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Смолий рассказал о разговоре с Зеленским перед увольнением
17:40 06.07.2020 |
Президент Владимир Зеленский лично заявил о необходимости увольнения главы правления Национального банка Украины Якова Смолия.
Об этом Смолий заявил в интервью Lb.ua.
"После заседания Национального совета реформ, 30-го июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что нужно спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да", - сказал Смолий.
В то же время экс-глава НБУ отказался уточнить детали разговора с президентом, отметив, что время объявления о его увольнении было согласовано с Зеленским.
"Мы абсолютно взвешенно обсудили с президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы центрального банка, весь процесс перехода, ведь это важно. Я спросил: "Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью?". Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная... Поэтому я обязан сказать всему сообществу, что 30 июня после обеда у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление", - рассказал Смолий.
"На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, иди, ты мне надоел. Я из контекста понял, что должен уволиться, - уточнил бывший глава НБУ.
В то же время он признал, что и Офис президента и Кабмин пытались влиять на работу НБУ.
"Мне звонили из Офиса президента с вопросами, когда мы уменьшим учетную ставку: "Весь мир снижает, а вы чего нет? Нам надо дешевые ресурсы", - сказал экс-глава НБУ.
Смолий отметил, что обсуждал с президентом кандидатуры на должность нового главы НБУ, но отказался назвать конкретные фамилии.
В то же время он рассказал о требовании главы Совета НБУ Богдана Данилишина согласовывать назначение членов правления Нацбанка с президентом, комментируя отказ Совета назначить на новый срок Олега Чурия.
"Председатель Совета не поставил в повестку дня то, что предусмотрено законом. Зато сказал: "Согласуйте это (переназначение Чурия, - ред.) с президентом". Хотя закон дает председателю право формировать команду без согласования с кем-либо, кроме Совета НБУ. Это важно", - подчеркнул Смолий.
Экс-глава НБУ также отметил совпадение позиций Данилишина и близкого к Игорю Коломойскому нардепа Александра Дубинского.
"Я об этом говорил осенью. И говорил не просто так. Потому что Дубинский, который выступал под Национальным банком, говорил то же самое, что Данилишин на заседании Совета. Текст полностью дублировался. Вопрос кем - Данилишиным или Дубинским", - сказал Смолий.
Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.
Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.
На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.
До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.
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