулуарный ультиматум. Удастся ли Кремлю продавить особый статус ОРДЛО

06.07 Позитив недели. Новая «Ольха» будет бить оккупантов на расстоянии свыше 200 км

06.07 Подготовка к новой агрессии? Чем грозят Украине российские учения «Кавказ-2020»

03.07 ГБР и клистроны для С-300. Как Зеленский четырежды подорвал обороноспособность Украины

• дальше…

06.07 Великобритания может отказаться от технологии 5G компании Huawei

06.07 Винтажный Aston Martin Дэвида Бекхэма продают за полмиллиона долларов

06.07 Sony выпустила 4 телевизора Sony Bravia XH90 для PlayStation 5

06.07 США и Alibaba являются лидерами по числу патентов в сфере блокчейна

06.07 На кроссоверах Hyundai скоро появится «механика» без педали сцепления

06.07 В США разработали замену российским ракетным двигателям РД-180

06.07 Доходы PUBG Mobile измеряются миллиардами

03.07 В Британии задержали более 700 человек после взлома зашифрованного преступного чата

03.07 Хочешь включить подогрев сиденья? Сначала заплати. BMW начнет продавать опции в своих авто по подписке

03.07 Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм

03.07 Volvo проведет крупнейший отзыв в истории

02.07 Топ-10 наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu за июнь

02.07 Представлен смартфон Honor X10 Max 5G: гигантский экран и аккумулятор на 5000 мА·ч

02.07 Новый турбомотор Maserati: рекордная мощность и технологии из Формулы-1

02.07 TikTok обвинили в массовой слежке за пользователями и передаче данных властям Китая

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно